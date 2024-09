Acura ZDX 2024 vs Cadillac Lyriq 2024 : L’histoire de deux VUS électriques identiques et différents

– La Cadillac Lyriq 2024 offre plus de luxe, de style et de confort que l’Acura ZDX.

– Les deux VUS partagent la plateforme GM Ultium, mais le ZDX semble moins raffiné dans l’ensemble.

– Le Lyriq offre une expérience de conduite supérieure et un design haut de gamme, ce qui en fait le meilleur choix.

Depuis environ trois ans, les constructeurs automobiles de luxe se sont lancés dans une course pour dominer le marché des véhicules électriques haut de gamme (EV), là où la visibilité et le volume relatif sont possibles. Certains se sont lancés à corps perdu, investissant des milliards dans les plates-formes et la technologie des VE. GM a été relativement rapide à rejoindre la course, ce qui en a fait un groupe intéressant pour un partenariat.

Honda, et Acura, a été l’un de ces constructeurs automobiles à conclure un accord pour avoir accès à la technologie Ultium EV de GM. C’est ainsi que sont nées la Honda Prologue et l’Acura ZDX, toutes deux jumelles non identiques de la Cadillac Lyriq.

À première vue, les VUS électriques de luxe Lyriq et ZDX semblent jouer dans le même bac à sable, mais après avoir passé un peu de temps avec l’un et l’autre, il est clair qu’il y a des différences significatives.

La puissance du partage de la plateforme et ses inconvénients

Le ZDX d’Acura est le dernier arrivé, mais il n’est pas tout à fait « Acura ». Sous sa carrosserie peu excitante se cache la plateforme Ultium de GM, utilisée entre autres par la Cadillac Lyriq et la Chevrolet Blazer EV. Cette stratégie de partage de plateforme n’est pas nouvelle dans l’industrie automobile, mais elle mène souvent à des compromis.

Les admirateurs d’Acura pourraient être déçus par les liens entre le ZDX et GM. En fait, le ZDX donne l’impression qu’il n’est rien de plus qu’un substitut pour la marque en attendant qu’Acura trouve son propre jeu pour les véhicules électriques. C’est un peu comme la Volkswagen Routan, qui n’était qu’une Dodge Grand Caravan dans un autre costume, pour un prix bien trop élevé. C’est dur, je sais…

La ZDX ressemble à une Acura de luxe, mais comparez-la et vous remarquerez que les empreintes de GM sont omniprésentes. Le problème, c’est que ce ne sont pas des empreintes de Cadillac, mais de Chevrolet, pour le prix d’une Cadillac…

Le débat prix/valeur

Le prix de base de la Cadillac Lyriq 2024 est fixé à un peu moins de 67 000 $ pour la version Tech RWD. Dans la version testée, la Lyriq coûte un peu plus de 89 000 $, et la ZDX A-Spec testée coûte environ 85 000 $, soit son prix de base. Pour 4 000 $ de plus, vous obtenez plus qu’un simple badge différent. Les caractéristiques, le style et l’impression générale de luxe du Lyriq représentent un véritable bond en avant par rapport au ZDX.

Les deux VUS sont offerts avec des ensembles optionnels similaires — des peintures fantaisistes et des roues améliorées qui font grimper le prix. Le Lyriq que j’ai testé était équipé de roues de 22 pouces, tandis que le ZDX roulait sur des roues de 20 pouces. Sur la base des seules images présentées ici, la plupart des gens estimeraient que la Cadillac Lyriq se vend sans effort 10 000 ou 15 000 $ de plus.

Cadillac Lyriq : Une allure et des sensations dignes de ce nom

Dès que l’on pose les yeux sur la Cadillac Lyriq 2024, il est difficile de ne pas être captivé par le nombre de détails intégrés. Il est audacieux, posé et indéniablement haut de gamme. La présence et le prestige du Lyriq sont irréfutables lorsqu’il est garé à côté du ZDX.

Le ZDX, même s’il n’est pas laid, ne projette pas la même image haut de gamme. Il est intéressant de noter que les deux véhicules sont peints en blanc, ce qui égalise le champ visuel, mais l’Acura s’assoit sur la troisième rangée. Ses panneaux de carrosserie sont beaucoup plus conventionnels que ceux de la Cadillac, ce qui, honnêtement, pourrait influencer certains acheteurs. Mais c’est peu probable.

La finition extérieure de la Lyriq, ses lignes acérées, la façon dont les poignées de porte ressortent élégamment à l’approche, et même l’ouverture du hayon arrière, tout cela contribue à donner l’impression que la Cadillac vise plus haut. Le ZDX est équipé de poignées de porte qui ne sont pas aussi élégantes que celles du RDX et qui ne sont pas sensibles au mouvement. Le diable se cache dans les détails.

Comparaisons intérieures : Acura joue la carte de la sécurité, Cadillac se lance dans l’aventure

En pénétrant dans le ZDX, vous êtes accueilli par un intérieur qui vous semble familier si vous avez passé du temps dans une Acura récente. Il est monochrome, le noir dominant l’habitacle. Les finitions sont agréables et les surpiqûres rouges ajoutent une touche de sportivité, mais dans l’ensemble, l’habitacle n’a pas l’attrait que l’on est en droit d’attendre à ce prix. Les sièges sont confortables et trois adultes peuvent s’asseoir à l’arrière sans trop de problèmes. C’est pratique, certes, mais ce n’est pas enthousiasmant.

La plupart des éléments du tableau de bord, y compris l’écran tactile de 11,3 pouces, ont été repris du Chevrolet Blazer EV. Cela ne diminue en rien la fonctionnalité, mais les acheteurs de véhicules haut de gamme pourraient se sentir lésés par cette découverte.

Le Lyriq, quant à lui, mise tout sur le luxe. Cadillac n’a pas lésiné sur les matériaux ni sur le design. L’énorme écran OLED incurvé de 33 pouces vole la vedette, et bien que les sièges ne soient pas aussi bien rembourrés que ceux de l’Acura, ils sont moelleux et offrent un bon soutien. Si l’on ajoute à cela des touches haut de gamme comme les multiples surfaces et textures, les jolies poignées de porte intérieures et les pédales, il est clair que l’habitacle du Lyriq est une classe au-dessus du ZDX.

Impressions de conduite : Puissance et tenue de route

Le ZDX et le Lyriq partagent tous deux une batterie de 102 kWh et offrent des capacités de charge similaires, avec une puissance maximale de 190 kW sur un chargeur rapide. En termes de puissance, la ZDX A-Spec développe 490 chevaux, tandis que la Lyriq atteint 500 chevaux. Dans la réalité, vous ne verrez pas la différence entre les deux. Les deux VUS sont bien plus rapides pour la conduite quotidienne, et ils se comportent plutôt bien compte tenu de leur taille.

Quant au confort de conduite, sur l’autoroute, les deux sont doux et silencieux, avec des bruits de vent et de route limités, mais dès que l’on aborde les bosses et les meurtrissures des rues de la ville, des faiblesses apparaissent. La conduite est ferme — trop ferme pour un VUS de luxe — et presque toutes les petites imperfections de la route sont transmises dans l’habitacle. Le Lyriq, sans être parfait, gère mieux ces aspérités que le ZDX malgré des flancs plus généreux. Le réglage de la suspension de Cadillac, associé à ces roues plus grandes, lui donne un léger avantage en termes de qualité de conduite. Il est intéressant de noter que le ZDX pèse 5 900 livres, soit 300 livres de plus que le Lyriq, ce qui est étrange étant donné le kit supplémentaire et les roues plus grandes de la Cadillac. Par ailleurs, un poids supplémentaire peut améliorer le confort de conduite, mais ce n’est pas le cas ici.

Quant à l’autonomie, les 494 km estimés pour la Cadillac et 489 km pour l’Acura montrent que les technologies impliquées sont sur un pied d’égalité. Sur la base des essais, il n’y a aucune raison de ne pas croire que les deux VE atteindront 500 km d’autonomie ou plus dans des conditions idéales.

Le verdict : La Lyriq remporte la palme

La Cadillac Lyriq 2024 surpasse tout simplement l’Acura ZDX. Le Lyriq a une allure plus haut de gamme, se conduit légèrement mieux et constitue un ensemble plus complet. Bien que le ZDX ne soit pas un mauvais véhicule, il semble être une étape intermédiaire pour Acura — quelque chose qui permet à la marque de rester dans le jeu des véhicules électriques pendant qu’elle travaille au développement d’un modèle qui lui est propre. Si j’étais si audacieux, j’irais même jusqu’à dire qu’il n’y aura pas de deuxième génération de ZDX, à l’image de l’original…

À mon avis, si vous magasinez dans ce segment et que vous voulez un VUS électrique de luxe qui offre style, confort et performance, le Cadillac Lyriq est tout à fait gagnant. Il s’agit d’une option convaincante dans un domaine en pleine expansion, et il place la barre très haut pour les concurrents. Et par concurrents, j’entends la BMW iX, la Tesla Model Y, la Lexus RZ, la Mercedes-Benz EQE SUV, les Genesis GV60 et GV70, et d’autres encore.

Dans cette bataille des VE de luxe de 2024, la Cadillac arrive largement en tête.