La Hyundai Ioniq 6 sautera l’année modèle 2026 au Canada

Hyundai Canada n’importera pas l’Ioniq 6 2026 restylée afin d’écouler ses stocks restants.

La nouvelle mouture arrivera donc sur le marché en tant que modèle 2027 plus tard dans l’année.

Cette décision ne semble pas affecter la nouvelle Ioniq 6 N, qui est toujours attendue en tant que modèle 2026.

Alors que la Hyundai Ioniq 6 reçoit une refonte de mi-parcours importante en 2026, les acheteurs canadiens devront patienter avant de pouvoir mettre la main sur cette berline électrique modernisée.

En effet, Hyundai Canada nous a confirmé qu’il n’y aura pas d’année modèle 2026 pour l’Ioniq 6 sur notre marché.

Cela serait dû à un important inventaire de modèles 2025 restant à écouler à l’échelle nationale, modèles qui deviendront rapidement moins intéressants lorsque la nouvelle version sera disponible.

Ainsi, les acheteurs désirant se procurer la berline électrique de Hyundai devraient pouvoir continuer à le faire au cours des prochains mois, même si le modèle 2026 n’est pas importé.

La date à laquelle la version 2027 fera ses débuts canadiens n’a pas été confirmée, mais on peut s’attendre à voir les premiers exemplaires sur nos routes quelque part à l’automne.

Étonnamment, il semblerait que l’Ioniq 6 N, la nouvelle déclinaison haute-performances, ne soit pas affectée par cette décision.

Ainsi, l’Ioniq 6 N devrait être disponible au Canada au courant de l’année et serait donc la seule version millésimée 2026 sur notre marché.

Pour rappel, l’Ioniq 6 N dispose d’une mécanique à deux moteurs développant 641 chevaux et 568 lb-pi de couple, en plus des fonctions N-Grin Boost et N e-Shift, qui permettent un surplus de puissance pendant quelques secondes et la simulation des changements de rapports, comme sur une voiture à essence.

L’Ioniq 6 N affiche aussi le nouveau design qu’elle partage avec les autres versions de la berline électrique, qui diffère notamment du modèle actuel par ses minces phares avant.

Plus de détails sur la mouture 2027 de l’Ioniq 6 pour le marché canadien sont attendus vers la fin de l’année.