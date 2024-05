Toyota réalise nos rêves avec une alternative à la Mazda MX-5

Oui, alternative, car aucune voiture ne rivalise avec la Mazda MX-5. Malgré ce commentaire clairement subjectif, Toyota est sur le point d’enrichir son portefeuille de voitures de sport avec une nouvelle voiture destinée au segment des petits coupés compacts. La S-FR, qui devrait faire ses débuts fin 2026 ou début 2027, représente la dernière étape de la stratégie de Toyota visant à proposer une gamme diversifiée de voitures de sport à propulsion arrière. Ce nouveau modèle viendra s’ajouter à l’étonnante GR86 et à la GR Supra.

La S-FR, qui signifie « Small », « Front-engined », « Rear-wheel-drive », vise directement la magnifique Mazda MX-5 Miata. D’après les dimensions révélées, la S-FR se rapproche de la taille du populaire roadster. Le coupé devrait être propulsé par un moteur 3 cylindres turbocompressé de 150 chevaux, ce qui nous fait également penser qu’une GR S-FR est inévitable… Mais une étape à la fois.

Toyota a d’abord fait allusion à cette voiture de sport compacte en présentant le concept S-FR au Tokyo Motor Show 2015. Le concept présentait une disposition 2+2 et partageait des caractéristiques de taille avec la nostalgique Toyota Sport 800. Selon Forbes, le design de la future S-FR inclura une calandre plus petite et plus raffinée, ainsi que des phares élégants.

La collaboration a été essentielle dans le développement des voitures de sport de Toyota : la GR86 a été développée avec Subaru, et la GR Supra était un projet commun avec BMW. Pour la S-FR, Toyota s’est associé à Daihatsu et Suzuki, deux de ses meilleurs amis, en tirant parti des forces des principaux petits constructeurs japonais.

Le prix de base prévu pour la S-FR au Japon est d’environ 3 500 000 yens (environ 31 000 $ CAN), ce qui en fait une option accessible pour les amateurs de voitures de sport. Bien que l’on ne sache pas encore si Toyota Motor North America proposera la S-FR, sa taille comparable à celle de la MX-5 Miata et la popularité croissante des voitures de sport compactes laissent présager un accueil positif sur divers marchés, y compris les États-Unis et le Canada.