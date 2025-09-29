Jeep Wrangler 2025: écolo ou pas?

Le Jeep Wrangler 2025 peut accomplir beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Toutefois, les acheteurs doivent savoir qu’il ne s’agit pas d’un véhicule utilitaire bien ordinaire.

Nous sommes tannés des multisegments qui se ressemblent tous? Notre boulot 9 à 5 nous engourdit le cerveau et nos fins de semaine passent trop vite sans que l’on en profite pleinement? Faire partie d’une communauté nous intéresse? Le Jeep Wrangler 2025 pourrait s’avérer la solution.

Le Wrangler n’est pas seulement un VUS polyvalent et prêt à aller n’importe où, c’est un mode de vie, si on l’utilise de la manière pour laquelle il a été conçu. Il peut s’aventurer hors des sentiers battus sans broncher, il peut tirer un bateau ou une petite remorque de camping, il peut transporter l’épicerie de la semaine. On peut même retirer son toit et travailler sur son bronzage.

Si quelqu’un que l’on connaît se porte soudainement acquéreur d’un Wrangler, et n’a jamais possédé un Jeep auparavant, c’est possible que cette personne cherche à faire un grand changement dans sa vie. Ou peut-être est-elle simplement tannée de réparer les roues et la suspension de sa voiture à cause des innombrables nids-de-poule en ville. Lorsque l’on croise le chemin avec un autre Wrangler ou un Jeep Gladiator, il faut saluer de la main, car c’est ce que font les propriétaires de Jeep.

Le Jeep Wrangler 2025 a peu de rivaux directs. Il concurrence le Ford Bronco et le Toyota 4Runner, les deux seuls autres VUS intermédiaires hors route des marques populaires. Les variantes plus chères du Wrangler pourraient aussi être comparées à l’Ineos Grenadier, au Land Rover Defender et au Toyota Land Cruiser.

Pour le millésime 2025, le Wrangler obtient peu de changements après avoir reçu une mise de jour de mi-génération l’an dernier. Les serrures et les vitres électriques sont désormais de série sur la déclinaison Sport, contrairement à ce qui était le cas auparavant. L’appli mobile permet maintenant de régler le système de climatisation du véhicule avant de monter à bord.

L’édition Willys ’41 est également nouvelle pour 2025, le sujet de cet essai. Pour un supplément de 5 200 $ par rapport au Wrangler 4xe Willys, l’édition ’41 dispose d’une peinture olive, des décalques inspirés par l’armée américaine, un toit souple beige, des roues de 17 pouces uniques avec pneus tout terrain de 33 pouces, des sièges en tissu beige et noir, des pare-chocs en métal et un différentiel autobloquant arrière. En somme, on dirait un Jeep de l’armée.

Le Wrangler est disponible en carrosseries à deux et à quatre portes, les deux munies d’un toit décapotable avec soit un toit rigide amovible avec des outils et un peu de graisse de coude, soit avec un toit souple amovible en quelques minutes à l’aide de bandes de Velcro et de fermetures éclair. Les déclinaisons Sport, Sport S, Willys Rubicon et Rubicon X sont offertes avec les deux carrosseries, alors que la version Unlimited à quatre portes est également proposée en variantes Willys ’41, Sahara et Backcountry.

Trois motorisations sont également disponibles. Le moteur de base consiste en un V6 de 3,6 litres développant 285 chevaux et un couple de 260 livres-pied, jumelé à soit une boîte manuelle à six rapports, soit une automatique à huit rapports. Un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres avec 270 chevaux et 295 livres-pied est livrable, assorti d’une la boîte automatique.

Le Wrangler à quatre portes peut aussi être équipé d’un système hybride rechargeable nommé 4xe. Il comprend le bloc de 2,0 litres, une boîte automatique à huit rapports avec moteur de propulsion intégré, un moteur/générateur et une batterie de 17,3 kWh. La puissance totale s’élève à 375 chevaux et un couple de 470 livres-pied, alors que la batterie peut être rechargée en 2,4 heures sur une borne de niveau 2, et en une douzaine d’heures sur une prise domestique de 120 V. À l’instar de presque tous les véhicules hybrides rechargeables, on ne peut le brancher sur une borne de recharge rapide.

L’essence ordinaire peut être utilisée dans les trois motorisations. Voici les cotes de consommation pour chacune :

Moteur 2 portes ville/route/mixte L/100 km 2 portes ville/route/mixte L/100 km 4 portes mixte Le/100 km 4 portes autonomie en conduite électrique (km) V6 3,6 L avec manuelle à 6 rapports 13,9 / 10,2 / 12,2 14,3 / 10,5 / 12,6 – – V6 3,6 L avec automatique à 8 rapports – 13,4 / 10,1 / 11,9 – – L4 turbo 2,0 L avec automatique à 8 rapports 11,6 / 10,2 / 11,0 11,9 / 10,5 / 11,3 – – L4 turbo 2,0 L hybride rechargeable avec automatique à 8 rapports – 11,6 / 11,9 / 11,7 4,8 35

La motorisation hybride rechargeable est particulièrement intéressante. Non seulement est-elle très puissante, mais elle s’avère du loin la moins énergivore dans le Wrangler. Son autonomie en conduite 100 % électrique est convenable pour faire les courses au quotidien, alors que le système fait de son mieux pour réduire la consommation dans la plupart des situations de conduite. Ressent-on l’écurie complète des 375 chevaux? Pas vraiment, mais c’est surtout parce que la motorisation n’encourage aucunement la conduite sportive.

Lors de notre essai du Jeep Wrangler Unlimited 4xe Willys ’41 2025, nous avons observé une moyenne très respectable de 7,5 L/100 km en gardant le véhicule branché à la maison. On recommande d’ailleurs d’utiliser la fonction SAVE sur l’autoroute, afin de conserver l’énergie dans la batterie au lieu de la gaspiller très rapidement à vitesse plus élevée. Si nous sommes concernés par l’économie de carburant, les variantes 4xe sont tout indiquées, mais elles coûtent plusieurs milliers de dollars de plus que leurs contreparties non hybrides.

On se répète, mais au fil du temps, le comportement routier du Jeep s’est amélioré, et il n’est plus une corvée à conduire sur l’autoroute. Son habitacle est beaucoup plus sophistiqué qu’auparavant, avec un grand écran tactile figurant en équipement de série.

Bon, certains traits de ce Jeep ne plairont pas à tout le monde. Le bruit de la route ne disparaît jamais, surtout lorsque le véhicule est chaussé des pneus tout terrain de 35 pouces. Sa carrosserie est aérodynamique comme une brique, alors des corrections constantes à la direction sont nécessaires lors des journées venteuses. Les ouvertures de porte sont étroites, et monter à bord et débarquer ne seront pas des moments très gracieux.

De plus, la moquette peut être retirée afin de pouvoir nettoyer le plancher avec un boyau d’arrosage après un périple hors route dans la boue avec le toit retiré, mais cela signifie des matériaux plus robustes qu’élégants. Rien de tout cela ne sera une surprise pour les loyalistes de Jeep, mais un premier acheteur de Wrangler pourrait trouver que la qualité de finition de l’habitacle ne reflète pas les mensualités.

Quant à l’aspect pratique, le Wrangler Unlimited propose une aire de chargement spacieux, une capacité de remorquage de 1 588 kilogrammes ou 3 500 livres, une excellente garde au sol et un bon débattement de suspension pour rendre le véhicule confortable sur la route et hors route. D’ailleurs, on préfère de loin la version à quatre portes, puisque le Wrangler à deux portes avec son empattement raccourci est plus sautillant et moins agréable au quotidien.

L’équipement de série comprend les phares automatiques, les feux antibrouillard, les plaques de protection, les roues en acier peintes de 17 pouces, le toit souple Sunrider, le climatiseur, les sièges en tissu, le siège du conducteur à hauteur réglable, le régulateur de vitesse, le système Uconnect 5 avec écran tactile de 12,3 pouces, la chaîne audio à huit haut-parleurs, la radio satellite SiriusXM (avec période d’essai), le système de retenue en pente et bien plus.

Les variantes mieux équipées du Wrangler proposent un ensemble remorquage, des rétroviseurs électriques et chauffants, des marchepieds, des pare-pierres, un toit rigide à trois panneaux, un toit souple rétractable à commande électrique, un treuil, des jantes en alliage de 17 et de 18 pouces, un climatiseur automatique à deux zones, un télédéverrouillage, des sièges en tissu de qualité supérieure ou en cuir, des sièges avant chauffants, de sièges avant à 12 réglages électriques, un volant chauffant, une chaîne Alpine à neuf haut-parleurs, un système de navigation, des services connectés Jeep Connect (avec période d’essai), une surveillance des angles morts, un sonar de recul et plus.

Le prix du Jeep Wrangler 2025 varie de 42 995 $ à 85 275 $ pour la version à deux portes, et de 55 590 $ à 88 085 $ pour la version Unlimited à quatre portes. La motorisation hybride rechargeable 4xe est disponible à partir de 62 290 $. Ces prix incluent les frais de transport et de préparation de 2 195 $, de même que la taxe du climatiseur de 100 $.

Ce VUS continue de nous impressionner essai après essai, malgré ses qualités et ses défauts. Il est plus raffiné que jamais, mais n’a rien perdu de ses aptitudes hors route. Certains jours, on l’imagine comme un bon véhicule de tous les jours, alors que d’autres jours, le niveau de bruit et la direction toujours relativement engourdie deviennent lassants quand l’on aimerait simplement une conduite relaxante.

Si l’on prévoit ne l’utiliser que sur le pavé pour se rendre au centre commercial, il y a des multisegments et des VUS plus confortables sur le marché. Pour profiter pleinement de ce que le Jeep Wrangler 2025 a à nous offrir, on doit adopter un style de vie actif, fermer nos ordinateurs et nos téléphones, et partir à l’aventure chaque fin de semaine. Il pourrait être le meilleur véhicule jamais acheté pour cette raison, mais un véhicule cher pour nous faire sortir de la maison.

Écolo, le Wrangler? Oui, avec la motorisation hybride rechargeable. Sinon, pas vraiment. Au moins, il est moins énergivore que son ennemi juré, le Ford Bronco.

Jeep Wrangler 2025 1 de 28