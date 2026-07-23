Toyota et Chevrolet ressortent du lot avec les demandes EVAP en juin

Le programme PAVE offre des rabais aux Canadiens qui achètent un véhicule électrique ou hybride rechargeable dont le prix est inférieur à 50 000 $

Toyota est le constructeur ayant généré le plus grand nombre de demandes, tandis que la Chevrolet Bolt a été le modèle individuel le plus populaire.

10 116 demandes ont été faites en juin, soit à peu près le même nombre que le mois précédent.

Les données du Programme canadien d’accessibilité aux véhicules électriques (PAVE) pour le mois de juin ont été publiées, montrant que Toyota et Chevrolet se démarquent toujours sur le marché.

Ce programme, qui a remplacé l’ancien programme iVZE en février, permet aux Canadiens d’avoir accès à un rabais de 5 000 $ ou 2 500 $ lors de l’achat d’un véhicule électrique neuf ou d’un véhicule hybride rechargeable, respectivement.

Bien que les montants soient les mêmes que sous les anciennes règles d’iVZE, les critères d’admissibilité ont été considérablement resserrés afin de promouvoir la fabrication canadienne et les modèles abordables.

Au lieu des listes rigides de modèles admissibles du programme précédent, les règles de l’PAVE signifient que tout modèle électrique ou hybride rechargeable est admissible aux rabais tant que le prix de transaction payé par le client est inférieur à 50 000 $.

Cela permet d’obtenir des rabais gouvernementaux sur des modèles qui ne seraient normalement pas admissibles en négociant avec un concessionnaire ou en profitant des incitatifs du constructeur.

De plus, les modèles électrifiés fabriqués au Canada sont exemptés du plafond de prix de 50 000 $.

Grâce à sa gamme croissante de véhicules hybrides rechargeables et électriques, ainsi qu’à sa popularité de longue date, Toyota a été le constructeur dont les modèles ont généré le plus grand nombre de demandes de rabais PAVE en juin 2026, avec un total de 2 805 véhicules admissibles vendus.

En fait, le constructeur automobile japonais comptait quatre modèles dans le top 10 des demandes PAVE par véhicule, la bZ électrique occupant la deuxième place (871 demandes), la Prius PHEV arrivant troisième (788 demandes), le nouveau C-HR électrique se classant septième (608 demandes) et le RAV4 PHEV fermant le top 10 (538 demandes).

Fait intéressant, la voiture qui a généré le plus de demandes PAVE en juin n’est pas une Toyota, mais plutôt la Chevrolet Bolt 2027.

En effet, la petite bicorps électrique s’est avérée très populaire, avec 1 152 demandes effectuées le mois dernier. Malheureusement pour Chevrolet, son seul autre modèle à figurer dans le top 15 est l’Equinox EV, dont les 654 demandes (5e rang) n’ont pas suffi à garantir la première place à la marque américaine malgré la performance de la Bolt. Le total des demandes pour les modèles Chevrolet en juin s’est élevé à 1 838.

Troisième sur la liste se trouve Kia, avec 1 321 demandes, portée par le Niro EV (567 demandes, 9e rang) et l’EV4 (227 demandes, 15e rang), suivie de Hyundai (935 demandes), dont le Kona EV est le seul modèle à faire partie du top 15 (633 demandes, 6e rang).

Ford est juste derrière, avec 923 demandes grâce à la Mustang Mach-E (661 demandes, 4e rang) et à l’Escape PHEV (262 demandes, 13e rang).

Tesla a réussi à remonter jusqu’au sixième rang avec 576 demandes, entièrement grâce à des versions plus abordables du Model Y (8e rang). Le constructeur américain de véhicules électriques était depuis longtemps la marque la mieux classée sous les anciennes règles d’iVZE, mais le plafond de prix avait empêché la plupart des modèles de la marque de se qualifier sous le PAVE. Ainsi, les demandes de Tesla depuis le début de l’année sont toujours les plus basses du top 10 des constructeurs, juste sous les 1 035 demandes de Mitsubishi et loin derrière les 13 142 du leader Toyota.

Nissan occupe la septième place, presque entièrement grâce à la Leaf (11e rang), qui a représenté 418 de ses 483 demandes le mois dernier.

Fiat, qui ne vend que la citadine électrique 500e, s’est classée douzième dans les classements par marque et par modèle avec 383 demandes, devant Subaru (260 demandes) et Mitsubishi (246 demandes).

Alors que le Mitsubishi Outlander PHEV a réussi à se glisser au quatorzième rang, Subaru n’a présenté aucun modèle dans le classement des 15 premiers véhicules.

Sans surprise, la plupart des véhicules qui ont bénéficié d’un rabais fédéral PAVE ont été vendus au Québec, qui représente environ la moitié des demandes faites dans le cadre du programme tant en juin que depuis le début de l’année, avec 5 041 et 22 100 demandes pour chaque période, respectivement.

L’Ontario est deuxième avec 2 248 demandes (9 302 pour la première moitié de 2026), suivie de la Colombie-Britannique en troisième position, avec 1 754 demandes en juin et 8 451 depuis le début de l’année.

L’Alberta est quatrième (409 demandes en juin, 1 740 depuis le début de l’année), le Manitoba est cinquième (240 en juin, 898 depuis le début de l’année) et la Nouvelle-Écosse est sixième (126 en juin, 610 depuis le début de l’année).

Le Nouveau-Brunswick suit de près au septième rang (122 529 depuis le début de l’année), suivi de Terre-Neuve-et-Labrador au huitième rang (78 216 depuis le début de l’année), de la Saskatchewan au neuvième rang (46 255 depuis le début de l’année) et de l’Île-du-Prince-Édouard (45 194 depuis le début de l’année).

Sans surprise, les territoires se trouvent en bas du classement, avec seulement 7 demandes faites au PAVE en juin et un total de 17 depuis le début de l’année au Yukon, et aucune dans les Territoires du Nord-Ouest, qui n’ont enregistré que deux demandes depuis janvier.

Les données pour le Nunavut n’ont pas été fournies.

Au total, 10 116 demandes ont été faites au PAVE en juin, ce qui est conforme aux chiffres atteints en mai. Cela a porté le total national depuis le début de l’année à 44 314 demandes.

Source : Automotive News Canada