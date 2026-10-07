Le Kia Niro quittera le Canada après 2026 malgré la croissance de ses ventes

Le multisegment écoénergétique très apprécié demeurera offert aux acheteurs américains en version hybride.

Kia abandonnera le Niro au Canada après 2026 malgré deux années de croissance des ventes.

Le Niro 2027 actualisé sera vendu aux États-Unis uniquement en version hybride conventionnelle.

Les concessionnaires canadiens orienteront les acheteurs du Niro vers le Seltos hybride, le multisegment EV3 ou la berline EV4.

Kia retirera le populaire Niro de sa gamme canadienne à la fin de l’année civile 2026, et ce, malgré la croissance récente de ses ventes, attribuable en partie à son prix abordable et à son excellente efficacité énergétique. Cette décision fera du Niro hybride 2027 redessiné un produit réservé au marché américain.

Kia Canada a confirmé son abandon. L’entreprise avait déjà retiré les versions hybrides rechargeables et entièrement électriques du Niro — bien qu’elles soient toujours affichées au moment de rédiger ces lignes —, laissant l’hybride conventionnel comme point d’entrée logique pour les acheteurs soucieux d’efficacité énergétique.

La décision est quelque peu déconcertante, puisque les ventes canadiennes du Niro ont dépassé les 10 000 unités en 2025 après avoir augmenté de 45,9 %. Kia en a vendu 5 449 autres au cours des six premiers mois de 2026, ce qui représente un gain supplémentaire de 21 %.

Le Niro est unique en son genre. Avec une consommation combinée aussi faible que 4,4 L/100 km, il est le véhicule le plus écoénergétique au Canada parmi ceux qui ne peuvent pas être rechargés. Son prix de départ tout compris de 34 061 $ en fait également l’un des véhicules hybrides les moins chers au pays.

Le moment choisi pour son retrait du marché canadien coïncide avec des mises à jour ailleurs. Pour 2027, le Niro destiné au marché américain bénéficie d’un style révisé et de nouvelles technologies, mais seul le groupe motopropulseur hybride conventionnel est reconduit.

Le plan de produits canadien de Kia propose toutefois des solutions de rechange, notamment le Seltos 2027 récemment redessiné, désormais offert avec un groupe motopropulseur hybride. La seule question qui subsiste concerne son prix, qui devrait être annoncé sous peu. Les acheteurs prêts à passer à un véhicule électrique peuvent envisager le petit multisegment EV3 ou la berline compacte EV4.

Le départ du Niro survient un an après l’abandon au Canada du Soul, de dimensions comparables. Il creuse également un autre écart entre les catalogues canadien et américain de Kia.

Il n’est toutefois pas nécessaire de nous apitoyer sur notre sort. Le Canada reçoit les EV4 et EV5, dont aucun n’est vendu aux États-Unis. À l’inverse, les acheteurs canadiens n’ont plus accès à l’EV6 ni à la berline K5. Les principales différences concernent plutôt la disponibilité des VUS à moteur à combustion interne, puisque le Sorento à essence construit aux États-Unis et le Telluride 2027 sont reportés ou retardés en raison des tarifs douaniers et/ou de la forte demande locale.

Source: Guide de l’auto