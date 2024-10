Honda Prologue 2024: 5 signes qui nous rappellent sa conception par General Motors

Alors que le temps pressait pour que Honda commercialise un premier véhicule électrique en Amérique du Nord, le constructeur a fait appel à une expertise externe pour atteindre son objectif. Honda cogné à la porte de General Motors pour y emprunter la base d’un Chevrolet Blazer EV, notamment. C’est ainsi qu’est né le Prologue 2024.

Le Honda Prologue 2024 est bâti sur l’architecture électrique Ultium de General Motors.

Le Prologue 2024 peut parcourir jusqu’à 452 kilomètres avec une seule charge.

Ce modèle électrique est éligible à la subvention de 7000 $ du programme québécois Roulez électrique d’ici le 31 décembre pour les versions EX et EX-L. Toutes les versions sont éligibles à la subvention de 5000 $ du gouvernement fédéral.

Cet automne, EcoloAuto a pris le volant du Honda Prologue Touring 2024. Voici 5 signes qui nous rappellent sa conception par General Motors.

Le Prologue est le seul véhicule Honda à être doté de OnStar.

Le Honda Prologue 2024 est muni de la technologie OnStar et il s’agit du seul véhicule de la marque à l’intégrer. Rappelons qu’il s’agit d’un service de communications par abonnement que l’on retrouve dans les véhicules des différentes marques de General Motors que sont Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac. General Motors est la société mère de OnStar. On retrouve donc un bouton OnStar sur la console du plafond du Honda Prologue 2024.

Le Honda Prologue a été fabriqué dans une usine de General Motors.

Essentiellement, le Prologue 2024 est un véhicule produit et assemblé par General Motors pour Honda. Lorsqu’on ouvre la porte du conducteur du Prologue, on constate l’étiquette de production du modèle. On y lit que le véhicule a été fabriqué par General Motors à Mexico au Mexique, dans la même usine que le Chevrolet Blazer EV.

La finition est définitivement celle d’un véhicule General Motors.

Lorsqu’on monte à bord du Prologue 2024, on n’a pas le sentiment de se retrouver à l’intérieur d’un véhicule Honda. En effet, tout nous donne l’impression d’un véhicule General Motors, plus particulièrement le Chevrolet Blazer EV. Tout comme dans le cas de ce dernier, l’habitacle est noir, austère et sans âme. Les plastiques sont nombreux et le degré de rigidité est élevé. Bref, l’environnement est très différent de celui auquel Honda nous a habitués.

D’ailleurs, après quelques instants au volant, on remarque notamment que les commutateurs de vitres électriques, le levier de clignotant, les contrôles de ventilation et de climatisation sont les mêmes que ceux du Chevrolet Blazer EV. D’ailleurs, le volant est aussi le même, à l’exception du logo au centre de celui-ci. Heureusement, on y retrouve au moins un logo Honda.

On retrouve des inscriptions “GM” ici et là.

Le lien familial entre le Honda Prologue 2024 et le Chevrolet Blazer EV est assurément très fort. D’ailleurs, le tout est on ne peut plus flagrant lorsqu’on ouvre le capot. En effet, on y retrouve une multitude de petites inscriptions “GM” parsemées ici et là. Le Honda Prologue ne peut nier ses origines.

La clé est typiquement celle d’un véhicule General Motors.

Enfin, parmi les éléments qui sautent aux yeux dans l’étroite relation entre le Honda Prologue 2024 et General Motors, c’est définitivement la clé. Cet instrument n’a rien à voir avec les clés habituelles du constructeur japonais. En effet, elle reprend plutôt la forme et le style d’une clé de Chevrolet.

En bref, tous ces indices nous indiquent que le Prologue 2024 a davantage l’ADN d’un véhicule de General Motors plutôt que Honda. Nous devrons patienter encore avant la commercialisation par un Honda d’un véhicule électrique qui serait développé entièrement par le constructeur japonais.