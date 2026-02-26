Le VUS Porsche à trois rangées partagera sa plateforme avec l’Audi Q9, les versions à essence et hybrides attendues en premier

Le futur VUS Porsche K1 à trois rangées reposera sur l’architecture PPC du groupe Volkswagen et sera lancé initialement avec des versions à combustion, avant l’électrique.

Le Porsche K1 fera son entrée dans le segment des VUS de luxe à trois rangées.

Les versions à essence et hybrides rechargeables sont priorisées par rapport à la variante électrique.

La plateforme PPC partagée lie étroitement le K1 à l’Audi Q9.

Porsche se prépare à entrer dans le segment des VUS de luxe pleine grandeur à trois rangées avec un nouveau modèle connu en interne sous le nom de K1. Le véhicule deviendra le troisième VUS de la marque, positionné au-dessus du Cayenne et conçu pour concurrencer le marché en croissance des utilitaires familiaux haut de gamme.

Bien que le K1 ait été initialement conçu comme un modèle entièrement électrique, la demande du marché pour les véhicules électriques à batterie s’est essoufflée dans plusieurs régions. Par conséquent, les variantes à moteur à combustion et hybrides rechargeables devraient désormais arriver en premier. Une version entièrement électrique demeure en développement, mais son lancement a été reporté à une phase ultérieure du déploiement.

Malgré cette nouvelle, le K1 électrique demeure au cœur des plans à long terme de Porsche. Les activités d’essais se poursuivent, ce qui indique que le travail d’ingénierie continue en parallèle du développement des versions à combustion.

Le K1 sera étroitement lié au futur Audi Q9, appelé à devenir le plus grand VUS de la gamme Audi. Les deux véhicules devraient reposer sur l’architecture Premium Platform Combustion (PPC) du groupe Volkswagen. Cette plateforme modulaire soutient les nouveaux produits Audi à moteur à combustion, notamment les Audi A5, Q5 et A6.

Le K1 et le Q9 représenteront les applications les plus imposantes à ce jour de la plateforme PPC. L’architecture devrait également soutenir la prochaine génération de l’Audi Q7 ainsi qu’un VUS Porsche à moteur à combustion plus compact, positionné aux côtés du Porsche Macan électrique.

Les options de groupes motopropulseurs du K1 devraient inclure un V6 turbo de 3,0 litres et un V8 turbo de 4,0 litres provenant du portefeuille du groupe. Un hybride rechargeable de nouvelle génération est également anticipé, combinant vraisemblablement performances et autonomie électrique respectable. La version électrique viendra par la suite.

L’ajout du K1 viendra ajouter un troisième joueur au portefeuille de VUS de Porsche. La marque a déjà confirmé que les versions à combustion du Porsche Cayenne demeureront en vente aux côtés d’un équivalent électrique. Parallèlement, Porsche réévalue les échéanciers d’autres programmes électriques, notamment celui du successeur électrique de la Porsche 718.

Une première apparition publique du K1 à moteur à combustion est attendue vers 2027 ou 2028, bien que le calendrier de production reste à confirmer. Les détails concernant la disponibilité au Canada n’ont pas encore été annoncés.

Source: Autocar