Le Land Cruiser FJ de Toyota annoncé par une demande de marque déposée?

Le Toyota FJ Cruiser de dernière génération est déjà un classique moderne, un hommage au charme robuste et à l’esprit durable de l’héritage tout-terrain de Toyota. Lancé en 2006, ce véhicule a captivé l’imagination des aventuriers grâce à son style rétro rappelant les Land Cruisers FJ40 des années 1960. Malgré l’arrêt des ventes en Amérique du Nord en 2014, son culte et la demande de modèles d’occasion perdurent, ce qui nous amène à penser qu’il va revenir.

Au début de l’année, Toyota a joué un petit jeu d’ombres en laissant entrevoir une silhouette qui s’apparentait à celle du FJ Cruiser. Aujourd’hui, avec le dépôt de la marque « Land Cruiser FJ » au Japon, l’impatience grandit. Serait-ce l’aube d’un nouveau tout-terrain compact dans la famille Land Cruiser ?

D’après l’article de Carscoops, nous pouvons imaginer un véhicule qui marie l’ADN robuste des séries Land Cruiser 250 et 300 avec une empreinte plus agile et compacte. Cela en ferait un véhicule qui ne serait pas un simple multisegment, mais un véritable tout-terrain, contrairement au Ford Bronco Sport, avec le cœur du FJ Cruiser et l’âme de l’esprit d’aventure de Toyota.

Les détails sont encore entourés de mystère, tout comme la photo aguiche qui a déclenché les spéculations. Pourtant, des rumeurs en provenance du Japon font état d’une taille proche de celle de la Toyota Corolla Cross, mais avec les compétences tout-terrain qui en feraient un digne porteur de l’appellation FJ. S’agira-t-il d’un guerrier à carrosserie sur châssis ou d’un challenger monocoque ? Cela reste à voir, et le débat est aussi passionné qu’un feu de camp par une nuit froide du désert.

Sous le capot, les possibilités sont aussi variées que les sentiers que cette nouvelle race pourrait conquérir. De la Corolla Cross au RAV4, en empruntant même la vigueur hybride de la Prius, Toyota dispose d’un vaste choix de groupes motopropulseurs. Et n’excluons pas un battement de cœur électrique, en accord avec la vision de Toyota d’un avenir plus vert.

Quel que soit le prochain FJ Cruiser, il sera sans aucun doute désirable, même s’il ne remplacera pas complètement l’ancien. Cette place sera peut-être réservée au 4Runner de la prochaine génération…