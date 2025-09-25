Audi Q9, VUS à trois rangées confirmé pour 2026, aux côtés du Q7 redessiné

Audi répond à la demande du marché avec le Q9 à essence et un nouveau Q7 dès l’an prochain

Le Q9 fera ses débuts en 2026, positionné au-dessus du Q7 comme le plus grand VUS de la marque.

Les Q9 et Q7 reposent sur la plateforme PPC qui prend en charge l’essence, l’hybride et l’hybride rechargeable.

Audi et Porsche revoient leurs objectifs électriques et maintiennent les moteurs à combustion dans leur gamme jusqu’aux années 2030.

Audi introduira son plus grand VUS à ce jour en 2026 avec le lancement du Q9. Ce nouveau modèle à trois rangées sera dévoilé en même temps qu’un Q7 redessiné, marquant un retour vers les véhicules plus imposants à moteur à combustion.

Les deux modèles partageront l’architecture Premium Platform Combustion (PPC), qui prend en charge les motorisations à essence, diesel, hybride léger et hybride rechargeable. Cette même plateforme sert déjà de base aux plus récents Audi A5, Q5 et A6. Elle devrait également être utilisée pour le prochain remplaçant du Porsche Macan à essence, dont la sortie est prévue en 2028.

Le patron du développement chez Audi, Geoffrey Bouquot, n’a pas confirmé si les nouveaux Q7 ou Q9 intégreraient des systèmes à prolongateur d’autonomie. Toutefois, la plateforme PPC est conçue pour les accueillir, ce qui laisse la porte ouverte à une telle option dans l’avenir.

Le Q9 rivalisera directement avec les BMW X7 et Mercedes-Benz GLS, ainsi qu’avec les Infiniti QX80 et Lexus TX dans le segment des grands VUS de luxe. L’arrivée de l’Audi Q9 met fin à plusieurs années de spéculations sur l’expansion de la gamme de VUS de la marque. Le Q7 redessiné viendra, quant à lui, remplacer un modèle qui est offert depuis plus d’une décennie, ayant subi plusieurs mises à jour au fil de sa carrière.

Du côté du groupe Volkswagen, Porsche développe également un nouveau VUS à trois rangées. Initialement prévu comme un modèle entièrement électrique, le projet sera d’abord lancé avec des moteurs à combustion et des options hybrides rechargeables, et il se positionnera au-dessus du Cayenne.

Audi et Porsche ont tous deux révisé leurs stratégies de motorisation à long terme. Audi a abandonné son objectif précédent de vendre uniquement des véhicules électriques d’ici 2032. Porsche a de son côté confirmé qu’elle continuera d’offrir des moteurs V8 jusque dans les années 2030. Les futurs plans de produits incluent désormais un mélange de motorisations électriques et thermiques, selon le modèle et la demande du marché. Par exemple, la prochaine génération de Porsche 718 sera offerte en version électrique, mais les versions haut de gamme continueront d’utiliser des moteurs à essence.

Plusieurs dirigeants de l’industrie automobile se sont publiquement opposés à la politique actuelle de l’Union européenne, ce qui a déclenché une révision de l’interdiction prévue pour 2035 des nouveaux véhicules à moteur à combustion interne. Le PDG de Mercedes-Benz, Ola Källenius, a averti que le secteur fonçait « à pleine vitesse contre un mur », tandis que le PDG de BMW, Oliver Zipse, a déclaré que l’interdiction « peut tuer une industrie ».