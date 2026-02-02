Porsche pourrait abandonner les Boxster et Cayman électriques alors que les pressions sur les coûts persistent

Alors que la production du Cayenne électrique débute, les retards et les contraintes budgétaires poussent Porsche à reconsidérer ses modèles électriques 718 prévus.

Porsche pourrait annuler les versions électriques prévues des Boxster et Cayman en raison de la hausse des coûts de développement.

Le PDG Michael Leiters passe en revue les plans d’électrification tout en s’interrogeant sur la sous-utilisation des usines et le ralentissement des ventes en Chine.

Les versions hybrides font face à des retards liés à de nouvelles plateformes, avec le risque de lancer une technologie déjà dépassée.

Porsche envisage d’annuler les versions électriques de ses voitures sport 718 Boxster et Cayman alors qu’elle réévalue sa stratégie de produits électriques sous de nouvelles contraintes de coûts.

Le PDG Michael Leiters, qui a pris ses fonctions le 1er janvier, évalue la possibilité d’interrompre le développement de la gamme 718 électrique en raison des retards et de l’augmentation des dépenses. Le constructeur réagit à des défis financiers généralisés découlant du recul des ventes en Chine, des tarifs d’importation américains et du coûteux revirement par rapport à ses plans initiaux de déploiement des véhicules électriques.

La décision fait toujours l’objet de discussions internes et aucune conclusion définitive n’a encore été arrêtée, selon des sources proches du dossier.

Porsche prévoyait de relancer les Boxster et Cayman sous forme de modèles électriques dès 2026, après avoir mis fin à la production des versions à moteur à essence en 2025. La gamme 718 à moteur à combustion constituait un point d’entrée relativement accessible dans l’univers Porsche, avec des prix de départ d’environ 85 000 $. Les ventes combinées de ces modèles ont progressé de 15 % en 2024 pour dépasser 23 000 unités, mais ont chuté à 18 612 livraisons, soit une baisse de 21 %, en raison de l’abandon progressif de la gamme alors que la production a pris fin en octobre 2025. Seule la Taycan a trouvé moins d’acheteurs en 2025, avec 16 339 unités vendues, une diminution de 22 % par rapport à 2024. La situation de la Taycan n’aide en rien les 718 électriques…

Le développement de variantes hybrides rechargeables de la 718 est également à l’étude, mais de tels modèles nécessiteraient des modifications à la plateforme sous-jacente. Cela entraînerait des retards et des coûts supplémentaires, tout en augmentant le risque d’introduire une technologie qui pourrait être dépassée au moment du lancement.

Leiters subit des pressions pour maîtriser les dépenses tout en s’attaquant à la sous-utilisation des usines résultant d’une demande inférieure aux attentes pour les véhicules électriques actuellement offerts par Porsche. Les difficultés entourant le programme 718 font partie des enjeux auxquels l’entreprise est confrontée à la suite de plusieurs révisions à la baisse de ses prévisions financières l’an dernier.

Porsche a indiqué que des ajustements à sa stratégie d’électrification pourraient réduire son bénéfice d’exploitation de 2025 jusqu’à 1,8 milliard d’euros (2,9 milliards de $ canadiens). Le constructeur privilégie désormais les modèles hybrides et à moteur à combustion afin de freiner le ralentissement.

Source: Automotive News