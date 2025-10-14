Mitsubishi lancera un nouvel Outlander tout-terrain et un nouveau VÉ pour le Canada à la fin de 2026

Le nouvel Outlander prêt pour l’aventure mériterait sans doute un écusson Ralliart

Mitsubishi confirme deux lancements de véhicules au Canada au second semestre de 2026.

La nouvelle version de l’Outlander adoptera des améliorations tout-terrain et le système à quatre roues motrices S-AWC.

Un tout nouveau véhicule électrique (VÉ) arrivera sur le marché canadien à la fin de l’été 2026.

Mitsubishi Motors ajoutera deux modèles prometteurs à sa gamme canadienne au cours de l’exercice 2026, dont une version axée sur la conduite hors route de l’utilitaire Outlander et un véhicule entièrement électrique déjà annoncé.

Le nouvel Outlander tout-terrain sera lancé à la fin de 2026 et proposera des modes de conduite et des améliorations de performance conçus pour une utilisation en dehors des routes pavées. Des éléments de design uniques, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, distingueront ce modèle de la version standard, incluant une carrosserie adaptée et des matériaux spécifiques pour l’habitacle. Le véhicule profitera également d’une version bonifiée du système de traction intégrale Super All Wheel Control (S-AWC) de Mitsubishi.

Selon Mitsubishi, ces deux véhicules s’inscrivent dans le cadre de la stratégie « Momentum 2030 » présentée à son réseau de concessionnaires en mai 2024. Ce plan vise à moderniser une gamme nord-américaine jugée en retard, amorçant déjà sa transformation avec le lancement du nouvel Outlander 2025 rafraîchi.

L’Outlander tout-terrain illustre la volonté de la marque de renouer avec son héritage hors route. L’entreprise a souligné l’importance de son système S-AWC, perfectionné grâce à son expérience au Rallye Dakar et au Championnat du monde des rallyes, pour améliorer les capacités du nouveau modèle. C’est d’ailleurs pourquoi le nom Ralliart semblerait tout désigné pour cette version.

Quant au tout nouveau VÉ, d’abord annoncé en mai 2024, il sera lancé vers la fin de l’été 2026. Les deux modèles devraient être commercialisés au Canada durant l’exercice 2026 de l’entreprise, qui s’étend du 1er avril 2026 au 31 mars 2027.

D’autres détails, incluant le nom officiel et les premières images du nouvel Outlander tout-terrain, seront dévoilés à l’approche de son lancement.