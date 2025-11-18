Honda Pilots mis à jour pour 2026 avec des améliorations technologiques et un style plus affûté

Le VUS Honda Pilot à trois rangées reçoit un écran tactile de 12,3 pouces de série, un habitacle plus silencieux et un comportement routier plus précis pour l’année modèle 2026.

Un écran central HD de 12,3 pouces et un combiné d’instruments numériques de 10,2 pouces rehaussent considérablement la technologie à bord.

Une direction recalibrée et de nouveaux matériaux acoustiques offrent une conduite plus précise et un habitacle plus silencieux.

La version TrailSport intègre désormais les sièges arrière chauffants de série; toutes les versions reçoivent un hayon à ouverture électrique de série.

Honda déploie une mise à jour importante pour son VUS intermédiaire à trois rangées, le Pilot 2026, en mettant l’accent sur une suite technologique intérieure largement améliorée, un style plus audacieux et une expérience de conduite plus raffinée. Le Pilot renouvelé arrivera dans les concessions américaines le mois prochain et continuera d’être assemblé à Lincoln, en Alabama.

Le Pilot 2026 conserve son moteur V6 DOHC de 3,5 litres, qui produit 285 chevaux et 262 lb-pi de couple, jumelé à une transmission automatique à 10 rapports. Le système avancé de traction intégrale à vecteur de couple i-VTM4 demeure offert sur toutes les versions et est de série sur les versions supérieures (de série sur tous les modèles au Canada). Le nouveau modèle sera offert en six versions aux États-Unis : Sport, EX-L, Touring, TrailSport, Elite et Black Edition.

Le changement le plus notable pour le Pilot 2026 est la refonte de ses caractéristiques technologiques de série. Toutes les versions reçoivent désormais un nouvel écran tactile couleur HD ultra-large de 12,3 pouces, une énorme amélioration par rapport à l’écran de 7 pouces auparavant offert de série et une augmentation de 37 % par rapport à l’écran tactile de 9 pouces auparavant disponible. Celui-ci est associé à un combiné d’instruments numérique plus grand de 10,2 pouces, comparativement à l’ancien écran de 7 pouces.

La connectivité à bord profite également d’une amélioration majeure, avec la compatibilité sans fil Apple CarPlay et Android Auto désormais offerte de série sur toute la gamme.

Au-delà de la technologie, Honda améliore la conduite quotidienne et l’aspect haut de gamme du Pilot.

• Dynamique de conduite améliorée : Les ingénieurs ont recalibré le système de direction assistée électrique (EPS) sur toutes les versions, promettant une sensation de direction accrue et une plus grande précision.

• Habitacle plus silencieux : De nouvelles technologies d’insonorisation, incluant un vitrage latéral semi-trempé, des isolants de portières et un isolant de capot amélioré, devraient réduire le bruit à bord.

• Amélioration de la sécurité : Un système de freinage post-collision (PCB) est désormais de série sur tous les Pilot afin de réduire les dommages et blessures lors d’incidents impliquant plusieurs impacts, complétant la suite Honda Sensing déjà offerte de série.

L’extérieur robuste du Pilot reçoit une mise à jour visuelle, à commencer par une nouvelle façade avant qui présente une calandre plus large et des sabots avant et arrière plus prononcés. Tous les modèles intègrent désormais un hayon à ouverture électrique et des longerons de toit.

Les améliorations propres aux versions incluent :

• TrailSport : La version axée sur les capacités hors route ajoute les sièges arrière extérieurs chauffants de série et un intérieur en cuir brun disponible avec surpiqûres orange contrastantes, soulignant son double rôle de véhicule d’aventure et de transport familial.

• Touring : Ajoute le système de caméra à vue panoramique 360 degrés (auparavant réservé aux versions TrailSport, Elite et Black Edition) ainsi qu’un nouveau design pour ses roues en alliage de 20 pouces.

• Elite et Black Edition : Rehaussent davantage le luxe avec de nouveaux accents de sièges en Ultra-Suede à motif losangé.

Nous nous attendons à ce que les spécifications canadiennes soient annoncées sous peu.