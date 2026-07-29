L’adoption de la conduite entièrement automatique de Tesla dépasse les 1,48 million d’abonnés

Tesla a ajouté 200 000 utilisateurs de la conduite entièrement autonome au deuxième trimestre, portant son total mondial d’utilisateurs actifs à 1,48 million.

La base d’utilisateurs du CEA de Tesla représente désormais 15 % du parc mondial de la marque.

L’adoption du CEA a augmenté de 200 000 utilisateurs au cours du trimestre, soit la plus forte hausse rapportée par l’entreprise.

Les revenus d’abonnement deviennent la principale stratégie de monétisation du CEA de Tesla.

Tesla a fait état d’une augmentation importante de l’adoption de son logiciel d’aide à la conduite entièrement automatique (CEA — supervisée), qui comptait 1,48 million d’utilisateurs actifs dans le monde à la fin du deuxième trimestre. Ce nombre comprend les clients qui avaient précédemment acheté la fonction en un seul paiement, ainsi que ceux qui paient un abonnement mensuel. Il exclut les véhicules bénéficiant d’essais gratuits temporaires.

Ce nouveau total représente une augmentation d’environ 200 000 utilisateurs par rapport au trimestre précédent, ce qui constitue la plus forte hausse trimestrielle enregistrée par Tesla depuis qu’elle a commencé à divulguer le nombre d’utilisateurs actifs du CEA. Comparativement à la même période l’an dernier, la base installée a progressé de 56 %.

Lors de la conférence téléphonique de Tesla portant sur ses résultats du deuxième trimestre, le chef de la direction financière, Vaibhav Taneja, a déclaré qu’environ 55 % des véhicules neufs livrés en Amérique du Nord étaient assortis d’un abonnement CEA actif au moment de la livraison. Tesla a livré 480 126 véhicules à l’échelle mondiale au cours du trimestre.

Tesla poursuit la transition de son logiciel avancé d’aide à la conduite vers un modèle commercial fondé sur l’abonnement. Selon Taneja, environ 55 % des clients actuels du CEA de l’entreprise ont acheté la fonction avant que l’option d’achat initial ne soit retirée dans la plupart des marchés, tandis que les 45 % restants paient des frais d’abonnement mensuels récurrents.

Le logiciel coûte actuellement 99 $ US (99 $ CA) par mois dans les marchés où l’abonnement est offert. Tesla proposait auparavant la conduite entièrement automatique sous forme d’un achat unique pouvant atteindre 15 000 $ US, avant de réduire par la suite le prix de cette option à 8 000 $ US.

En fonction de la répartition actuelle des abonnés, Tesla estime que le CEA génère environ 791 millions $ US en revenus logiciels annuels. La direction a indiqué que les abonnements devraient représenter une part croissante de la monétisation future du CEA, alors que les achats en un seul paiement sont progressivement éliminés dans la plupart des régions.

Tesla a également indiqué que la conduite entièrement automatique (supervisée) avait été lancée dans 12 pays en date de juin et que l’entreprise cherchait à obtenir les approbations réglementaires nécessaires dans d’autres marchés.

En se fondant sur les livraisons cumulatives de Tesla depuis sa création, qui totalisent environ 9,7 millions de véhicules, la base d’utilisateurs déclarée du CEA représente un taux d’adoption d’environ 15,2 % au sein du parc mondial de l’entreprise.

Le logiciel demeure classé comme un système d’aide à la conduite supervisé et ne permet pas une conduite entièrement autonome du véhicule.

Source: Insideevs