La production de Lexus suspendue après un séisme de magnitude 7,1 ce matin au Japon

Toyota a suspendu la production dans son usine d’assemblage de Kyushu, son usine de moteurs de Kanda et son usine de groupes motopropulseurs hybrides de Kokura.

Nissan évalue également ses installations de production locales, mais a maintenu la production.

Bien qu’un nombre important de personnes aient été blessées ou soient toujours portées disparues sur l’île de Kyushu, ni Toyota ni Nissan n’ont signalé de dégâts importants ou de blessés.

Un séisme d’une magnitude de 7,1 a frappé l’île la plus au sud du Japon ce matin, faisant un nombre important de blessés et de présumés morts, tout en causant d’importants dégâts à diverses infrastructures.

L’île de Kyushu, où la secousse s’est produite, est un pôle de construction automobile : Toyota et Nissan y exploitent des usines dans la partie nord.

Heureusement pour les deux constructeurs et leurs employés, leurs installations — situées à environ 150 kilomètres au nord de l’épicentre — semblent avoir été épargnées par le pire, ni Nissan ni Toyota ne signalant de dégâts majeurs ou de blessés sur leurs sites.

Néanmoins, Toyota a choisi de suspendre la production lors du deuxième quart de travail afin d’évaluer plus précisément la situation. Les travailleurs devraient réintégrer leurs postes au début du premier quart de travail demain.

L’usine de Kyushu fabrique actuellement des véhicules Lexus en exclusivité : sa première ligne d’assemblage produit les crossovers compacts UX et NX, tandis que la seconde fabrique la berline ES et le crossover intermédiaire RX.

90 % de la production de cette usine est exportée, principalement vers les États-Unis. Il est toutefois important de noter que les versions à essence et hybrides classiques des NX et RX vendues en Amérique du Nord sont fabriquées en Ontario.

En plus de cette usine d’assemblage, Toyota a également interrompu le travail dans son usine de moteurs de Kanda et son usine de groupes motopropulseurs hybrides de Kokura, situées à proximité.

De son côté, Nissan évalue également la situation dans son usine de Kyushu mais, contrairement à Toyota, a choisi de maintenir la production pour le moment.

Le constructeur y assemble actuellement les Nissan Armada et Patrol, ainsi que l’Infiniti QX80 — trois VUS grandeur nature à châssis séparé étroitement liés.

Nissan exploite également un deuxième site de production dans la région pour fabriquer des modèles qui ne sont pas destinés à l’Amérique du Nord, tels que les versions hybrides des Kicks, X-Trail et Serena.

Bien que Nissan et Toyota prévoient de poursuivre la production normalement dans les jours et semaines à venir, il reste à voir quel a été l’impact du séisme sur leurs nombreux fournisseurs.

Si certains partenaires de fabrication clés ont été touchés par le tremblement de terre, les pièces pourraient rapidement manquer, ce qui forcerait de toute façon l’arrêt de l’assemblage des véhicules.

Le Japon est l’un des pays les plus exposés aux séismes, comptant pour environ 20 % de tous les tremblements de terre de magnitude 6,0 ou plus enregistrés sur la planète.

À l’heure actuelle, environ 40 000 foyers sont privés d’électricité, le réseau ferroviaire s’est arrêté de fonctionner et l’aéroport est fermé en raison des retombées du séisme de ce matin.

Source : Automotive News et CBC News