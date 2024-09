Kia Sorento X-Line Limited 2024 : Confort et technologies

Forces

Confort général

Beaucoup de technologies

Consommation raisonnable

Faiblesses

Certaines commandes peu intuitives

Beaucoup de mouvements de caisse

Assistances à la conduite « nerveuses »

Après seulement trois ans sur le marché, la génération actuelle du Kia Sorento reçoit des modifications esthétiques pour 2024 visant à la garder dans le coup face à une concurrence tenace.

Bien que le style extérieur ait été revu et que le tableau de bord soit plus moderne, le Sorento 2024 conserve les mêmes éléments mécaniques et la même formule de VUS à trois rangées de sièges positionné à la limite entre les formats compacts et intermédiaires.

Un style réussi

Le Kia Sorento 2024 affiche un air modernisé et un peu plus dynamique qu’avant, surtout dans les nouvelles versions X-Line et X-Pro, qui remplacent le chrome par du noir brillant pour attirer les acheteurs voulant un style un peu plus « aventurier ».

Les phares avant redessinés donnent au véhicule une signature visuelle très distinctives grâce à ses longs feux de jour orange qui courent sous la bordure du capot et du long des phares à DEL verticaux.

À l’arrière, les changements sont moins apparents, mais on peut noter que les quatre rectangles qui composent les feux sont maintenant reliés pour former deux paires.

Soulignons les jantes de notre véhicule d’essai, une version X-Line Limited à 53 760 $, qui affichent un design plutôt unique.

Un intérieur confortable

À l’intérieur, le Kia Sorento 2024 fait belle impression grâce à ses nombreux accents métallisés ainsi que des appliques de faux bois de bon goût qui donnent un aspect plus luxueux que ce qu’on pourrait attendre.

La grande nouveauté pour 2024 est le tableau de bord révisé qui intègre les écrans d’info divertissement et d’information du conducteur dans un seul panneau incurvé, à l’image des autres produits Kia.

Cette disposition est moderne et elle place les commandes à la portée du conducteur, mais on pourrait souhaiter un système d’info divertissement un peu plus intuitif, car il faut parfois chercher longtemps avant de trouver le réglage voulu.

De plus, le Sorento 2024 adopte la même barre de commandes tactiles sous l’écran central que plusieurs autres modèles de la marque, qui bascule entre les contrôles du système audio et de la climatisation à la pression d’une touche.

Si cette barre tactile épure l’apparence de la console centrale, elle complique les ajustements puisqu’on se trompe souvent entre le volume audio et le réglage de la température, qui sont tous deux actionnés par la même molette.

Puisque le reste de l’habitacle n’a que peu changé, le Kia Sorento 2024 continue d’offrir beaucoup d’espace et de confort pour les occupants des deux premières rangées.

Si la troisième rangée est plus à l’étroit que chez certains autres VUS du même segment, elle peut tout de même dépanner à l’occasion et l’accès y est facile grâce aux baquets qui se replient d’une touche.

Sur la route

Le Kia Sorento 2024 ne réserve pas de grandes surprises au chapitre du comportement routier puisqu’il reprend les mêmes éléments mécaniques que les modèles 2023.

Ainsi, le modèle LX d’entrée de gamme est mû par un quatre cylindre atmosphérique de 2,5L qui développe 191 chevaux et 181 lb-pi de couple, jumelé à une boite de vitesse automatique à 8 rapports.

Toutes les autres versions ont plutôt recours à une version turbocompressée du même moteur qui pousse la puissance à 281 chevaux et 311 lb-pi de couple et qui travaille de concert avec une boite à double embrayage à 8 rapports. La traction intégrale est de série au Canada.

Le couple généreux de ce moteur permet des accélérations franches et on peut dire que le Sorento n’est pas en manque de ce côté.

Le rendement de la boite de vitesse est satisfaisant dans l’ensemble, même si elle pourrait être un peu plus réactive et plus souple lors des manœuvres de stationnement.

Cette combinaison mécanique donne lieu à une faible consommation d’essence sur autoroute, qui grimpe toutefois assez rapidement en ville. Au terme de notre semaine d’essai, le Sorento affichait une moyenne de 9.5 L/100 km, ce qui est raisonnable pour un véhicule de cette taille. Bien sûr, des versions hybrides et hybride branchables sont aussi offertes.

La suspension procure un roulement doux dans la plupart des situations, mais les courbes occasionnent des mouvements de caisse importants qui invitent à ralentir lorsque l’on conduit avec trop d’enthousiasme.

Dans l’ensemble, le Sorento 2024 demeure tout de même suffisamment agile pour répondre aux attentes de ses acheteurs cibles, qui ne recherchent pas la performance avant tout.

Beaucoup de technologies

Comme bien des véhicules Coréens, le Kia Sorento 2024 peut être équipé d’une panoplie de technologies qui ne sont pas toutes disponibles chez les concurrents.

Par exemple, notre modèle X-Line Limited était pourvu de caméras d’angles morts qui s’affichent derrière le volant, des caméras périphériques ajustables, la fonction de conduite semi-autonome qui peut changer de voie automatiquement sous l’impulsion du conducteur, un système audio Bose, un hayon électrique qui s’ouvre et se ferme lorsque l’on s’approche ou s’éloigne du véhicule, et le système de clé numérique qui utilise le téléphone du conducteur pour l’identifier.

À cet équipement généreux, on peut reprocher une chose : les assistances à la conduite sont un peu « nerveuses », c’est-à-dire qu’elles ont tendance à lancer des avertissements inutiles et à ne pas toujours fonctionner aussi efficacement que souhaité.

Conclusion

Le Kia Sorento 2024 est un VUS familial qui est toujours compétitif grâce à son équipement très complet, son style réussi et son intérieur plus chic que la moyenne. De plus, son échelle de prix somme toute raisonnable s’étalant de 41 760$ à 55 260$ lui fait gagner des points face à sa compétition.