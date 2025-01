Toyota présente l’Urban Cruiser EV pour la première fois en Europe

Le Toyota Urban Cruiser EV est présenté au salon de l’automobile de Bruxelles et sera commercialisé à la fin de l’été 2025.

Le VUS compact offre deux options de batterie, une capacité de traction intégrale et des caractéristiques de sécurité avancées.

Toyota doit faire face à la forte concurrence de GM, Volkswagen et Hyundai sur le marché en pleine croissance des véhicules électriques.

Toyota a présenté son nouveau VUS Urban Cruiser entièrement électrique au salon de l’automobile de Bruxelles, AutoSalon 2025. Ce VUS compact est le dernier-né de la gamme de véhicules électriques (EV) de Toyota, qui se développe lentement et qui a dû faire face à de sérieuses difficultés pour rivaliser avec d’autres constructeurs automobiles.

Alors que Toyota est l’un des leaders mondiaux de la technologie hybride, il a pris du retard par rapport à ses concurrents en ce qui concerne la production de véhicules entièrement électriques. Des concurrents tels que GM, Volkswagen et Hyundai ont développé de manière agressive leur offre de véhicules électriques, s’appropriant des parts de marché grâce à des volumes de production plus importants et à des plates-formes de véhicules électriques avancées. Avec l’Urban Cruiser, Toyota espère renforcer sa position dans le segment des VUS électriques compacts, qui connaît une croissance rapide.

L’Urban Cruiser présente une nouvelle philosophie de design « Urban Tech », avec le style avant en « tête de marteau » de Toyota et des phares élégants. Les dimensions de ce VUS compact sont proches de celles de la Corolla Cross, bien qu’il soit 189 mm plus court (4 285 mm). Néanmoins, l’intérieur bénéficie d’un empattement allongé de 2 700 mm (61 mm de plus que la Corolla Cross), et les sièges arrière coulissants offrent une grande flexibilité ainsi qu’un espace pour les jambes de premier ordre, rivalisant avec les modèles plus grands.

L’habitacle reflète les éléments traditionnels d’un VUS, avec un tableau de bord bas et des sièges surélevés pour une meilleure visibilité. D’autres options incluent un éclairage d’ambiance personnalisable avec 12 réglages de couleur, améliorant l’ambiance intérieure du véhicule.

Construit sur une plateforme VE dédiée, l’Urban Cruiser offre deux options de batterie. La batterie de 49 kWh alimente la version à traction avant avec une puissance de 106 kW (144 ch), tandis que la batterie de 61 kWh est disponible dans les configurations à traction avant et à traction intégrale. Le modèle à transmission intégrale ajoute un moteur supplémentaire de 48 kW sur l’essieu arrière, portant la puissance totale à 135 kW (184 ch) et proposant des modes pour la neige et les pistes. Les deux batteries utilisent la technologie durable du phosphate de fer-lithium.

L’Urban Cruiser est équipé de série de dispositifs de sécurité tels que le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de franchissement de ligne et les systèmes de précollision. L’interface numérique du véhicule comprend un écran conducteur de 10,25 pouces et un écran tactile multimédia de 10,1 pouces avec intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto. Parmi les équipements haut de gamme proposés en option figurent un système audio JBL, une caméra à 360 degrés et un siège conducteur à réglage électrique.

Avec une sortie européenne prévue pour la fin de l’été, l’Urban Cruiser représente la meilleure chance pour Toyota de s’imposer dans les ventes de VE. Nous avons contacté Toyota Canada pour confirmer la nouvelle décevante que ce véhicule ne sera pas commercialisé en Amérique du Nord. Nous mettrons à jour l’article dès que nous aurons reçu une réponse.