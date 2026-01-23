La nouvelle Chevrolet Bolt 2027 ne sera plus produite dès 2028

GM l’a dit il y a un certain temps, la « nouvelle » Chevrolet Bolt 2027 ne sera de retour que pour une période de transition. On sait maintenant que cette transition ne sera que de deux ans, sa production cessera dès 2028.

GM a réintroduit la Chevrolet Bolt 2027 comme modèle électrique d’entrée de gamme

La Bolt 2027 partage de ses composantes avec l’Equinox EV

Sa production au Kansas se terminera en 2028

Elle n’aura fait que passer, c’est le cas de le dire. Dès l’annonce de son retour, la direction de GM avait souligné que le retour de la Bolt n’était qu’un passage. Le but de son retour était de corriger l’erreur de l’avoir abandonné en 2023, mais surtout d’offrir un modèle électrique d’entrée de gamme plus abordable.

Bien que le style soit très évolutif, GM a pris le temps de moderniser sa conception comme en témoigne l’essai de notre journaliste Anthony Lemonde. La voiture corrige plusieurs de ses lacunes, notamment avec l’adoption d’une nouvelle batterie, d’une plus grande autonomie et surtout d’une meilleure capacité de recharge.

Avec ces améliorations, le véhicule se positionne face à une compétition sérieuse comme le nouveau duo Toyota C-HR et Subaru Uncharted, la Nissan LEAF de même que la Kia EV4, tous des modèles qui se distinguent par leur taille et une tarification de base sous les 50 000$.

De la Chine au Kansas

Il était clair que la durée de vie de la « nouvelle » Bolt serait courte. On sait maintenant quand tombera de nouveau le couperet : 2028. L’usine de Fairfax qui assemble la Bolt est située au Kansas et verra sa vocation changer en 2028. Elle accueillera la production du Buick Envision et du Chevrolet Equinox à essence. Dans le cas du Buick, il s’agit d’une relocalisation de sa production de la Chine aux États-Unis pour contrer l’imposition de tarifs.

La génération actuelle aura donc les années modèles 2027 et 2028. Pour le moment, pas un mot quant à la succession de la Bolt. Est-ce qu’il y aura une nouvelle génération ou le modèle sera abandonné une nouvelle fois ? À suivre.