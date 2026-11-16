Le V8 biturbo de 4,0 L de Horse Powertrain est conçu pour les applications hybrides et équipera la nouvelle supervoiture de Lotus.

Lotus confirme la présence du V8 W40 de Horse Powertrain dans la Type 135.

La puissance combinée de la supervoiture hybride dépassera 986 ch.

Lotus prévoit lancer la Type 135 en 2028.

Lotus a confirmé que sa supervoiture Type 135, très attendue et en préparation, utilisera le nouveau V8 W40 dévoilé par Horse Powertrain. La grande nouvelle, c’est que le prochain modèle phare du constructeur britannique sera équipé d’un moteur à combustion. La voiture devrait arriver sur le marché en 2028, et d’autres détails sont attendus avant la fin de 2026.

Le W40 est un V8 biturbo de 4,0 L dont les turbocompresseurs sont placés « dans le V », entre les deux rangées de cylindres. Horse l’a conçu pour les plateformes hybrides haute performance. Sa puissance annoncée dépasse 670 ch et son couple atteint 590 lb-pi; Lotus indique toutefois que le système hybride du Type 135 fera passer la puissance totale au-delà de 986 ch.

Horse établit le poids du moteur à 441 lb, soit environ 200 kg. Il sera jumelé à la boîte de vitesses 8LDCT de l’entreprise, une unité à double embrayage humide à huit rapports. Horse affirme que cette boîte peut gérer jusqu’à 774 lb-pi de couple et changer de rapport en moins de 20 millisecondes.

Ces chiffres font du Type 135 un projet distinct de l’Emira, la voiture sport actuelle de Lotus. Horse fournit également un nouveau V6 pour l’Emira, qui remplace le V6 Toyota suralimenté. Lotus n’a pas publié les détails techniques complets du système hybride ni du châssis de la Type 135.

L’entreprise inscrit la nouvelle voiture dans sa stratégie Focus 2030, qui vise à préserver l’identité sportive de Lotus alors qu’elle développe de nouveaux produits. La Type 135 sera un nouveau modèle, et non une variante de l’Emira. Elle pourrait aussi porter le nom Esprit, ce qui serait indiqué, bien que Lotus n’ait pas confirmé le nom de la voiture de série.

La production est prévue en Europe. Cela distinguerait le lieu de fabrication de la supervoiture de celui des véhicules électriques Eletre et Emeya, construits en Chine. Lotus a publié une image de présentation montrant l’arrière du Type 135, notamment ses deux sorties d’échappement et son grand diffuseur.

Horse affirme que le W40 pourrait être utilisé dans d’autres véhicules que la supervoiture de Lotus. Le fournisseur a évoqué les VUS comme applications possibles, mais cela demeure également hypothétique.

Le lancement du Type 135 permettrait à Lotus de proposer une supervoiture hybride à essence dotée d’un V8 biturbo aux côtés de VUS et de berlines électriques, un mélange intéressant. Pour le moment, les chiffres de puissance publiés constituent l’indication la plus claire des objectifs de performance de la nouvelle voiture. Le prix, les volumes de production et les autres caractéristiques seront communiqués en temps voulu.