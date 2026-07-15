Audi apporte déjà des modifications au Q3 pour 2027

2027 n’est que la deuxième année-modèle du nouveau Audi Q3.

Ces mises à jour incluent un écran passager en option, des systèmes d’aide à la conduite améliorés et davantage d’équipements de série.

La production du Q3 mis à jour devrait débuter en septembre 2026.

Bien qu’il ait été entièrement renouvelé l’année dernière, l’Audi Q3 entame l’année-modèle 2027 avec une série de mises à jour. En effet, le constructeur allemand a apporté quelques changements à son multisegment le plus petit et le plus abordable (en Amérique du Nord) pour sa deuxième année de production.

La modification la plus notable est sans doute l’ajout d’un écran passager de 10,9 pouces à la liste des options, une fonctionnalité auparavant réservée aux modèles plus coûteux de la marque.

Un système d’infodivertissement Android Automotive est également intégré, accompagné d’une variété d’applications embarquées, telles que Microsoft Teams. Les commandes tactiles sur le volant ont également été revues pour faciliter l’accès aux fonctions du véhicule pendant la conduite.

Le chargeur à induction situé dans la console centrale avant a été amélioré, passant d’une puissance de 15 watts à 25 watts, et les passagers arrière bénéficient désormais de trois ports USB-C offrant une capacité de charge allant jusqu’à 100 watts.

La technologie embarquée n’est pas le seul aspect modifié, puisque le Q3 2027 bénéficie également de technologies d’aide à la conduite améliorées, comme un régulateur de vitesse adaptatif capable d’utiliser des données en ligne pour adapter sa vitesse et ses distances de suivi en fonction de la route.

Il profite aussi d’un système Park Assist Pro contrôlable via une application mobile, ainsi qu’un mode voiturier qui empêche l’accès aux données privées du propriétaire lorsque le véhicule est conduit par une tierce personne.

Le constructeur a également augmenté le niveau d’équipement de série ; toutefois, cela semble s’appliquer principalement à l’Europe, car toutes les nouvelles fonctionnalités de série mentionnées par Audi, telles que les sièges avant chauffants et le système de climatisation automatique, sont déjà incluses dans le Q3 le plus abordable offert sur le marché canadien.

De même, le Q3 e-Hybrid peut désormais remorquer jusqu’à 2 000 kilogrammes (4 409 livres), mais cette motorisation n’est pas proposée en Amérique du Nord, du moins pour le moment.

Plus d’informations spécifiques au marché canadien, incluant les prix, sont attendues cet automne, la production de l’Audi Q3 2027 devant débuter en septembre.