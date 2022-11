VinFast présentera quatre véhicules électriques au salon de l’automobile de Los Angeles la semaine prochaine

Ils auront les VF 6, VF 7, VF 8 et VF 9 sur place.

VinFast proposera également des essais sur la piste d’essai lors du salon.

Il y a seulement un an, VinFast a débarqué sur le sol américain avec son SUV électrique VF 8 au salon de l’automobile de Los Angeles. Le constructeur vietnamien, qui prévoit de commencer bientôt les livraisons des SUV VF 8 et VF 9, présentera deux autres VE lors de l’édition 2022 du LAAS.

L’incursion de VinFast sur les marchés nord-américains ne passera pas inaperçue. Au cours de cette même période d’un an, ils ont présenté les SUV VF 8 et VF 9, en ont fixé le prix et ont enregistré un nombre considérable de précommandes. Les livraisons devraient commencer sous peu, mais il est difficile de savoir si elles auront lieu avant la fin de l’année.

Mdm. Le Thi Thu Thuy, vice-présidente de Vingroup et présidente de VinFast, a déclaré : « De retour au LAAS 2022 après un an de révélation de notre marque EV, nous voulons montrer au public mondial que l’avenir de la mobilité est sur le point de devenir une réalité, et que les véhicules VF 8 sont sur le point d’être livrés aux clients du monde entier. Avec quatre VF électriques dans tous les segments et des politiques de vente flexibles – avec batteries ou avec abonnement de batterie, VinFast offre diverses options aux consommateurs, les aidant à accéder facilement à des véhicules électriques de haute qualité, à des prix raisonnables et à un excellent service pour aller vers un avenir plus vert et plus durable. »

Les visiteurs du LAAS pourront se familiariser avec les nouveaux modèles VF 6 et VF 7. Ils ont tous deux été présentés au Consumer Electronics Show (CES) en janvier dernier, de même que le VF 5. De plus amples détails sur ces nouveaux VE sont attendus la semaine prochaine.