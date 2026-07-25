Deux adolescents inventent un filtre d’échappement qui coupe les émissions de 74 %

Les ingénieurs cherchent des solutions pour rendre le moteur à combustion plus « vert », que ce soit grâce à l’électrification, au carburant synthétique ou tout simplement à des améliorations technologiques qui le rendent plus efficace, afin qu’il soit moins polluant. Parfois, les solutions les plus efficaces peuvent venir d’ailleurs, comme celle de deux adolescents de Pennsylvanie qui ont mis au point quelque chose de fort intéressant.

Rohan Kapoor et Jack Reichert, âgés tous les deux de 18 ans, sont derrière l’invention baptisée Go Green Filter

Le dispositif ne coûterait qu’environ 50 $ US à produire

Une baisse de 74 % des émissions a été mesurée lors des essais

Ces derniers ont conçu un filtre d’échappement peuplé de microalgues vivantes. C’est le site Autoblog qui rapporte cette nouvelle. Voyons un peu ce que ces deux jeunes ont développé en reprenant les grandes lignes de cet article.

Une idée née d’un travail de recherche universitaire

Inspirés par les travaux d’un professeur du MIT (Massachusetts Institute of Technology), les deux jeunes ont passé près d’un an à peaufiner leur concept avant d’aboutir à un prototype fonctionnel. Le principe est aussi simple que complexe et repose sur la présence d’un dispositif qui regroupe des microalgues vivantes, de l’eau et de la lumière pour transformer les gaz d’échappement nocifs en oxygène.

Lors d’essais effectués, on a constaté une baisse de 74 % des émissions polluantes.

Les deux inventeurs avancent même que si chaque véhicule sur la planète en était équipé, les émissions mondiales de CO2 pourraient chuter de plus de 16 %. Un chiffre encore théorique, mais qui donne une idée de l’impact potentiel d’une solution aussi peu coûteuse.

Le moteur à essence n’a pas dit son dernier mot

Cette trouvaille s’ajoute à une liste croissante de technologies visant à prolonger la durée de vie du moteur à combustion tout en réduisant son empreinte environnementale.

Mazda travaille sur un système de captage mobile du carbone directement à même l’échappement, alors que BMW, Toyota et Lamborghini misent plutôt sur l’essence renouvelable. Ailleurs, c’est plutôt la réduction de la cylindrée qui domine les pratiques.

Aux États-Unis, l’agence de protection de l’environnement (EPA) propose d’ailleurs de repousser à 2029 l’entrée en vigueur des normes Tier 4, afin de laisser aux ingénieurs un peu de temps pour respirer.

Reste à voir si l’invention des deux adolescents, le Go Green Filter, dépassera le stade du projet étudiant.