Le Chevrolet Equinox EV se classe au 2e rang alors que GM domine le marché canadien des VE en 2025

General Motors a mené les ventes de véhicules électriques au Canada en 2025, portée par sa gamme de 13 modèles électriques.

GM a capté 21,2 % du marché canadien des VE en 2025, avec plus de 25 000 immatriculations.

Cadillac a détenu 32,1 % du segment des VE de luxe, l’OPTIQ et le LYRIQ dominant les immatriculations.

Le Chevrolet Equinox EV s’est classé au deuxième rang parmi tous les VE vendus au Canada.

Malgré une baisse modérée de 30 % des ventes de nouveaux VE au Canada l’an dernier, General Motors a dominé le marché national des véhicules électriques avec une part de marché imposante de 21,2 %, enregistrant plus de 25 000 immatriculations à travers l’ensemble de son portefeuille. L’entreprise propose 13 modèles électriques sous les marques Chevrolet, Cadillac et GMC.

Chevrolet a représenté 13,3 % du marché canadien des VE, l’Equinox EV se classant comme le deuxième véhicule électrique le plus immatriculé au pays, derrière Tesla. Dans la catégorie de luxe, Cadillac a devancé tous ses concurrents avec une part de marché de 32,1 %, soutenue par les Cadillac OPTIQ et LYRIQ, qui ont été les deux VE de luxe les plus immatriculés à l’échelle nationale.

GM a également conservé sa position de chef de file des ventes automobiles globales au Canada en 2025 pour une troisième année consécutive, s’assurant 15,5 % du marché total des véhicules avec près de 300 000 unités vendues. Le succès de l’entreprise dans le domaine des VE a contribué à ce rendement, aux côtés de ses modèles à moteur à combustion interne.

Le portefeuille canadien de VE de GM comprend des camionnettes électriques pleine grandeur telles que les Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV et GMC HUMMER EV. Dans le segment de luxe, la gamme de VE de Cadillac comprend les OPTIQ, LYRIQ, VISTIQ ainsi que des versions électriques de l’Escalade. Pour les consommateurs axés sur la valeur, Chevrolet propose les Blazer EV et Equinox EV. Le Chevrolet Bolt 2027, qui devrait devenir l’un des VE les plus abordables au Canada, offrira une autonomie estimée pouvant atteindre 422 kilomètres.

« Les Canadiens veulent du choix et GM Canada répond à cette demande », a déclaré Shane Peever, vice-président des ventes, du service et du marketing chez GM Canada.