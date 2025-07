Un Québécois parcourt près de 20 000 km de l’Ontario à l’Arctique en Hyundai IONIQ 5

Le Québéçois Patrick Nadeau a complété un périple de 20 000 km avec une Hyundai IONIQ5 à travers le Canada de Markham à Tuktoyaktuk.

Le véhicule n’a eu aucun problème technique durant le périple

La consommation moyenne s’est établie à 18,9 kWh/100km

Il s’est chargé 87 fois pour un cout total de 1 403,13$

Patrick Nadeau, un passionné de conduite électrique a bouclé un périple de près de 20 000 kilomètres à bord d’un Hyundai IONIQ 5, reliant Markham, en Ontario, aux rives glacées de l’océan Arctique, à Tuktoyaktuk, dans les Territoires du Nord-Ouest. Il s’agit d’une première pour ce modèle 100 % électrique, non modifié pour l’occasion.

Parti le 24 avril du siège social de Hyundai Canada, Nadeau a traversé cinq provinces et deux territoires, démontrant que les longs trajets en véhicule électrique sont non seulement possibles, mais viables même dans les zones les plus reculées du pays. L’aventurier est revenu à Markham le 10 juin, après un voyage ponctué de paysages spectaculaires, de défis logistiques, et de quelques imprévus routiers.

Une démonstration d’endurance… et d’autonomie

Malgré une infrastructure de recharge encore inégale dans le nord canadien, Nadeau a pu planifier efficacement son itinéraire. L’IONIQ 5, doté d’une batterie de 84 kWh et d’une autonomie de 463 kilomètres pour le modèle utilisé, s’est montré à la hauteur.

« Voyager aussi loin avec n’importe quel véhicule est une aventure ! Les portions les plus difficiles de ce voyage pour moi ont été deux tronçons de près de 400 kilomètres sans rien en vue, pas même une prise de 110 volts ! », a confié Patrick Nadeau.

Durant l’aller-retour, il a rechargé son véhicule à 87 reprises pour un coût total de 1 403,13 $, soit nettement moins que les 2 500 $ estimés en essence pour un VUS classique. La consommation moyenne s’est établie à 18,9 kWh/100 km. En tout, le véhicule a roulé sans incident mécanique, sans crevaison, malgré une charge supplémentaire d’environ 400 livres de matériel incluant des caméras, de la nourriture, du matériel de camping, et une roue de secours récupérée à Whitehorse.

Des obstacles… sans lien avec l’électrique

Curieusement, les principaux contretemps rencontrés n’étaient pas liés à l’autonomie du véhicule, mais plutôt à la nature sauvage et imprévisible du nord canadien. Nadeau a été bloqué plusieurs jours à Dawson City à cause d’un traversier indisponible, puis ralenti au retour par des feux de forêt ayant entraîné la fermeture d’une partie de l’Alaska Highway.

« Atteindre Tuktoyaktuk en IONIQ 5 est un sentiment incroyable, un véritable témoignage des performances inébranlables du véhicule et de l’évolution constante du réseau de recharge de VÉ au Canada », affirme-t-il. « Ce voyage ne concernait pas seulement la distance parcourue; il s’agissait de prouver ce qui est possible avec un VÉ et, plus important encore, de créer une expérience unique pour les enfants grâce à L’espoir sur roues de Hyundai. Le soutien et l’intérêt des Canadiens tout au long du parcours ont été vraiment inspirants. »

Une aventure partagée… et solidaire

Au-delà de la performance technique, ce périple avait aussi une vocation humaine : grâce à des expériences de réalité virtuelle filmées sur la route, Hyundai Canada et son programme caritatif L’espoir sur roues offriront aux jeunes patients atteints de cancer la possibilité d’explorer virtuellement l’Ouest canadien depuis leur lit d’hôpital.

Un message fort pour l’avenir électrique

Pour Hyundai Canada, ce projet incarne l’engagement de la marque vers un avenir plus vert. « Hyundai est engagée envers un avenir entièrement électrique, et nous sommes fiers d’offrir la gamme de VÉ la plus primée au Canada », a déclaré Steve Flamand, président de Hyundai Auto Canada.