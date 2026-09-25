Le retour du Volkswagen ID. Buzz repoussé à l’année-modèle 2028

La fourgonnette électrique de VW devait revenir pour 2027, mais son retour est maintenant reporté à 2028, avec un logiciel révisé, la compatibilité NACS et des fonctionnalités supplémentaires.

Le Volkswagen ID. Buzz fera l’impasse sur les années modèles 2026 et 2027 aux États-Unis.

Le modèle 2028 devrait arriver chez les concessionnaires américains au cours du premier semestre de 2027.

Les améliorations prévues comprennent un logiciel révisé, une fonction d’alimentation d’appareils externes, une clé numérique et des commandes physiques sur le volant.

Volkswagen a une fois de plus reporté le retour de l’ID. Buzz , prolongeant une interruption déjà inhabituelle pour un véhicule arrivé dans les salles d’exposition nord-américaines il y a moins de deux ans.

Le constructeur a informé ses concessionnaires américains le 24 septembre que le modèle devrait maintenant réapparaître au cours du premier semestre de 2027 en tant que modèle 2028. Son retour était auparavant prévu cet automne pour l’année-modèle 2027. Nous avons communiqué avec Volkswagen Canada pour obtenir une confirmation et, effectivement, elle reviendra, mais pour l’année modèle 2028.

Ce nouvel échéancier signifie que l’ID. Buzz sautera les années modèles 2026 et 2027 aux États-Unis, et probablement au Canada. Volkswagen a lancé la version nord-américaine en novembre 2024, après une longue et assurément coûteuse campagne promotionnelle articulée autour de l’historique Type 2 de la marque.

Il s’agit du deuxième ajustement majeur apporté au calendrier du produit. Volkswagen avait informé ses concessionnaires en décembre 2025 que l’ID. Buzz ferait l’impasse sur l’année-modèle 2026. L’entreprise avait ensuite annoncé une gamme 2027 révisée en mai, mais ces plans ont maintenant été reportés à 2028.

Les modifications au produit annoncées précédemment sont toujours en développement. VW prévoit lancer une version Tourer destinée aux amateurs de camping et de plein air. Elle proposera également des combinaisons de couleurs deux tons ainsi que des commandes physiques sur le volant.

Le Buzz actualisé devrait être compatible avec la norme de recharge nord-américaine NACS, bien que Volkswagen n’ait pas précisé s’il sera doté d’un port NACS intégré ou s’il faudra recourir à un adaptateur. Parmi les autres ajouts prévus figurent un logiciel révisé, une fonction d’alimentation d’appareils externes et une clé numérique.

« L’ID. Buzz 2028 regroupe plusieurs améliorations significatives axées sur les besoins de la clientèle dans le cadre d’un seul lancement », a déclaré Volkswagen dans un communiqué accompagnant l’avis transmis aux concessionnaires.

L’entreprise n’a pas précisé la raison de ce nouveau report ni fourni de détails sur le prix du modèle actualisé. La demande demeurera un facteur important — ce n’est un secret pour personne qu’elle a été plutôt faible. Volkswagen a vendu 6 140 exemplaires aux États-Unis en 2025, puis 2 481 unités au cours des six premiers mois de 2026. D’après les meilleures données que nous avons pu trouver, entre 700 et 800 exemplaires ont trouvé preneur au Canada depuis son arrivée à la fin de 2024. Ces volumes sont extrêmement modestes compte tenu de l’attention entourant le lancement de la fourgonnette.

L’ID. Buzz est arrivé avec un choix limité de configurations, une autonomie relativement modeste et un prix élevé, ce qui a restreint sa clientèle potentielle. Aux États-Unis, son positionnement est devenu plus difficile depuis la fin du crédit d’impôt fédéral pour les véhicules électriques. Les droits de douane sur les importations pourraient également influencer les décisions de Volkswagen en matière de produits et de prix.

Volkswagen continue néanmoins de présenter l’ID. Buzz comme un élément actif de sa stratégie de produits aux États-Unis. Les concessionnaires doivent maintenant attendre jusqu’au milieu de 2027 pour recevoir la fourgonnette améliorée et obtenir plus de renseignements sur ses configurations, son autonomie et son prix.

Source: Automotive News