Le Salon de l’auto de Los Angeles 2022 commence cette semaine

Les véhicules électriques et hybrides seront les vedettes du salon.

De nombreux constructeurs automobiles organiseront divers événements dans la ville.

Cette année, le LAAS accueillera de nombreux lancements de véhicules électrifiés sur le plus grand marché des VE aux États-Unis.

Des constructeurs automobiles comme Hyundai, Toyota et Porsche exposeront tous de nouveaux véhicules au LA Convention Center. Bien que le format actuel du salon de l’automobile se meurt lentement mais sûrement, l’événement de Los Angeles reste l’un des plus complets et des plus pertinents d’Amérique du Nord.

Los Angeles est également un marché incroyablement important pour tous les constructeurs automobiles, qu’il s’agisse de constructeurs historiques ou de jeunes entreprises. La preuve en est que Porsche, qui s’est retiré de presque tous les autres salons automobiles, sera présent pour présenter sa dernière création.

Voici un aperçu de certaines des révélations qui devraient avoir lieu dans le courant de la semaine :

Genesis Electrified GV70 : Il s’agit de la version entièrement électrique du populaire VUS compact. Le constructeur automobile haut de gamme dévoilera également un nouveau Global Concept.

Hyundai présentera la version finale de production de la toute nouvelle Ioniq 6. La berline à l’allure élégante devrait être lancée au début de l’année 2023.

Kia devrait lancer une version actualisée du VUS Seltos en 2024. Une version hybride est une possibilité, tout comme une version hybride rechargeable.

Lucid, une nouvelle compagnie automobile californienne présentera une version plus abordable de sa berline de luxe Air, très appréciée.

Porsche présentera sa 911 Dakar, dont on parle depuis longtemps. Le constructeur allemand de voitures de sport a annoncé cette voiture depuis un certain temps déjà.

Subaru va lancer une nouvelle génération de sa compacte Impreza à hayon. D’après les informations limitées, la berline ne devrait pas revenir.

Toyota devrait présenter la prochaine génération de la Prius. La 5e génération de l’hybride devrait introduire un système hybride plus efficace et éventuellement plus puissant.

VinFast sera présent avec quatre de ses VUS électriques. Les VF 8 et VF 9 seront rejointes par les nouvelles VF 6 et VF 7.