Le futur « Land Hopper » de Toyota : Un clin d’œil au FJ Cruiser?

Toyota serait sur le point de dévoiler le « Land Hopper », un VUS compact qui pourrait refléter l’héritage et le design du FJ Cruiser, discontinué depuis une décennie.

Toyota laisse entrevoir un successeur potentiel au FJ Cruiser, baptisé « Land Hopper ».

Le VUS devrait être basé sur une version raccourcie de l’architecture GA-F.

Toyota pourrait présenter le Land Hopper lors du Salon de la Mobilité 2023 au Japon.

Le FJ Cruiser de Toyota, particulièrement apprécié des passionnés de tout-terrain, a cessé sa production en Amérique du Nord il y a une décennie, tout en perdurant à l’échelle mondiale pendant 17 ans. Alors que les fans déploraient sa disparition, des rumeurs récentes laissent présager un successeur potentiel incarnant l’héritage du FJ Cruiser.

Lors d’une présentation mettant de l’avant le Land Cruiser 2024, Toyota a dévoilé des silhouettes suggérant de possibles ajouts à la gamme Land Cruiser. Parmi celles-ci, un VUS compact et carré rappelant à la fois le FJ Cruiser et le nouveau Land Cruiser 250 basé sur le Prado pouvait être aperçu. Ces révélations ont suscité des spéculations, d’autant plus que Toyota a déposé le nom « Land Hopper » au Japon après cet événement. Ce nom évoque parfaitement l’esprit emblématique des véhicules tout-terrain de Toyota, dans un format plus compact.

Des rumeurs indiquent que le Land Hopper serait de taille similaire au Toyota Corolla Cross, le positionnant potentiellement face au Ford Bronco Sport. Étrangement, ce véhicule serait basé sur une version raccourcie de l’architecture GA-F, déjà utilisée pour des modèles notables tels que le Land Cruiser Prado, le Lexus GX et le Toyota Tundra. Cette conception suggère une construction monocoque, à l’image du FJ Cruiser original.

Les options de motorisation demeurent incertaines. Cependant, des rapports suggèrent deux choix possibles pour le marché japonais : un quatre cylindres atmosphérique ou un hybride. Ces options pourraient correspondre aux motorisations du Corolla Cross ou du RAV4, avec éventuellement une version hybride turbocompressée de 1,5 litre. Une version entièrement électrique est également à l’étude, bien qu’elle ne sera probablement pas disponible dès le lancement.

L’anticipation est palpable parmi la communauté automobile en prévision du Salon de la Mobilité 2023 au Japon, débutant le 25 octobre, où Toyota pourrait dévoiler le Land Hopper. La sortie du véhicule est prévue pour fin 2024. Aucun prix officiel n’a été annoncé, mais il est estimé que ce véhicule représenterait l’entrée de gamme de la marque Land Cruiser, avec un prix se situant entre 20 100 $ et 25 500 $ au Japon.