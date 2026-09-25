BMW dévoilera la Série 3 de huitième génération le 30 septembre

La berline sport redessinée de BMW conserve une plateforme conçue pour les moteurs à combustion, tout en empruntant son design et ses technologies à l’i3 électrique.

BMW dévoilera sa Série 3 berline de huitième génération le 30 septembre.

La G50 repose sur une évolution de la plateforme CLAR, distincte de celle de l’i3 électrique.

Les matériaux secondaires représenteront 25 % de la composition de la berline redessinée.

BMW dévoilera la Série 3 berline de huitième génération le 30 septembre, ce qui marquera la première refonte complète du modèle depuis le lancement de la G20 en 2018. La Série 3 avait bouleversé le marché des voitures de luxe d’entrée de gamme lorsque la E21 est arrivée en 1975.

La première mondiale en ligne est prévue à 0 h 01, heure avancée d’Europe centrale. Le dévoilement aura donc lieu dans la soirée du 29 septembre au Canada, notamment à 18 h 01, heure de l’Est, et à 15 h 01, heure du Pacifique.

Connue à l’interne sous le nom de G50, la nouvelle Série 3 continuera de miser sur des moteurs à combustion. Elle adoptera toutefois une grande partie du design et des technologies d’habitacle inaugurés par la berline électrique i3. BMW souhaite que les deux voitures présentent une étroite parenté visuelle, même si leur conception technique et leurs méthodes de production diffèrent considérablement.

La G50 repose sur une évolution de la plateforme CLAR de BMW et sera assemblée à Dingolfing, en Allemagne. L’i3 utilise l’architecture électrique Neue Klasse qui lui est propre et est produite à Munich. Leur aménagement les distingue également : le modèle électrique possède un plancher plat, un porte-à-faux avant plus court et un espace de rangement sous le capot, tandis que la Série 3 n’offrira pas de coffre avant.

Cette séparation permet à BMW de préserver les motorisations à combustion et hybrides rechargeables de sa berline phare, tout en développant l’i3 comme une offre propre aux véhicules électriques. Malgré des points d’ancrage différents, les deux véhicules utiliseront une disposition de tableau de bord semblable ainsi que la plus récente interface numérique de l’entreprise.

BMW a confirmé au moins une variante hybride rechargeable pour la nouvelle Série 3. La M350 xDrive dominera initialement la gamme de performance, remplaçant la M340i et utilisant une version mise à jour du six-cylindres en ligne turbocompressé B58 du constructeur. Une M3 de nouvelle génération est attendue ultérieurement, mais BMW n’a pas encore publié les détails définitifs concernant ce modèle.

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La berline redessinée intégrera également des matériaux secondaires dans des composants supportant des charges importantes. BMW affirme que les matières recyclées représenteront 25 % de la composition matérielle du véhicule, comparativement à 31 % pour l’i3 électrique.

Cette approche reprend des méthodes semblables d’utilisation de matériaux recyclés dans les iX3 et i3, les Série 7 et i7 mises à jour, ainsi que le X5 redessiné produit en Caroline du Sud. BMW évalue également des solutions de rechange recyclables en fibres naturelles pour certaines applications traditionnellement réservées à la fibre de carbone.

BMW n’a pas encore fourni de renseignements sur les prix, les versions offertes ou la date de mise en vente de la G50. Tous ces détails seront dévoilés la semaine prochaine.

Enfin, une version Touring, autrement dit, une familiale, est également prévue, bien que son calendrier de lancement et sa disponibilité restent à confirmer.