Ford ajoute une version Trail à la Mustang Mach-E 2027

Ce modèle arbore des éléments de design légèrement plus robustes ainsi qu’une suspension surélevée.

La crémaillère de direction, les pneus et les jantes ont été empruntés à la Mach-E Rally.

Tous les modèles Mach-E 2027 bénéficient de la batterie à autonomie prolongée et d’un nouveau moteur avant.

Pour l’année-modèle 2027, Ford bonifie la gamme de son multisegment électrique avec une variante plus robuste baptisée Mustang Mach-E Trail.

Basée sur la version d’entrée de gamme Select eAWD, la version Trail reprend des éléments de la Mach-E Rally tout en les associant à des touches stylistiques exclusives pour séduire les conducteurs friands d’escapades hors des sentiers battus.

Bien que cet ensemble ne transforme pas la Mach-E en un pur tout-terrain, il rehausse suffisamment les capacités du VÉ pour faciliter la conduite sur la neige, la glace, le gravier meuble et les pistes poussiéreuses par rapport aux autres déclinaisons.

Par rapport à la Mach-E Select ordinaire, la Trail se distingue par des jantes en alliage gris foncé de 19 pouces identiques à celles de la Rally, des pneus Michelin CrossClimate 2 également issus de cette dernière, ainsi que des motifs exclusifs en forme de montagne au bas des portières avant.

Une calandre inférieure noire charbon constitue une autre caractéristique distinctive de cette variante, tout comme l’emblème « Mach-E Trail » embossé sur l’accoudoir de la console centrale.

Sur le plan mécanique, la Trail profite d’une garde au sol accrue grâce à une suspension recalibrée qui la surélève de 10 mm à l’avant et de 15 mm à l’arrière comparativement aux modèles Mustang Mach-E réguliers.

De plus, cette mouture hérite d’une crémaillère de direction plus directe, elle aussi empruntée à la performante Mach-E Rally.

Pour encourager les aventures nécessitant ces aptitudes hors route supplémentaires, le constructeur accorde 100 000 points Ford Rewards additionnels à l’achat d’une Mustang Mach-E Trail 2027, en plus des 22 000 points inclus avec toute Mach-E.

Ces points peuvent être échangés contre une sélection d’accessoires, notamment un ensemble de barres transversales à pince Thule permettant d’installer des vélos, des kayaks ou des coffres de toit, ou encore un ensemble de protection intérieure comprenant des tapis protecteurs tous temps et un tapis pour le coffre arrière.

Au-delà de la version Trail, la Ford Mustang Mach-E 2027 reçoit plusieurs améliorations, dont l’abandon de la batterie à autonomie standard et l’adoption d’un nouveau moteur avant.

Concrètement, toutes les Mustang Mach-E Select et Premium 2027, y compris la nouvelle Trail, profitent désormais d’une batterie de 88 kWh, tandis que les versions GT et Rally disposent d’un bloc légèrement supérieur de 91 kWh.

Bien que les données pour 2027 ne soient pas encore publiées, la Mach-E 2026 à propulsion et autonomie prolongée affiche une cote d’autonomie de 515 km par pleine charge selon Ressources naturelles Canada, contre 406 km avec la plus petite batterie.

La Mach-E Trail devrait toutefois offrir une autonomie légèrement inférieure aux 483 kilomètres atteints par les versions Select et Premium à autonomie prolongée, en raison de ses pneus plus agressifs et de sa suspension rehaussée.

La nouvelle unité motrice avant offrirait une puissance équivalente à l’ancienne tout en étant moins coûteuse à fabriquer, mais nous ignorons encore comment son efficacité énergétique se comparera à celle du moteur avant actuel.

La Mach-E Trail intégrera de série la génératrice embarquée Pro Power Onboard de 400 W, offerte en option sur tous les autres modèles à l’exception de la Select.

Ford a déjà ouvert les commandes pour la Mustang Mach-E 2027 aux États-Unis, mais le site canadien de la marque n’a pas encore été mis à jour.

Les prix canadiens de la Mach-E Trail n’ont pas non plus été dévoilés, mais cela ne saurait tarder puisque les livraisons devraient s’amorcer au deuxième trimestre de 2027.