Hyundai IONIQ 6 N : Première mondiale à Goodwood — la berline électrifiée haute performance

Hyundai a profité du Festival of Speed de Goodwood 2024 pour lever le voile sur la très attendue IONIQ 6 N. Ce dévoilement marque une étape charnière dans la transition de la division N vers la performance 100 % électrique. Forte de son héritage en sport automobile et de l’accueil réservé à l’IONIQ 5 N, Hyundai repousse à nouveau les limites avec cette berline sport racée et taillée pour la piste.

Comme promis, Hyundai lance une véritable fusée sur quatre roues

Jusqu’à 641 chevaux sous le capot

Un design distinctif propre à la division N

Conçue selon les trois piliers de la division N — Agilité en virage, Capacité sur piste, et Conduite sportive au quotidien —, l’IONIQ 6 N cherche à livrer une expérience de conduite électrisante, que ce soit sur une route sinueuse, un circuit fermé ou dans la routine quotidienne.

La fiche technique de la IONIQ 6 N 2025 est impressionnante :

Puissance maximale de 641 ch et couple de 568 lb-pi en mode Boost

Accélération 0-100 km/h en 3,2 secondes

Vitesse de pointe : 257 km/h

Cette cavalerie repose sur une nouvelle calibration de la batterie N, dotée d’un système de gestion thermique optimisé. Un nouveau dispositif de chauffage du liquide de refroidissement et un préchauffage plus rapide de la batterie assurent une disponibilité instantanée pour les sessions sur circuit.

Une esthétique agressive et fonctionnelle

Sur le plan du design, la IONIQ 6 N adopte des éléments inspirés du sport automobile : aileron arrière en col de cygne, ailes élargies, et pare-chocs redessinés. Ces ajouts ne sont pas que décoratifs — ils améliorent la stabilité à haute vitesse et génèrent davantage d’appui pour une tenue de route plus précise.

Une nouvelle couleur exclusive, Performance Blue Pearl, rehausse l’allure musclée du modèle avec une teinte plus profonde et plus raffinée de la signature visuelle de la division N.

Un châssis repensé pour la précision

Hyundai a entièrement revu la géométrie de la suspension et la structure du châssis afin d’offrir une maniabilité d’exception. Les amortisseurs à commande électronique (ECS) à détection de course permettent un ajustement constant selon l’état de la route et les sollicitations du conducteur.

Le moteur avant développe 166 kW (222,6 ch) et le moteur arrière 282 kW (378,2 ch), pour une puissance combinée de 448 kW (600 ch). En activant le mode Boost, la puissance grimpe à 478 kW (641 ch), comme dans l’IONIQ 5 N. Cela dit, on aurait souhaité un léger gain supplémentaire pour différencier cette berline plus sportive. Côté batterie, pas de surprise : on retrouve le bloc de 84 kWh partagé avec les IONIQ 5 et 6.

Une expérience de conduite immersive

Là où plusieurs véhicules électriques se montrent silencieux, l’IONIQ 6 N mise sur la stimulation des sens. Le système N e-Shift simule des changements de rapports proches d’une boîte de course, renforçant l’impression de piloter une voiture à essence. Ce système est parfaitement intégré aux autres fonctionnalités dynamiques comme N Drift Optimizer, N Grin Boost et N Launch Control.

Le système sonore N Active Sound+ propose trois profils audio immersifs, diffusés via un traitement acoustique dédié :

Ignition (inspiré de la piste)

(inspiré de la piste) Evolution (sonorités rétro-futuristes)

(sonorités rétro-futuristes) Lightspeed (ambiance science-fiction)

Des jeux de lumière dans l’habitacle viennent appuyer visuellement les changements simulés de rapports, ajoutant à l’illusion d’une voiture à boîte manuelle.

La technologie de piste au bout des doigts

Les amateurs de circuit seront servis avec le tout nouveau N Track Manager, qui permet de créer des cartes de circuits personnalisées, d’enregistrer des chronos et même de comparer ses performances à une « ghost car » en temps réel.

Les amateurs de dérapages ne sont pas en reste, avec le système N Drift Optimizer permettant d’ajuster finement le moment d’initiation, l’angle de dérive et le patinage des roues.

Personnalisation et pièces de performance N

Pour ceux qui en veulent encore plus, Hyundai proposera dès le lancement une gamme de pièces N : composants aérodynamiques, suspensions bonifiées et accessoires inspirés du sport automobile, le tout sans nuire à la conduite quotidienne.

Goodwood : une vitrine mondiale

La IONIQ 6 N a été dévoilée sur la célèbre côte de Goodwood, accompagnée d’un kiosque Hyundai N interactif avec estrade privée, expositions de modèles (IONIQ 6 N, IONIQ 5 N, IONIQ 5 N TA Spec) et activités spéciales comme un « rallye à timbres » pour obtenir un accès VIP aux zones d’observation.

En conclusion

Plus qu’une simple voiture électrique performante, la IONIQ 6 N confirme que le plaisir de conduire a encore toute sa place à l’ère de l’électrification. Son design affirmé, ses technologies avancées et sa conduite hautement personnalisable font d’elle une vitrine convaincante de l’avenir selon Hyundai N. Les détails sur les prix et la commercialisation seront dévoilés ultérieurement.