Hyundai effeuille la nouvelle génération de la gamme IONIQ avec les Venus et Earth

IONIQ se définit de plus en plus comme une gamme électrique à part entière au sein de Hyundai et cette approche se confirme avec des images partielles des futurs Venus et Earth. On commence déjà à voir l’ère post-pixel.

IONIQ se définit de plus en plus comme une gamme séparée de Hyundai

Les concepts Venus et Earth affirmeront l’avenir stylistique de la division

L’ère des pixels prendra un nouveau virage

La gamme actuelle de produits IONIQ est déjà reconnaissable entre toute avec les IONIQ 5, IONIQ 6 et IONIQ 9: un VUS aux allures de compacte à hayon, une berline ultra-profilée et un VUS à 3 rangées. Avec cette génération d’électrique chez Hyundai, on se distingue également par la présence d’éléments éclairants inspirés des pixels.

Les pixels entreront dans une autre dimension puisque l’on arrivera avec un tout nouveau langage stylistique avec la prochaine génération d’IONIQ. Hyundai nous présente deux images partielles de l’avenir de cette division. Sans même nous dire quelle image va avec quel véhicule, on nous présente les Earth et Venus. Ce sont là les premiers jalons de cette division électrique appelée à prendre de l’ampleur et dans toutes les directions.

« Best in First Impression »

Sous la coupe du design en chef Simon Loasby, Hyundai oriente ses lignes directrices en matière de style sous l’orientation « Best in First Impression » autrement dit, meilleur à la première impression. Cette approche se concentre sur 3 piliers :

Silhouettes inimitables : des formes immédiatement reconnaissables.



Présence : une posture qui impose le respect sur la route.



Éclairage tourné vers l’avenir : poursuite de la signature lumineuse « Pixel » emblématique, désormais indissociable de la marque IONIQ.

Selon les descriptions laconiques, sinon vaporeuses, de Hyundai, les Venus et Earth seront des jalons dans l’histoire naissante de la division IONIQ.

Le concept Venus : une élégance réinventée :

Même si les détails techniques sont encore limités, le concept Venus se présente comme une étude de style axée sur la fluidité et l’impact visuel immédiat. Dans un univers électrique où l’aérodynamisme dicte souvent les proportions, ce véhicule semble miser sur une approche plus émotionnelle, privilégiant une signature esthétique raffinée qui capte l’attention dès le premier regard.

Le concept Earth : l’innovation ancrée dans le concret :

À l’opposé de cette vision plus aérienne, le concept Earth adopte une philosophie résolument tournée vers la durabilité et la robustesse. Fidèle à son appellation, il mettrait de l’avant les avancées les plus récentes du constructeur en matière de matériaux écologiques, tout en explorant les capacités d’un véhicule électrique pensé pour affronter des conditions hors route.

L’image de la voiture grise à la base du pare-brise laisse entendre que l’on partagera une structure commune avec le concept Kia Vision Meta Turismo dévoilé l’an dernier.

Ce n’est que le début

Malgré les turbulences en matière d’électrification en Amérique du Nord, le reste du monde continue d’avancer avec les véhicules électriques. Hyundai maintient une grande diversité en matière de motorisations et l’électrique est la plus importante du lot. IONIQ deviendra donc une « sous-division » plus affirmée au sein de la gamme Hyundai dans les années à venir.

Les modèles vont se diversifier et dans toutes les directions. La gamme ira des véhicules compacts et sous-compacts en passant par des VUS et même des véhicules faits pour les activités hors route. Bien sûr, la division de haute performance N sera au cœur de cette stratégie.