Comparaison du Cadillac Lyriq 2023 et de l’Acura ZDX EV 2024

Découvrez l’avenir électrisant des véhicules électriques de luxe avec le Cadillac Lyriq 2023 et l’Acura ZDX EV 2024. Ces modèles innovants offrent un design, une technologie et des groupes motopropulseurs d’avant-garde, mettant en valeur les positions uniques de Cadillac et d’Acura en matière de mobilité électrique.

Le Cadillac Lyriq met l’accent sur l’élégance, le confort et les performances raffinées.

L’Acura ZDX EV présente une variante Type S de 500 chevaux et une technologie de charge rapide.

Le Cadillac Lyriq bénéficie d’un écran LED incurvé de 33 pouces et de mises à jour over-the-air, tandis que le ZDX EV introduit des systèmes audio uniques et un système d’infodivertissement alimenté par GM.

Le paysage de la voiture de luxe évolue rapidement et se concentre de plus en plus sur l’électrification. Cadillac et Acura sont deux marques qui font leur place dans cette transition, chacune ayant une approche unique des véhicules électriques. Le Cadillac Lyriq 2023 et l’Acura ZDX EV 2024 sont prêts à redéfinir le segment des VUS électriques de luxe grâce à leurs caractéristiques, leurs designs et leurs technologies respectives.

Prix :

Le Cadillac Lyriq 2023 est proposé à partir de 62 900 $ aux États-Unis et 69 898 $ au Canada pour la version de base Luxury, frais de transport et de livraison inclus. En revanche, Acura positionne la ZDX A-SPEC 2024 à plus de 80 000 dollars canadiens, la variante Type S, plus performante, étant proposée à un prix plus élevé de 90 000 dollars canadiens.

Groupe motopropulseur :

La Cadillac Lyriq 2023 est équipée d’un seul moteur électrique pour la variante à propulsion arrière, offrant 340 chevaux et 325 livres-pieds de couple. Elle utilise une batterie de 100 kWh et offre une autonomie de 502 kilomètres (certifiée par RNCan). Une variante à traction intégrale avec deux moteurs électriques produisant une puissance combinée de 500 chevaux sera également disponible, bien que son couple et son autonomie n’aient pas encore été spécifiés.

Le véhicule électrique Acura ZDX 2024 est doté d’un groupe motopropulseur similaire à celui du Chevrolet Blazer EV, employant la plateforme Ultium de GM. Acura n’a pas révélé la puissance de la ZDX A-SPEC, mais la variante Type S offrira une puissance impressionnante de 500 chevaux grâce à sa paire de moteurs électriques. Le ZDX est équipé d’une batterie lithium-ion de 102 kWh capable d’être rechargée à un taux de 190 kW. Acura affirme que la ZDX A-SPEC peut ajouter 120 km d’autonomie en 10 minutes environ et atteindre une autonomie de 500 km.

Design et caractéristiques :

La Cadillac Lyriq 2023 inaugure une nouvelle orientation du design de Cadillac, caractérisée par une façade élégante avec un panneau noir incorporant des bandes LED et un logo éclairé. Le Lyriq offre un habitacle moderne et élégant, avec un écran LED incurvé de 33 pouces qui s’étend sur tout le tableau de bord. Il est doté d’une technologie avancée, notamment d’un éclairage d’ambiance configurable et de mises à jour automatiques permettant d’introduire des fonctionnalités supplémentaires après l’achat. Le Lyriq privilégie également une dynamique de conduite souple et sereine, associée à une isolation impressionnante et à une technologie de réduction du bruit.

L’Acura ZDX EV 2024 s’inspire du concept Precision EV et présente des éléments de design américains. Le multisegment est doté d’une calandre fermée, de phares distinctifs et d’un profil qui ressemble beaucoup à la version conceptuelle. À l’intérieur, le ZDX partage certains éléments de design avec les produits General Motors, mais intègre des éléments uniques tels qu’un système audio exclusif développé en collaboration avec Bang & Olufsen. Le système d’infodivertissement est alimenté par la technologie GM et intègre la technologie Google.

Performances et conduite :

Le Cadillac Lyriq RWD 2023 offre une performance vive grâce à son couple instantané. Malgré son poids, le Lyriq conserve un bon comportement routier, grâce à une suspension bien réglée et à une direction à assistance électrique. Il offre plusieurs modes de conduite qui affectent l’accélérateur, la direction et l’amélioration du son. Le Lyriq permet également la conduite à une pédale et offre un confort de conduite impressionnant.

Le véhicule électrique Acura ZDX 2024 promet pour sa part une conduite engageante avec une variante Type S très performante. La ZDX A-SPEC est équipée de jantes de 22 pouces, de freins Brembo, d’une suspension réglable en hauteur et d’une répartition équilibrée du poids. Le ZDX est doté d’une importante batterie de 102 kWh et de capacités de charge rapide, ce qui permet de récupérer une partie de l’autonomie en peu de temps.