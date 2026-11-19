Le constructeur automobile est devenu la première entreprise à fabriquer des cellules de batterie LFP à usage automobile aux États-Unis.

Les cellules sont fabriquées dans la nouvelle usine Blue Oval Park à Marshall, dans le Michigan.

Les premières batteries seront utilisées dans des prototypes du Fathom, dont la production à grande échelle débutera en 2027.

Alors qu’il se prépare à lancer le Fathom en 2027, Ford a commencé à produire les cellules de batterie prismatiques LFP qui alimenteront ce futur pick-up électrique compact.

En effet, le constructeur automobile américain a annoncé plus tôt aujourd’hui que la production de cellules de batterie avait démarré dans une nouvelle usine à Marshall, dans le Michigan, baptisée Blue Oval Battery Park.

Bien que l’installation ne fabrique que des cellules individuelles pour le moment, Ford prévoit d’y lancer la production de batteries complètes dans le courant de l’année prochaine, à temps pour le lancement du Fathom.

Les premières cellules produites à l’usine seront assemblées en batteries à l’usine d’assemblage de Louisville, dans le Kentucky, afin d’équiper les prototypes du Fathom.

À l’heure actuelle, Ford est le seul constructeur automobile à produire des cellules de batterie LFP à usage automobile aux États-Unis, toutes les autres cellules LFP assemblées localement étant destinées à des systèmes de stockage d’énergie stationnaires.

Ford indique que le choix d’une batterie LFP pour le Fathom répond à la volonté de réduire les coûts, la chimie lithium-fer-phosphate (LFP) étant reconnue pour être moins gourmande en ressources que d’autres chimies utilisées dans les véhicules électriques. Cela devrait aider le Fathom à respecter son prix de départ annoncé au Canada de 42 690 $.

Le constructeur affirme également qu’une batterie LFP offrira une durabilité accrue au fil de multiples cycles de charge et de décharge, un point d’autant plus important que le Fathom disposera de capacités de recharge bidirectionnelle, offrant aux conducteurs davantage de façons d’utiliser l’énergie stockée dans la batterie que la simple propulsion du véhicule sur la route.

Une autre façon dont Ford affirme avoir pu limiter les coûts de production du Fathom consiste à accroître son efficacité énergétique afin de pouvoir utiliser une batterie plus petite sans compromettre l’autonomie ni la polyvalence.

L’utilisation de cellules prismatiques rectangulaires, plutôt que des cellules cylindriques employées par de nombreux constructeurs concurrents, permettra à Ford d’intégrer plus facilement la batterie comme un élément structurel du camion, au lieu de simplement la boulonner au châssis.

Cette technique est également utilisée par d’autres constructeurs, tels que BMW, Tesla et Volvo, qui mettent tous en avant une réduction des coûts de production, une augmentation de la rigidité structurelle et la possibilité d’accroître la densité énergétique par rapport aux batteries non structurelles.

Pour réduire davantage les coûts de production, Ford utilise un circuit imprimé souple afin de combiner les connexions électriques et les connexions des capteurs au sein de la batterie.

Afin de garantir la qualité malgré une cadence de production de 40 cellules par minute — ce qui fait de Ford l’un des producteurs de cellules LFP les plus rapides hors de Chine — le constructeur et ses employés s’appuient sur l’intelligence artificielle pour repérer d’éventuels défauts avant que les cellules ne soient assemblées en batteries.

L’objectif de l’entreprise est de mesurer la fréquence des cellules défectueuses par milliard de cellules plutôt que par million.

Ford précise que les prototypes du Fathom alimentés par les cellules actuellement fabriquées dans le Michigan joueront un rôle clé dans le développement continu du petit camion électrique, qui sera dévoilé l’année prochaine et devrait être commercialisé pour l’année-modèle 2028.

Le Fathom sera le premier modèle à reposer sur la nouvelle plateforme universelle pour véhicules électriques (Universal Electric Vehicle Platform), qui servira de base à d’autres futurs modèles électriques susceptibles d’utiliser également des batteries LFP fabriquées au Blue Oval Battery Park.

L’entreprise mettra également à profit l’expérience acquise avec ce procédé pour orienter la production de solutions de stockage d’énergie dans le Kentucky.