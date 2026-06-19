HONMA et Bugatti rédéfinissent le bâton de golf… à grand frais

Deux icônes de l’artisanat sans compromis — l’une forge dans les ateliers de Yokohama, l’autre sur les routes de Molsheim — viennent de produire la collection de bâtons de golf la plus audacieuse de la décennie, et elle coûte très cher

HONMA et Bugatti ont lancé une collection de golf co-branдée le 16 juin 2026, comprenant trois gammes distinctes à différents niveaux de prix et de performance.

Les éléments de design sont tirés directement de la Bugatti Tourbillon — sa calandre en fer à cheval, sa C-line et son tachymètre — et traduits dans l’architecture des têtes de bâton.

Le set BERES 5 Star phare est strictement limité à 20 exemplaires mondiaux ; la Tour World Premium Collection suivra fin juin 2026.

Il existe des collaborations nées de la commodité marketing, et puis il y a celles qui semblent presque inévitables avec le recul. L’union de HONMA Golf et de Bugatti appartient fermement à la deuxième catégorie.

La collection HONMA x Bugatti n’est pas un exercice de branding. C’est le fruit de deux entreprises qui partagent quelque chose de plus rare que le prestige : un refus presque pathologique du compromis. HONMA fabrique des bâtons de golf à la main au Japon depuis 1958, s’appuyant sur des maîtres artisans pour atteindre des tolérances que la production industrialisée ne peut tout simplement pas reproduire. Bugatti, fondée en 1909 en Alsace par le visionnaire Ettore Bugatti, a toujours fonctionné selon un principe fondateur qui n’a jamais eu besoin d’être mis à jour : « Si comparable, ce n’est plus Bugatti. » Réunissez ces deux philosophies et ce qui en émerge n’est pas une gamme de produits — c’est une déclaration.

Trois gammes, une obsession

La collection s’articule autour de trois offres, chacune avec sa propre personnalité et sa propre finalité.

La BERES Super Premium Collection est là où l’héritage rencontre l’hyperbole. Disponible en niveaux 3 Star, 4 Star et 5 Star, elle perpétue le prestigieux héritage de la gamme BERES de HONMA tout en absorbant le langage visuel de la Bugatti Tourbillon. La calandre en fer à cheval, l’iconique C-line, le nouveau tableau de bord Tourbillon — tous ces éléments distinctifs de Bugatti ont été méticuleusement réinterprétés dans l’architecture des têtes de bâton. Les versions 3 Star et 4 Star ar borent une finition bleu glace appliquée avec la même technique de peinture bicolore que la carrosserie de la Tourbillon. Quant au 5 Star ? Seulement 20 ensembles existeront jamais. Un point, c’est tout.

La Tour World Premium Collection fonctionne sur un registre entièrement différent. Là où la gamme BERES est une œuvre d’art de collection, la Tour World est conçue pour gagner. Construite sur l’ADN de la plateforme professionnelle TW777 de HONMA, elle intègre la logique de design aérodynamique de Bugatti dans du matériel de performance authentique. Le driver utilise une construction composite titane-carbone avec un centre de gravité bas et profond. Les fers combinent le fraisage de précision avec le forgeage doux pour offrir ce dont les joueurs sérieux ont besoin : le pardon sans sacrifier le touché, et un son clair et assuré à l’impact. C’est la collection pour le golfeur qui veut avoir l’air bien et marquer moins.

Vient ensuite le Super Premium Bugatti Putter — disponible en 4 Star et 5 Star — qui est peut-être la pièce conceptuellement la plus audacieuse de la collection. La silhouette de sa tête fait référence au profil arrière de la Tourbillon, tandis que la semelle s’inspire directement du tachymètre signature de Bugatti. Debout sur un putt, la ligne de visée créée par ces courbes inspirées du capot fait plus que paraître belle : elle fonctionne. La face fra isée avec précision offre un retour d’information immédiat, et la grip exclusive lie l’ensemble de la sensation en quelque chose qui ressemble moins à de l’équipement et plus à un instrument.

Pourquoi cela dépasse le cadre du golf

« Le sport, la performance et le bien-être font partie des intérêts personnels du style de vie des clients Bugatti », a déclaré Wiebke Ståhl, directrice générale de Bugatti International. La franchise est rafraîchissante. Cette collection est conçue pour un type de personne bien précis — celui qui comprend déjà que les plus belles choses ne sont jamais accidentelles — et elle n’en fait aucune excuse.

Ce qui est véritablement intéressant, c’est le sérieux avec lequel les deux marques semblent avoir abordé la dimension technique. Les principes aérodynamiques appliqués à l’architecture des têtes de bâton ne sont pas des fioritures décoratives tirées d’un mood board. Ils reflètent la même logique d’ingénierie que Bugatti applique aux voitures qui dépassent les 400 km/h. Les artisans de HONMA traduisent ensuite ces principes par leurs mains, en acier, en titane et en carbone, avec la patience que seule une tradition artisanale de 65 ans peut produire.

La BERES Super Premium Collection et le Bugatti Putter sont disponibles dès maintenant dans le réseau mondial de magasins HONMA, chez les revendeurs agréés et sur les plateformes en ligne. La Tour World Premium Collection arrive plus tard ce mois-ci.

Le prix de la perfection

La collection est structurée en trois niveaux, chacun avec son propre point de prix — et sa propre définition de l’excès. Voici les chiffres en dollars américains :

La Tour World Premium Collection, destinée aux joueurs sérieux, débute à 6 500 $ pour la configuration 3 Star. Le Super Premium Bugatti Putter — disponible en 4 Star et 5 Star — est proposé respectivement à 3 200 $ et 9 600 $.

Vient ensuite la BERES Super Premium Collection, où les chiffres deviennent véritablement saisissants. Le set 3 Star se vend 12 500 $, le 4 Star à 25 000 $, et le 5 Star — la totalité des 20 exemplaires — à 72 000 $ l’unité.

Pourtant, dans l’univers de HONMA, ces bâtons ne sont même pas les plus chers que la marque ait jamais produits — cette distinction appartient à la BERES 7 Star Fuji Limited Edition, à 399 000 $.

Certains chiffres parlent d’eux-mêmes.