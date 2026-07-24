Le Volvo EX60 P10 AWD 2027 obtient une autonomie officielle de 531 km

Ressources naturelles Canada certifie une autonomie maximale de 531 km pour le Volvo EX60 P10 AWD 2027, la plus élevée de la marque.

Ressources naturelles Canada certifie une autonomie maximale de 531 km pour le Volvo EX60 P10 AWD 2027.

L’EX60 est le véhicule électrique Volvo offrant la plus grande autonomie sur le marché canadien.

Le port NACS intégré permet d’accéder directement aux Superchargeurs Tesla sans adaptateur.

Ressources naturelles Canada (RNCan) a certifié une autonomie estimée pouvant atteindre 531 km sur une seule recharge pour le Volvo EX60 P10 AWD 2027, ce qui confère au nouveau VUS électrique une autonomie officielle supérieure à celle que Volvo Cars avait précédemment prévue.

Cette certification mise à jour s’applique aux modèles EX60 P10 AWD équipés de pneus toutes saisons de 20 ou 21 pouces, tandis que les versions munies de roues de 22 pouces obtiennent une autonomie estimée pouvant atteindre 502 km. Ces chiffres reposent sur les procédures d’essai approuvées par RNCan.

L’EX60 devient le véhicule électrique à batterie offrant la plus grande autonomie jamais commercialisée par Volvo sur le marché canadien. L’entreprise positionne ce modèle dans la catégorie des VUS électriques intermédiaires, l’un des plus importants segments de véhicules électriques au pays, à la suite de son dévoilement mondial plus tôt cette année et de l’ouverture du carnet de commandes canadien ce printemps.

Le modèle est également le premier véhicule développé sur la nouvelle architecture SPA3 de Volvo Cars. Cette plateforme intègre un système électrique de 800 volts conçu pour permettre une puissance de recharge accrue. Selon Volvo, l’EX60 P10 AWD peut récupérer jusqu’à 265 km d’autonomie en environ 10 minutes lorsqu’il est branché à une borne de recharge rapide à courant continu compatible de haute puissance.

Autre première pour la marque en Amérique du Nord, le véhicule est doté d’un port conforme à la norme de recharge nord-américaine (NACS) installé en usine. Celui-ci permet aux propriétaires d’un EX60 d’utiliser les Superchargeurs Tesla sans adaptateur, leur donnant ainsi accès à plus de 29 000 Superchargeurs Tesla grâce à cette connexion intégrée.

La certification de RNCan fournit une estimation de l’autonomie du véhicule vérifiée de manière indépendante, offrant ainsi aux acheteurs canadiens une référence normalisée pour comparer les véhicules électriques. L’autonomie réelle, la consommation d’énergie et la performance de recharge continueront de varier en fonction de différents facteurs, notamment la température, les conditions de conduite, l’état de la batterie, la configuration du véhicule et l’équipement de recharge.

Volvo Canada accepte actuellement les commandes pour l’EX60 2027 en prévision de son lancement sur le marché.