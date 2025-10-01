Le Land Cruiser FJ compact sera lancé en 2026; une version VEHR pourrait rejoindre le Land Cruiser 300

Le Toyota Land Cruiser FJ 2026 arrive au printemps prochain, mais pas chez nous

Le nouveau Land Cruiser FJ fera ses débuts au printemps 2026 avec un moteur à essence 2,7 L 4 cylindres en ligne atmosphérique.

Une variante VEHR du Toyota Land Cruiser 300 (notre Lexus LX) serait à l’étude.

Le FJ compact sera construit sur la plateforme IMV-0, visant un usage urbain et hors route léger.

Toyota prévoit lancer le nouveau Land Cruiser FJ, surnommé Land Cruiser Mini et/ou nouveau FJ Cruiser, au printemps 2026. Le design du VUS compact a été révélé par des images de brevets déposés auprès de l’Office philippin de la propriété intellectuelle en mai 2025. Le modèle devrait être officiellement dévoilé au Salon Japan Mobility Show plus tard ce mois-ci.

Le Land Cruiser FJ sera exclusivement propulsé par un moteur à essence 4 cylindres en ligne atmosphérique de 2,7 litres, identifié comme l’unité 2TR. Ce moteur est déjà utilisé dans le Land Cruiser 250 et le Land Cruiser Prado (notre Land Cruiser et le Lexus GX). Aucune variante diesel ne sera proposée, en raison d’une capacité d’approvisionnement limitée déjà attribuée à d’autres modèles, y compris des véhicules commerciaux.

Construit sur la plateforme IMV-0, un châssis à échelle classique également utilisé par le Hilux Champ destiné au marché thaïlandais, le FJ se distingue de la plateforme TNGA-F employée dans les plus grands modèles Land Cruiser. Cette configuration met l’accent sur la durabilité en conduite hors route et une construction simplifiée.

Avec une longueur totale d’environ 4 350 mm, le Land Cruiser FJ est comparable en dimensions au Toyota Corolla Cross et environ 320 mm plus courts que l’ancien FJ Cruiser. Ces dimensions compactes devraient améliorer la maniabilité en milieu urbain, augmentant ainsi son attrait auprès d’un plus large éventail de consommateurs.

Le FJ sera lancé dans une seule version afin de permettre à Toyota d’évaluer la demande initiale. Compte tenu du fort intérêt des consommateurs et des options limitées au lancement, les observateurs de l’industrie anticipent des délais d’attente prolongés ainsi qu’une activité soutenue sur le marché de la revente dès sa sortie.

Parallèlement, Toyota envisagerait une nouvelle variante hybride rechargeable (VEHR) pour le plus grand Land Cruiser 300 (notre Lexus LX). L’actuel 300, lancé en août 2021, est basé sur la plateforme TNGA-F et offre déjà des motorisations à essence et diesel, ainsi qu’un hybride en Amérique du Nord.

Le VEHR envisagé reposerait sur le groupe motopropulseur hybride biturbo V6 de 3,5 litres déjà proposé sur certains marchés comme le Moyen-Orient. Bien qu’une version hybride soit déjà utilisée dans le Lexus LX700h, avec un V6 biturbo hybride de 3,4 litres, elle n’a pas encore été offerte au Japon ni en Amérique du Nord (comme Land Cruiser).

Les défis pour le potentiel Land Cruiser 300 VEHR incluraient une probable réduction de la capacité d’accueil de trois rangées à deux, ce qui ne constitue pas une perte majeure, ainsi qu’un réservoir de carburant plus petit, réduit d’environ 80 litres à 50 litres. Combinés à un poids accru, ces changements pourraient limiter l’autonomie du modèle entre 500 et 600 km.

Toyota n’a pas confirmé les plans de production ni le calendrier pour le Land Cruiser 300 VEHR.