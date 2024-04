Toyota Land Cruiser 2024 vs Jeep Wrangler 4 xe 2024 : Des tout-terrains électrifiés

Les VUS et les camions robustes et tout-terrain font fureur. Le Toyota Land Cruiser 2024 et le Jeep Wrangler 4 xe 2024 représentent deux des options les plus intrigantes et les plus performantes. Chaque véhicule offre un ensemble unique d’attributs adaptés au conducteur aventureux, mais répond également à des préférences différentes en termes de luxe, de respect de l’environnement et de caractéristiques tout-terrain traditionnelles.

Les acheteurs potentiels se trouvent face à deux formidables véhicules légendaires qui apportent des attitudes distinctes. Tous deux sont des icônes, mais la dernière version du Land Cruiser troque sa robustesse visuelle contre un raffinement accru. La recette du Wrangler n’a pratiquement pas évolué en près de 85 ans.

Voici une analyse qui met en évidence les caractéristiques de chaque véhicule, afin d’aider à identifier la meilleure solution en fonction des besoins et des préférences de chacun.

Design et dimensions

Le Toyota Land Cruiser mesure 4 920 mm (193,7 pouces) de long, 1 980 mm (78 pouces) de large et 1 860 mm (73,2 pouces) de haut, avec un empattement de 2 850 mm (112,2 pouces). Ces dimensions en font un véhicule plus grand et plus spacieux, offrant plus de confort, en particulier pour les passagers et l’espace de chargement.

À l’inverse, la Jeep Wrangler 4xe, plus petite, présente une longueur totale de 4 785 mm (188,4 pouces avec la roue de secours), une largeur de 1 877 mm (73,9 pouces) et une hauteur de 1 868 mm (73,5 pouces), sur un empattement plus long de 3 008 mm (118,4 pouces). Malgré cet empattement plus long, le Wrangler 4 xe n’est pas aussi spacieux à bord, mais cinq personnes peuvent tout de même y prendre place.

Capacités tout-terrain

Les performances tout-terrain sont un aspect essentiel des deux véhicules. La Jeep Wrangler 4xe affiche des qualités tout-terrain impressionnantes avec des angles d’approche variables selon les modèles — de 42,2 degrés à 43,8 degrés — et une garde au sol allant de 25,6 cm (10,1 pouces) à 27,4 cm (10,8 pouces).

Le Toyota Land Cruiser, bien qu’il n’atteigne pas les spécifications tout-terrain du Wrangler, conserve de solides capacités avec un angle d’approche de 31 degrés, un angle de départ de 22 degrés et une garde au sol de 221 mm (8,7 pouces). Il est conçu pour affronter confortablement les terrains difficiles, grâce à des fonctions telles que le système Multi-Terrain Select et le contrôle CRAWL, qui aident à naviguer efficacement dans diverses conditions tout-terrain.

Groupe motopropulseur et performances

Le Wrangler 4xe est équipé d’un moteur hybride turbo 4 cylindres de 2,0 L, développant une puissance totale de 375 chevaux et un couple de 470 lb-pi. Le groupe motopropulseur VEHR se compose d’une batterie de 17,3 kWh qui, lorsqu’elle est entièrement chargée, permet au Wrangler de parcourir une distance estimée à 35 km sans consommer la moindre goutte de carburant. Cette configuration de puissance améliore l’efficacité du Wrangler, dont la consommation est estimée à 12 litres aux 100 kilomètres.

Le groupe motopropulseur du Land Cruiser, doté d’un moteur hybride i-FORCE MAX de 2,4 L à 4 cylindres turbocompressés, offre une puissance légèrement inférieure de 326 chevaux et un couple de 465 lb-pi. Bien qu’il soit moins puissant, le Land Cruiser est conçu pour durer et être fiable. Toyota estime que la consommation combinée avoisinera les 10 litres par kilomètre, mais en réalité, elle sera supérieure d’environ 20 %.

Conduite sur route et hors route

La génération actuelle du JL est le meilleur Wrangler jamais conçu. Malgré un raffinement accru par rapport aux modèles rudimentaires précédents, la Jeep reste bruyante et quelque peu indisciplinée si on la conduit trop fort. En revanche, en dehors des sentiers battus, le Rubicon X essayé équipé d’un treuil Warn ne recule devant rien. Le groupe motopropulseur donne un sérieux coup lorsque les moteurs électriques et à essence entrent en action, ce qui rend la Jeep étonnamment rapide.

En revanche, le Land Cruiser est mieux adapté à la route. Cela dit, il n’est pas vraiment divertissant. Le comportement routier du VUS est vague, mais pas totalement désagréable. La conduite est plus douce que celle de la Jeep. La puissance n’est pas aussi vive que celle du Wrangler, mais le couple est bienvenu. En tout-terrain, les quatre roues motrices permanentes de série et les différentiels verrouillés en font l’un des véhicules les plus performants de sa catégorie.

Prix et valeur

Les modèles Jeep Wrangler 4xe commencent à 62 190 $ et peuvent atteindre plus de 87 510 $ pour le Rubicon 4xe. Avec les options, le prix de détail peut facilement dépasser les 95 000 $.

Le Toyota Land Cruiser démarre à un prix de base plus élevé de 72 921 $, les modèles haut de gamme pouvant atteindre 94 000 $.

Les prix de ces deux véhicules reflètent la nature hautement désirable des véhicules d’aventure robustes. La Jeep Wrangler est une légende inimitable qui est à la fois un véhicule tout-terrain et un mode de vie. Comme l’a dit un jour un représentant de Jeep : « 100 % des propriétaires de Jeep font du tout-terrain dans leur tête ». Et les gens sont prêts à en payer le prix.

Le Land Cruiser est une proposition similaire, mais différente. Il s’agit lui aussi d’une légende, mais il est destiné à un public légèrement différent, plus porté sur le luxe. Cela dit, le Lexus GX est bien plus haut de gamme pour un prix débutant aux alentours de 85 000 $.

Conclusion

La Jeep Wrangler 4xe 2024 et le Toyota Land Cruiser 2024 s’adressent tous deux aux passionnés de tout-terrain, mais ils font appel à des aspects différents de l’expérience de conduite.

Le Wrangler 4xe met l’accent sur la technologie tout-terrain avancée, l’efficacité et la personnalisation. En ce qui concerne l’attitude et le design, le Wrangler ne peut être copié, pas même par le Ford Bronco. De l’aspect ludique à l’habitacle toujours bien aménagé et doté d’une foule de technologies, tous les Wrangler projettent une image enviable, en particulier le 4xe.

De son côté, le Land Cruiser offre une option plus luxueuse (à partir d’environ 80 000 $) et plus spacieuse, avec une puissance et une durabilité suffisantes pour faire face à divers environnements. La différence est que seuls les connaisseurs comprendront qu’il s’agit d’un VUS « spécial ». À mon avis, le nouveau 4Runner est bien plus spécial à tous points de vue.