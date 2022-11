Subaru partage une image aguiche de la toute nouvelle Impreza 2024

Elle sera révélée dans deux semaines au salon de l’automobile de Los Angeles.

D’après l’image aguiche, la hatchback restera disponible.

Subaru a bâti sa réputation sur des voitures et des VUS robustes et performants. L’Impreza a été un choix évident parmi les acheteurs de petites voitures à la recherche de traction intégrale, de polyvalence et d’efficacité. La prochaine génération de l’Impreza sera bientôt dévoilée et nous sommes prêts à parier qu’elle s’appuiera sur cette réputation.

L’image aguiche ne montre rien de plus que le profil de l’Impreza hatchback. Actuellement, tout ce qui est aventure et plein air est à la mode et cela pourrait être la raison pour laquelle nous pensons que le profil de la nouvelle Subaru Impreza 2024 semble plus grand. Il y a quelque chose à propos du capot et de l’endroit où il rencontre la base du pilier en « A » qui nous pousse à croire que la nouvelle voiture sera plus robuste.

La Crosstrek, basée sur l’Impreza à hayon, est la version la plus vendue et Subaru pourrait choisir de capitaliser sur la popularité du multisegment.

L’actuelle Subaru Impreza est propulsée par deux moteurs 4 cylindres et, dans la Crosstrek, par un groupe motopropulseur VEHR. Comme nous avons maintenant une idée du style, nous sommes curieux de savoir s’ils vont étendre son offre électrifiée à d’autres versions.

La toute nouvelle Subaru Impreza 2024 sera présentée le 17 novembre au Salon de l’auto de Los Angeles.