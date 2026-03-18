BMW i3 2027 : +770 km d’autonomie et 469 ch ! La révolution de BMW

La nouvelle BMW i3 2027 frappe fort avec une autonomie annoncée pouvant atteindre 770 km, une puissance de 469 chevaux et une recharge ultra rapide en 800 volts. BMW redéfinit ici les standards de la voiture électrique premium. Est-ce enfin le modèle qui pourrait faire basculer les sceptiques vers l’électrique ? Voici tout ce qu’il faut savoir.

Jusqu’à 770 km d’autonomie (EPA)

L’i3 intègre la philosophie des Super Cerveaux dans sa gestion

L’i3 est la première berline sur la base de la plate-forme Neue Klasse

La gestion de la conduite passe par le programme « Heart of Joy »

Recharge ultra rapide jusqu’à 400 kW

469 chevaux et transmission intégrale xDrive

Une version M à 4 moteurs électriques est en préparation

L’i3 a de bonnes chances de remplacer l’i4 actuelle

La voiture arrivera au début de 2027

Des versions 40 et M60 sont également prévues

BMW reste très fidèle au Concept Vision Neue Classe dévoilé en 2023 avec la version de production. Le design est particulièrement puissant avec cette nouvelle approche. À la base, contrairement au iX3, l’i3 n’a pas de calandre à proprement parler puisqu’il s’agit simplement de lumière qui reprennent la forme de la calandre en narine typique de BMW. C’est une importante évolution qui s’étendra à toutes les berlines de la marque. Les blocs optiques sont intégrés dans cette grande composante, elle aussi cerclée de lumière.

Au profil, c’est passablement plus sage, très conservateur. Les proportions sont bien exécutées, avec un capot long et un coffre court. Pour optimiser l’aérodynamique, les poignées de porte sont affleurantes. Le toit panoramique est à vitrage à isolation thermique. À l’arrière, les feux sont simplifiés par rapport au concept Vision Neue Klasse. On retient la forme en L de l’éclairage, mais à la vue ¾ arrière, impossible de ne pas y voir les lignes de la Mitsubishi Lancer de 2008 à 2020.

Panoramic Vision tous azimuts

La pièce maîtresse demeure le nouveau BMW Panoramic iDrive, combinant une vision panoramique, un écran central de 17,9 pouces au design libre et un affichage tête haute 3D. L’expérience utilisateur est pensée pour être intuitive, avec des commandes discrètes intégrées via le concept Shy Tech. De plus, on obtient la toute dernière génération du système multimédia iDriveX. Le tout se montre d’une exemplaire ergonomie. Il y a énormément de technologie, mais le tout est très intuitif en utilisation.

Le confort est également au rendez-vous avec des sièges électriques multifonctions intégrant le système Travel & Comfort, une climatisation automatique à trois zones et un système audio Harman Kardon. BMW ajoute même un espace de rangement sous le capot avant, pratique au quotidien.

À bord, BMW mise sur une ambiance haut de gamme et technologique. L’habitacle adopte une finition Veganza Digital White avec des accents Atlas Grey, offrant une alternative durable au cuir. Le volant BMW Individual reprend cette teinte pour une cohérence visuelle élégante.

4 cerveaux

Avec cette nouvelle génération de produit, au-delà de l’électrification, le point le plus important est l’extrême simplification de l’informatique et des ordinateurs à bord. Historiquement, on compte des centaines d’ordinateurs, mais dans le cas de la plate-forme Neue Klasse, on n’en compte que 4.

L’infodivertissement

La dynamique (Heart of Joy)

Les fonctions de base

L’autonomisation de la conduite

Beaucoup de puissance

Sous le capot, la BMW i3 50 xDrive repose sur la sixième génération de la technologie eDrive. Elle combine un moteur EESM à l’arrière et un moteur ASM à l’avant, offrant une transmission intégrale performante. Résultat : une puissance maximale de 345 kW, soit 469 chevaux, et un couple de 476 lb-pi.

Ce ne sont là que les premiers chiffres. On sait déjà que BMW va introduire une version moins puissante 40 de même qu’une variante plus performante M60. Toutefois, ce qui sera le plus spectaculaire sera la gamme M avec pas moins de 4 moteurs électriques, un par roue. On parle déjà de rumeurs de plus de 800 chevaux.

Mais c’est surtout sur l’autonomie que ce modèle impressionne. BMW annonce jusqu’à environ 770 kilomètres selon le cycle EPA (à confirmer), une valeur qui place cette i3 parmi les références du marché électrique.

La recharge n’est pas en reste avec une architecture 800 volts permettant une puissance de charge DC allant jusqu’à 400 kW. Concrètement, il est possible de récupérer environ 400 kilomètres d’autonomie en seulement 10 minutes sur une borne rapide.

Autre élément clé : la recharge bidirectionnelle, qui permet d’utiliser le véhicule comme source d’énergie, un atout de plus en plus stratégique dans l’écosystème électrique.

Conclusion

Avec cette nouvelle i3 et suivant le iX3, BMW ne se contente pas d’améliorer son offre électrique, elle redéfinit clairement ses ambitions en matière de berline. Entre performances élevées, autonomie impressionnante et technologies de pointe, ce modèle pourrait bien devenir une référence incontournable dans le segment.