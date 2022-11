La Lucid Air Pure sera lancée le 15 novembre, avec un prix de départ de 87 400$ aux États-Unis

La Touring de milieu de gamme sera aussi ajoutée, complétant la gamme de 5 modèles.

L’Air Pure sera équipée d’un toit en métal et d’un intérieur unique.

Durant l’événement, la compagnie donnera des détails supplémentaires sur le VUS Gravity.

Lucid Motors a annoncé qu’elle lancerait officiellement deux autres versions de la berline électrique Air lors d’un événement en ligne le 15 novembre.

Appelés Pure et Touring, ces deux modèles seront des niveaux de finition plus abordables du véhicule puisque les livraisons ont commencé avec les versions les plus chères, comme c’est souvent le cas avec les nouveaux modèles.

La Lucid Air Pure sera la version d’entrée de gamme et son prix de départ sera de 87 400 $ aux États-Unis. Pour différencier ce modèle des versions plus chères, Lucid ne montera pas son toit panoramique en verre sur la Pure et l’intérieur utilisera un matériau de revêtement différent.

Cette version sera équipée de série d’une transmission intégrale à double moteur, mais c’est tout ce que nous savons pour l’instant à ce sujet. Les spécifications complètes de ce modèle et de la version Touring seront publiées lors de l’événement en ligne.

En parlant de la Touring, cet autre nouveau modèle sera une version de milieu de gamme que Lucid appelle la « quintessence de l’Air ». En effet, ce modèle offrira un équilibre entre luxe et performance avec des caractéristiques telles que le pare-brise Glass Canopy en option qui arrive jusqu’à la tête des occupants avant et la suite de fonctions d’aide à la conduite Dream Drive Pro. Ce modèle sera proposé à partir de 107 400$ au sud de la frontière.

Le constructeur profitera également de cet événement pour donner une vision plus claire de son avenir, notamment en révélant plus de détails sur le VUS électrique Gravity, qui sera le deuxième modèle de la marque.

En outre, de plus amples informations sur l’Air Sapphire, la version la plus puissante de la berline, seront dévoilées. Pour l’instant, le constructeur affirme que ce modèle sera capable d’accélérer de 0 à 60 mph (96 km/h) en moins de 2 secondes, ce qui en ferait un concurrent direct de la Tesla Model S Plaid.

En termes de prix, cependant, la Lucid Air Sapphire sera beaucoup plus chère que la Tesla, avec un prix de départ de 249 900 $, contre 127 590 $ pour la Plaid.