Les marques du groupe Chery annoncent des VUS électriques pour le Canada, et leur gamme offerte à l’étranger compte quelques candidats possibles.

Omoda et Jaecoo disposent maintenant d’un site Web canadien annonçant l’arrivée de VUS électriques.

Leurs modèles électriques offerts à l’étranger comprennent l’Omoda E5 et le Jaecoo J5 EV.

L’Omoda 9, que nous avons déjà essayé, est également à surveiller, même si sa commercialisation au Canada demeure hypothétique.

Omoda et Jaecoo franchissent une autre étape visible vers leur arrivée au Canada. Leur site Web canadien est désormais accessible en français et en anglais et annonce l’arrivée de nouveaux VUS électriques au pays.

Le site ne précise ni les modèles qui seront commercialisés au Canada, ni leurs prix, ni les dates de livraison. Il précise également que les véhicules présentés sont destinés à d’autres marchés et que certains pourraient ne pas être offerts ici. Les caractéristiques techniques et l’équipement des versions canadiennes pourraient également différer.

La page canadienne de recrutement des marques témoigne également des préparatifs en cours. On y indique que l’entreprise, appuyée par le groupe Chery, développe ses activités et son réseau de concessionnaires au Canada.

Quels modèles pourraient arriver au Canada?

L’accent mis sur les VUS électriques fait des modèles entièrement électriques existants des candidats logiques à surveiller, même si aucun des deux n’a été confirmé pour le Canada.

Omoda propose déjà l’E5, la version électrique de sa gamme Omoda 5, sur des marchés étrangers. Jaecoo commercialise aussi un VUS électrique compact appelé J5 EV en Australie et E5 au Royaume-Uni. Les marques pourraient donc miser sur ces véhicules existants pour leur lancement au Canada. Leur commercialisation à l’étranger ne permet toutefois pas de déterminer quelles versions seraient offertes ici.

L’Omoda 9 pourrait-il suivre?

L’Omoda 9 retient particulièrement notre attention, puisque nous avons déjà eu l’occasion de le conduire. Sa place dans une éventuelle gamme canadienne demeure hypothétique, mais il donne un aperçu de ce que la marque propose au-delà de ses plus petits VUS électriques.

Commercialisé à l’étranger sous le nom d’Omoda 9 SHS-P, ce VUS porte-étendard utilise une motorisation hybride rechargeable combinant un moteur turbocompressé de 1,5 litre et des moteurs électriques. Il se distingue donc des modèles entièrement électriques qui semblent correspondre au message initial du site canadien.

La commercialisation de l’Omoda 9 au Canada dépendrait de la décision de l’entreprise d’y proposer des véhicules hybrides rechargeables. Pour l’instant, le site ne confirme pas cette orientation et ne présente pas le 9 comme un modèle à venir.

Des précisions encore attendues pour le Canada

La mise en ligne du site et les préparatifs du réseau de concessionnaires rendent les ambitions canadiennes des marques plus concrètes. Les acheteurs attendent toutefois les renseignements qui permettront d’évaluer l’intérêt de leurs véhicules : choix des modèles, prix canadiens, couverture de garantie, points de service et calendrier des livraisons.

Source : Omoda & Jaecoo Canada