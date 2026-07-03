Le prix moyen des véhicules neufs dépasse désormais les 52 000 $ aux États-Unis

Les données révèlent que le prix moyen affiché pour les véhicules neufs aux États-Unis s’élève actuellement à 52 117 $.

Cela représente 301 $ de plus qu’il y a un mois, et 2 412 $ de plus qu’à la même période l’an dernier.

Les prix sont en hausse pour toutes les catégories de véhicules, tandis que les stocks sont en baisse pour l’ensemble des segments, à l’exception des camionnettes.

L’inflation ne semble pas ralentir, du moins dans l’industrie automobile, puisque le prix moyen d’un véhicule neuf dépasse désormais la barre des 52 000 $ aux États-Unis.

En effet, les données d’Automotive News et de Catalyst IQ démontrent que le prix moyen affiché des véhicules neufs aux États-Unis est actuellement de 52 117 $, soit 301 $ de plus qu’il y a un mois. Plus révélateur encore : à la même période l’an dernier, le prix moyen d’un véhicule était inférieur de 2 412 $.

Les prix ont augmenté de manière généralisée dans toutes les catégories de véhicules. Les VUS intermédiaires affichent un prix moyen de 40 354 $ (en hausse de 907 $ par rapport à l’an dernier), les berlines intermédiaires se vendent en moyenne 31 214 $ (+257 $ sur un an), les VUS intermédiaires de luxe atteignent un prix moyen de 72 363 $ (+3 225 $ par rapport à l’an dernier) et les camionnettes s’affichent en moyenne à 60 934 $ (soit 1 940 $ de plus que la moyenne de l’année dernière).

Une lueur d’espoir subsiste néanmoins, car les deux dernières catégories ont vu leur prix moyen affiché reculer au cours des 30 derniers jours, les VUS de luxe étant désormais moins chers de 64 $ et les camionnettes de 566 $ en moyenne.

L’un des facteurs qui explique cette hausse marquée des prix d’une année sur l’autre est la perturbation de l’approvisionnement en véhicules neufs, affecté par les tarifs douaniers imposés par l’administration Trump sur les véhicules et les pièces automobiles importés.

Cette situation se reflète directement dans l’inventaire actif, c’est-à-dire le nombre de véhicules actuellement disponibles dans les cours des concessionnaires. Automotive News et Catalyst IQ rapportent qu’il y a actuellement 2 836 892 véhicules, toutes catégories confondues, dans les stocks des concessionnaires à travers les États-Unis, soit 16 084 de moins qu’à la même période l’an dernier. Plus important encore, les stocks actuels ont chuté de 74 887 unités par rapport au mois précédent.

En fait, si l’on examine les chiffres de stocks annuels et mensuels, les camionnettes sont le seul type de véhicule à être devenu plus facilement disponible. On compte en effet 332 243 camionnettes en stock dans le pays, soit 1 708 de plus que le mois dernier et 19 094 de plus que l’an passé.

À l’autre extrémité du spectre, il y a actuellement 19 033 VUS intermédiaires de moins en attente d’un acheteur par rapport au mois dernier, et 50 632 de moins que l’an dernier, pour un total actuel de 617 041 unités. Les berlines intermédiaires affichent une baisse de 16 902 sur un mois et de 24 501 sur un an (stock actuel de 160 939), tandis que les VUS intermédiaires de luxe reculent de 5 058 au cours des 30 derniers jours et de 12 017 par rapport à l’an dernier, pour un total de 118 901 véhicules en stock.

Des stocks plus bas tirent généralement les prix vers le haut, car les concessionnaires n’ont pas besoin d’accorder de rabais pour écouler leurs véhicules, contrairement aux périodes de haut inventaires. Comme les pratiques commerciales américaines ne semblent pas près de revenir à la normale d’avant l’ère Trump, il faut s’attendre à ce que les stocks de véhicules neufs aux États-Unis restent bas et que les prix demeurent élevés au cours des prochains mois.

Cependant, l’arrivée prévue de plusieurs nouveaux modèles plus abordables de la part de divers constructeurs automobiles pour les années-modèles 2027 et 2028 pourrait inverser cette tendance.

Source : Automotive News