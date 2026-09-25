Parcourir 1338 km avec une seule charge : un record Guinness pour l’Audi A6 Sportback e-tron

L’autonomie reste la principale question des consommateurs lorsqu’il s’agit de passer à un véhicule électrique. Or, la vraie question est de savoir à quel seuil d’autonomie l’anxiété disparaît. À 500 km ? 600 ? 800 ? Que diriez-vous de 1338 km ? Aucun constructeur n’offre encore ce genre de liberté, mais un pilote polonais vient de démontrer qu’avec la bonne voiture et de la discipline au volant, il est possible d’accomplir de petits miracles.

La cote d’autonomie officielle (WLTP) du modèle est de 777 km

La consommation moyenne s’est établie à 7,09 kWh/100 km

Le trajet a duré plus de 45 heures, en circulation normale

Concrètement, au volant d’une Audi A6 Sportback e-tron, Miko Marczyk a parcouru 1338 kilomètres sans jamais brancher le véhicule, un exploit reconnu par le livre des records Guinness.

Un aller-retour à travers la Pologne

Le départ a été donné le 11 septembre, à 1 h 55 du matin. Champion d’Europe en rallyes, Miko Marczyk a longé la Vistule en passant notamment par Cracovie, Varsovie et Toruń pour rejoindre Hel, sur la mer Baltique, avant de revenir par le même chemin. Il a roulé dans la circulation régulière, souvent à l’heure de pointe, à une température moyenne de 15 °C.

Au petit matin, à Grudziądz, le thermomètre affichait à peine 7 °C, ce qui n’aide jamais une batterie.

Quand on sait que la norme européenne WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) est déjà réputée généreuse, parcourir presque le double de la cote officielle a de quoi impressionner. Le pilote lui-même s’est dit agréablement surpris par le résultat.

La recette

Évidemment, la voiture y est pour beaucoup. Avec un coefficient de traînée de 0,21, l’A6 Sportback e-tron est l’Audi la plus aérodynamique de l’histoire. Selon le constructeur, environ 40 % de la consommation sur le cycle WLTP est attribuable à la résistance de l’air. Sa batterie offre une capacité nette de 94,9 kWh, et la régénération peut atteindre 220 kW, ce qui lui permet de gérer la vaste majorité des freinages. En fait, la capacité de récupération de la voiture a joué un grand rôle.

Miko Marczyk, lui, insiste sur le facteur humain. Ses conseils sont simples : bien connaître son véhicule, tirer le maximum du freinage régénératif, vérifier la pression des pneus et anticiper la route pour éviter les accélérations et les freinages brusques.

Ce n’est rien de révolutionnaire, mais ce sont ces petites habitudes qui font toute la différence.

Évidemment, il n’a pas emprunté l’autoroute et n’a pas roulé au-delà des limites autorisées. Comme avec un véhicule à essence, plus on augmente la vitesse, plus la consommation d’énergie augmente.

Et soyons honnêtes, personne ne cherche à rouler pour battre des records au quotidien. On parle d’un bel exercice de marketing de la part d’Audi.

N’empêche, il rappelle que l’autonomie réelle d’un véhicule électrique ne dépend pas seulement de la taille de la batterie, mais aussi du comportement de la personne derrière le volant.