La nouvelle génération de Ford Ranger reçoit les nouveaux modèles Wildtrak X et Tremor

Le nouveau Ford Ranger est déjà en vente sur certains marchés et devrait arriver chez nous dans le courant de l’année.

Ces nouvelles versions tout-terrain ne manqueront pas d’être appréciées.

Avec sa toute nouvelle Ranger, Ford s’adresse aux amateurs de tout-terrain en leur proposant les modèles Wildtrak X et Tremor ultra-cools. Alors que ces versions seront disponibles dès à présent sur certains marchés, il faudra attendre le printemps pour voir à quoi ressemblera notre nouveau Ford Ranger 2024. En attendant, nous pouvons espérer que ces deux versions arriveront jusqu’à nous.

De nouveaux modèles robustes offrant les meilleures performances de leur catégorie

Les tout nouveaux modèles Ranger Wildtrak X et Tremor sont conçus pour le tout-terrain. Les deux modèles sont dotés d’un système de suspension unique à long débattement avec amortisseurs Bilstein pour un confort de conduite supérieur sur les terrains accidentés.

Ces camions sont particulièrement doués grâce aux dernières avancées en matière de tout-terrain. Ils sont équipés du système Trail Turn Assist, qui utilise le vecteur de couple via les freins pour réduire le rayon de braquage jusqu’à 25 % dans les virages serrés. À l’instar du régulateur de vitesse, le Trail Control permet au conducteur de fixer une vitesse inférieure à 32 km/h. Le camion gère alors de manière autonome l’accélération et le freinage afin de maintenir la vitesse spécifiée pendant que le conducteur se concentre sur la navigation en terrain difficile. Jusqu’à présent réservé au Ranger Raptor, le mode Rock Crawl optimise la réponse de l’accélérateur, l’antipatinage et la programmation des changements de vitesse afin d’assurer un passage efficace et contrôlé sur les terrains rocailleux et accidentés.

Ces caractéristiques font des nouveaux Wildtrak X et Tremor les Rangers les plus performants jamais construits par Ford Pro.

Outre leurs robustes performances, les deux modèles présentent un design extérieur actualisé qui met en valeur leurs capacités tout-terrain.

Le look audacieux du Wildtrak X comprend des détails noircis, tels que la calandre, l’enjoliveur de passage de roue et les jantes en alliage de 17 pouces qui sont enveloppées de pneus tout-terrain pour une excellente adhérence dans n’importe quel environnement.

Le Tremor se distingue également par son allure audacieuse et aventureuse. Il est doté d’une barre sportive tubulaire aux jambes longues, de marchepieds latéraux en aluminium moulé, de détails gris pierre et d’une grille de calandre assombrie.

Le premier système de baies flexible du segment

En plus de leurs performances robustes et de leur design élégant, les nouveaux modèles Wildtrak X et Tremor offrent l’un des premiers systèmes de porte-bagages flexibles (FRS) du segment. Ce système innovant permet de transporter plus facilement des échelles ou des kayaks au-dessus du plateau de chargement lorsque cela est nécessaire, tout en libérant de l’espace dans le plateau de chargement pour la cargaison, ce qui offre aux clients une polyvalence accrue par rapport aux camionnettes traditionnelles. Le FRS peut également être facilement retiré lorsqu’il n’est pas nécessaire, sans outils ni matériel supplémentaires, ce qui permet aux clients de passer rapidement du mode travail au mode loisir en fonction de leurs besoins à tout moment.

Pour l’Amérique du Nord, Ford devrait présenter le nouveau Ranger 2024 dans les prochains mois. À toutes fins utiles, il devrait être presque identique à celui que nous voyons ici. Et le marché accueillera toutes les versions dures-à-cuire, y compris le Raptor.