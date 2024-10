Chevrolet annonce les prix et les caractéristiques du Blazer EV 2025

Performances améliorées, autonomie accrue et nouvelles caractéristiques

Le Blazer EV 2025 offre une autonomie et une puissance accrues sur plusieurs versions, à partir de 54 499 $ CAD.

Les nouveaux ensembles et caractéristiques en option comprennent les ensembles Midnight/Sport, Super Cruise et les couleurs de toit bicolores.

La version SS AWD haute performance affiche une puissance de 595 chevaux et une accélération de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes.

Chevrolet a révélé les prix et les mises à jour du Blazer EV de l’année-modèle 2025, introduisant une gamme d’améliorations à travers différentes versions et de nouveaux ensembles optionnels pour le marché canadien.

La gamme Blazer EV 2025 comprend plusieurs versions dont les prix et les caractéristiques varient. La LT FWD est désormais disponible à 54 499 $ CAD, tandis que la LT AWD est au prix de 57 999 $ CAD, offrant jusqu’à 455 km d’autonomie et une puissance accrue de 300 chevaux. La RS FWD est disponible à 58 199 dollars canadiens, et la RS AWD à 61 699 dollars canadiens, avec des améliorations d’autonomie similaires à celles de la LT AWD.

Pour les clients à la recherche d’une plus grande autonomie, la variante RS RWD est disponible au prix de 64 999 dollars canadiens, offrant jusqu’à 538 km d’autonomie et une puissance de 365 chevaux. La SS AWD haute performance, dont le prix est fixé à 69 999 CAD et qui est attendue au début de 2025, est dotée du mode Wide Open Watts qui améliore l’accélération.

Amélioration des performances

Les modèles 2025 présentent des améliorations notables en termes de performances par rapport à leurs homologues de 2024. Les variantes à traction intégrale et à propulsion ont vu leur autonomie et leur puissance augmenter. La finition SS AWD dotée du mode Wide Open Watts offre désormais une puissance de 595 chevaux, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes.

Le couple a également été amélioré, en particulier sur les modèles LT et RS AWD, atteignant désormais 355 lb-pi contre 333 lb-pi auparavant.

Nouvelles caractéristiques et options

Chevrolet a introduit de nouvelles améliorations esthétiques et fonctionnelles pour le Blazer EV 2025. La version LT propose désormais les options des ensembles Midnight et Sport. Super Cruise, une technologie d’aide à la conduite, est disponible en option sur les versions LT et RS AWD et est de série sur le modèle SS. De plus, une nouvelle option de couleur de toit bicolore est disponible pour les versions LT et RS.

Le Blazer EV 2025 est éligible à une prime fédérale iZEV de 5 000 dollars et à d’éventuelles remises provinciales supplémentaires pour les véhicules électriques, ce qui pourrait le rendre plus abordable pour les clients canadiens.

Chevrolet indique que le Blazer EV a un taux de conquête de 55 % et a été reconnu pour son faible coût de possession dans le segment des VUS de taille moyenne au Canada selon les prix 2024 Vincentric Best Value.

Les spécifications finales des versions FWD et SS seront annoncées plus près de leur date de lancement, à la fin de 2024 et au début de 2025, respectivement.