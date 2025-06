Essai routier Hyundai Ioniq 9 Preferred AWD+ 2026: 5 chiffres que l’on retient après l’avoir essayé

Nouveauté de l’heure chez Hyundai, l’Ioniq 9 2026 est un VUS électrique très attendu.

Le Hyundai Ioniq 9 2026 peut parcourir jusqu’à 539 kilomètres avec une charge.

Son prix d’entrée est de 62 766 $.

Il peut accueillir un maximum de six ou sept occupants tout dépendant de la configuration choisie.

Au début de l’été, EcoloAuto a pris la route au volant du Hyundai Ioniq 9 2026, alors que les premiers exemplaires sont débarqués depuis peu chez les concessionnaires de la province. Voici 5 chiffres que l’on retient après avoir essayé l’Ioniq 9 Preferred AWD+ avec l’ensemble Ultimate Calligraphy.

Un quatrième véhicule électrique pour Hyundai

Offrant des moteurs à essence à quatre et six cylindres, la motorisation hybride, la technologie hybride rechargeable, l’hydrogène en plus de l’électrique, Hyundai mise sur un vaste éventail de groupes motopropulseurs pour satisfaire les besoins de la clientèle ainsi que les normes environnementales.

Afin de poursuivre son offensive électrique, Hyundai bonifie sa gamme avec un nouveau VUS électrique à trois rangées: l’Ioniq 9. Il rejoint les rangs du Kona électrique (un petit VUS à roues motrices avant), l’Ioniq 5 (un multisegment qui brille par sa polyvalence) ainsi que l’Ioniq 6 (une berline visant notamment à concurrencer la Tesla Model 3). Il devient un rival direct des Kia EV9 et VinFast VF 9. Nous remarquons que la nomenclature des trois modèles comporte le chiffre 9.

Une autonomie de 539 kilomètres

D’après les données officielles fournies par Ressources naturelles Canada, l’autonomie du Hyundai Ioniq 9 2026 peut atteindre 539 kilomètres si l’on choisit une version propulsée. Bien qu’il soit louable d’espérer parcourir la plus grande distance avec une seule charge, nous sommes d’avis que les automobilistes québécois apprécieront le système à quatre roues motrices. En optant pour cette caractéristique, l’autonomie passe à 515 kilomètres. Enfin, si l’on sélectionne la version Preferred AWD+ comme nous avons pu conduire, on profite d’une autonomie de 500 kilomètres. En revanche, on jouit d’une puissance qui est maximisée avec un total de 422 chevaux grâce aux deux moteurs de 160 kW. Cette puissance est très élevée et nous remettons en question la pertinence et la nécessité d’offrir une cavalerie aussi généreuse pour un VUS à vocation familiale.

En ce qui nous concerne, le tableau de bord indiquait une autonomie de 552 kilomètres après avoir rechargé pleinement la batterie de 110,3 kWh. Peu importe la déclinaison choisie, l’Ioniq 9 est doté de cette batterie.

À titre de référence, l’autonomie du Kia EV9 2026 oscille entre 370 et 491 kilomètres. Quant au VinFast VF 9 2025, son autonomie est de 462 kilomètres pour la version Plus et de 518 kilomètres pour la version Eco.

234 kilomètres regagnés en une heure

Lors de notre périple réalisé derrière le volant du Hyundai Ioniq 9 2026, nous avons effectué un test de recharge rapide sur une borne de 50 kW. À notre arrivée, le tableau de bord indiquait un niveau de charge de 15% et une autonomie restante de 63 kilomètres. Au terme d’une heure entière à la borne, le niveau de charge a atteint 59 % et l’autonomie restante a grimpé jusqu’à 297 kilomètres. Le fait de patienter 60 minutes aura donc permis de voir l’autonomie remonter de 234 kilomètres. Au total, cette recharge a coûté exactement 18,39 $.

Il importe de préciser que le Hyundai Ioniq 9 2026 dispose du port de recharge NACS North American Charging Standard, Norme de recharge nord-américaine). Pour effectuer adéquatement la recharge sur la borne du Circuit électrique d’Hydro-Québec, nous avons utilisé un adaptateur fourni avec le véhicule.

De la place pour six occupants… ou sept!

Tel que mentionné ci-haut, le Hyundai Ioniq 9 2026 est un VUS intermédiaire à trois rangées. Son format s’apparente, grosso modo, à celui du Palisade. Il faut savoir que les versions Essential RWD, Preferred AWD et Preferred AWD+ peuvent accueillir jusqu’à sept occupants. La deuxième rangée est composée d’une banquette comportant trois ceintures. En choisissant l’ensemble optionnel Ultimate Calligraphy sur la version Preferred AWD+, on obtient deux sièges de type capitaine à la deuxième rangée. D’un strict point de vue personnel, nous préférons la banquette à la deuxième rangée. Celle-ci permet d’avoir jusqu’à cinq personnes à bord tout en laissant le dossier de la troisième rangée rabattu pour maximiser le volume de chargement. En revanche, les sièges de type capitaine permettent d’accéder plus aisément à la troisième rangée.

Une subvention provinciale de 4000 $

Les automobilistes québécois qui se portent acquéreurs d’un Hyundai Ioniq 9 2026 bénéficient d’une subvention de 4000 $, et ce, peu importe la déclinaison choisie. Mentionnons que l’Ioniq 9 2026 est offert à partir de 62 766 $. En échange de cette somme, on hérite d’une version propulsée de seulement 215 chevaux. À nos yeux, il ne s’agit pas de la déclinaison la plus intéressante. Quant aux versions Preferred AWD et Preferred AWD+, elles affichent toutes les deux un prix de 67 766 $. La nuance est mince entre les deux. Si la version Preferred AWD propose légèrement plus d’équipement, la version Preferred AWD+ compense par son surplus de puissance. Rendu à ce point, il en retourne de votre préférence. Nous estimons qu’elles représentent le meilleur équilibre entre l’équipement, la puissance, l’autonomie et le prix. Pour ce qui est de l’ensemble optionnel Ultimate Calligraphy offert au coût de 16 500 $, nous jugeons qu’il est totalement inutile et superflu.

D’ailleurs, il nous paraît scandaleux qu’une somme de 4000 $ provenant des fonds publics soit remise à un consommateur faisant l’achat d’un véhicule neuf coûtant plus de 83 000 $. Rajoutons que nous avons obtenu la confirmation du retour de la subvention fédérale à l’achat d’un véhicule électrique. Nous en connaîtrons les paramètres sous peu. Cette stratégie a pour effet, forcément, de ralentir la livraison de véhicules électriques neufs d’ici le retour de la subvention.

En résumé, le Hyundai Ioniq 9 a les munitions nécessaires pour donner du fil à retordre aux VinFast VF 9 et Kia EV9. Nous retenons que le rendement de la technologie électrique est sans reproche pour le moment et que son habitacle est spacieux. Il faut toutefois accepter de vivre au quotidien avec ce style certainement discutable.