Honda dévoile les technologies de nouvelle génération pour les véhicules électriques de la série 0

– La série 0 de Honda lancera sept modèles de véhicules électriques dans le monde d’ici 2030, en commençant par la berline.

– Le développement « Thin, Light, and Wise » (mince, léger et sage) met l’accent sur l’efficacité de l’espace, la dynamique de conduite et les technologies de véhicules intelligents.

– La conduite automatisée avancée (niveau 3) et les systèmes de mobilité connectée amélioreront l’expérience et la sécurité des utilisateurs.

Honda Motor Co., ltd a présenté un ensemble de technologies de nouvelle génération pour sa future série Honda 0, une nouvelle gamme de véhicules électriques (EV) dont le lancement mondial est prévu en 2026. Ces annonces ont été faites lors du « Honda 0 Tech Meeting 2024 », au cours duquel la société a présenté son approche innovante du développement des VE, baptisée « Thin, Light, and Wise » (mince, léger et sage).

La Honda Série 0 associera un design artistique, des fonctions de conduite automatisée avancées, des espaces de véhicules connectés, le plaisir de conduire et l’efficacité dans une plateforme de VE cohésive et futuriste.

La série 0 de Honda

La Série 0 de Honda sera lancée avec sept modèles de VE différents d’ici 2030, pour répondre aux différentes tailles de véhicules, des plus petits aux plus grands. Le premier modèle de production, la Honda 0 Saloon, fera ses débuts en 2026, ressemblant beaucoup au modèle conceptuel révélé au CES 2024 à Las Vegas. La nouvelle série s’appuiera sur les principes fondamentaux de Honda en matière de développement de véhicules électriques, à savoir un design minimaliste, mais intelligent, une connectivité améliorée et une dynamique de conduite supérieure.

Un nouveau modèle de la série 0 sera dévoilé au CES 2025 et devrait présenter l’ensemble des technologies introduites lors de la réunion technique.

Technologie de nouvelle génération : Design fin et léger

Le concept de développement « Thin » de Honda se concentre sur la maximisation de l’espace intérieur tout en minimisant les dimensions extérieures, en restant fidèle à la philosophie de la marque « Man Maximum, Machine Minimum ». Il en résulte des modèles EV avec une hauteur de véhicule plus basse, des porte-à-faux plus courts et un espace intérieur maximisé, offrant un environnement confortable et spacieux pour les conducteurs et les passagers.

Le concept de développement « Light » donne la priorité à la dynamique de conduite et à l’efficacité énergétique. Une nouvelle plateforme EV utilisera des matériaux à très haute résistance pour créer des véhicules plus légers tout en maintenant la sécurité et les performances. Honda a également introduit un nouvel essieu électrique compact et un bloc-batterie plus fin, ce qui réduit le poids du véhicule et permet d’abaisser le centre de gravité.

Honda utilise également un système aérodynamique actif pour réduire la traînée et améliorer les performances du véhicule. Ce système comprend un déflecteur aérodynamique avant qui s’ajuste en fonction de la vitesse du véhicule, améliorant ainsi la stabilité en ligne droite.

Conduite intelligente et connectivité avec l’approche « Wise »

L’élément « Wise » de la nouvelle approche de Honda se concentre sur l’avancement des technologies de conduite automatisée et l’amélioration de la connectivité dans le véhicule. La Honda Série 0 sera équipée de systèmes de conduite automatisée et d’aide à la conduite avancée (AD/ADAS) basés sur les technologies « eyes-off » de niveau 3 introduites précédemment dans la Honda Legend. Ces systèmes offriront une assistance au conducteur dans diverses conditions de conduite, en se concentrant dans un premier temps sur les embouteillages sur les autoroutes. Honda élargira la gamme des systèmes de conduite automatisée de niveau 3 grâce à des mises à jour par la voie des airs, ce qui permettra d’améliorer le système en permanence.

L’approche « Wise » de Honda donne également la priorité à l’expérience de conduite. L’introduction de la technologie de direction par câble, associée à un contrôle amélioré de la dynamique du véhicule, offrira aux conducteurs une expérience plus connectée et plus réactive.

Les technologies de gestion de l’énergie de Honda permettront également à ses véhicules électriques d’atteindre une autonomie de 300 miles selon les normes de l’EPA. Ces technologies visent également à minimiser la consommation d’énergie par temps froid, en utilisant des systèmes de chauffage par rayonnement et une gestion thermique efficace pour maintenir le confort de l’habitacle sans affecter de manière significative l’autonomie du véhicule.

La vision de Honda pour la série 0 va au-delà des véhicules électriques en tant que moyen de transport. Honda transforme ses VE en espaces mobiles en intégrant les technologies de l’Internet des objets (IoT), offrant ainsi des expériences de mobilité connectée. L’entreprise vise à créer des véhicules qui engagent les utilisateurs par le biais de contenus numériques et d’interactions virtuelles, y compris des fonctions de réalité étendue (XR) pour le covoiturage et le divertissement.