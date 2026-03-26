Galerie photo : Les 10 véhicules non hybrides les plus économes en carburant

En cette période où le prix du pétrole augmente en flèche, les automobilistes se tournent vers des options plus économiques lorsque vient le temps de choisir leur prochain véhicule.

Si les véhicules électriques et hybrides sont une solution évidente à ce problème, tous ne sont pas prêts à adopter ces mécaniques plus modernes.

De plus, plusieurs véhicules alimentés par des moteurs à essence tout à fait conventionnels offrent un niveau d’efficacité énergétique suffisant pour satisfaire le besoin d’économie d’une grande partie du public.

Voici donc une galerie présentant les modèles 2026 non-électrifiés ayant les plus faibles consommations combinées selon Ressources naturelles Canada :

10- Toyota Corolla Cross (7,4 L/100 km)

2026 Toyota Corolla Cross | Photo: Toyota 2026 Toyota Corolla Cross | Photo: Toyota 2026 Toyota Corolla Cross | Photo: Toyota 2026 Toyota Corolla Cross | Photo: Toyota 2026 Toyota Corolla Cross | Photo: Toyota

Le Toyota Corolla Cross 2026 présente une mise à jour esthétique caractérisée par une calandre élargie et un habitacle revu, intégrant un écran tactile de 10,5 pouces en option. Ce modèle est propulsé par un moteur 4 cylindres de 2,0 L développant 169 chevaux, couplé à une transmission à variation continue (CVT). Selon Ressources naturelles Canada, ce véhicule affiche une consommation de carburant combinée de 7,4 L/100 km (7,6 L/100 km en ville et 7,2 L/100 km sur route). Sa version de base débute à 32 298 $ sur le marché canadien, en faisant une option à la fois abordable et économique à la pompe.

9- Mini Cooper/Cooper S 3 portes et Cooper 5 portes (7,4 L/100 km)

2026 MINI Cooper S 3-door | Photo: MINI 2026 MINI Cooper S 3-door | Photo: MINI 2026 MINI Cooper S 3-door | Photo: MINI 2026 MINI Cooper S 3-door | Photo: MINI 2026 MINI Cooper S 3-door | Photo: MINI

La cinquième génération de la MINI Cooper est proposée en configurations 3 et 5 portes. Pour 2026, ces modèles sont équipés d’un moteur 4 cylindres turbo de 2,0 L couplé à une transmission à double embrayage à 7 rapports. La version Cooper S développe une puissance de 201 chevaux et un couple de 221 lb-pi. L’habitacle se caractérise par une interface circulaire OLED de 9,4 pouces centralisant les données de conduite. Selon Ressources naturelles Canada, ces versions affichent une consommation combinée de 7,4 L/100 km (8,5 L en ville et 6,0 L sur route). Il est à noter toutefois que cette motorisation requiert de l’essence super. Le prix de départ canadien est de 39 223 $ pour la version 3 portes.

8- Acura Integra A-Spec (7,3 L/100 km)

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L’Acura Integra A-Spec 2026 est une berline compacte de luxe à cinq portes. Elle est motorisée par un 4 cylindres turbocompressé de 1,5 litre produisant 200 chevaux et 192 lb-pi de couple. Pour 2026, l’équipement de série inclut désormais un écran tactile de 9 pouces avec connectivité sans fil et une trousse aérodynamique comprenant des becquets latéraux noir lustré. La version équipée de la transmission à variation continue (CVT) affiche, selon Ressources naturelles Canada, une consommation combinée de 7,3 L/100 km (8,0 L en ville et 6,3 L sur route). Ce modèle nécessite de l’essence super et son prix de départ est fixé à 45 183 $

7- Mini Cooper S 5 portes (7,3 L/100 km)

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La Mini Cooper S 5 portes 2026 est une variante allongée du modèle 3 portes, offrant un empattement supérieur de 7,2 cm pour accommoder cinq passagers. Elle est dotée d’un moteur 4 cylindres de 2,0 L turbocompressé générant 201 chevaux et 221 lb-pi de couple. Ce moteur est associé à une transmission à double embrayage à 7 rapports. L’habitacle intègre un écran OLED circulaire de 9,4 pouces pour l’interface utilisateur. Selon Ressources naturelles Canada, sa consommation combinée est de 7,3 L/100 km (8,4 L en ville et 6,1 L sur route). Elle utilise de l’essence super et son prix de base canadien est de 40 223 $.

6- Volkswagen Jetta (7,2 L/100 km)

2026 Volkswagen Jetta | Photo: Volkswagen 2026 Volkswagen Jetta | Photo: Volkswagen 2026 Volkswagen Jetta | Photo: Volkswagen 2026 Volkswagen Jetta | Photo: Volkswagen 2026 Volkswagen Jetta | Photo: Volkswagen

La Volkswagen Jetta 2026 est une berline compacte construite sur la plateforme MQB. Pour cette année-modèle, elle intègre des révisions stylistiques à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’un habitacle doté d’un écran tactile flottant de 8 pouces de série. Elle est animée par un moteur turbocompressé de 1,5 litre développant 158 chevaux et 184 lb-pi de couple, couplé à une transmission automatique à huit rapports. Selon les données de Ressources naturelles Canada, elle affiche une consommation combinée de 7,2 L/100 km (8,2 L en ville et 5,9 L sur route). Son prix de départ au Canada est de 29 167,50 $.

5- Nissan Sentra (7,1 L/100 km)

La Nissan Sentra 2026 fait peau neuve avec un design extérieur et intérieur revitalisé. Cette berline compacte est propulsée par un moteur 4 cylindres de 2,0 litres jumelé à une transmission à variation continue (CVT). Pour la première fois, ce modèle peut être équipé du système d’assistance à la conduite ProPILOT. L’habitacle propose de série la connectivité Apple CarPlay et Android Auto, avec une interface composée de deux écrans de 12,3 pouces offerts sur les versions supérieures. Selon Ressources naturelles Canada, la Sentra affiche une consommation combinée de 7,1 L/100 km (7,9 L en ville et 6,1 L sur route). Son prix de départ au Canada s’établit à 27 882 $.

4- Honda Civic à hayon (7,0 L/100 km)

2026 Honda Civic Hatchback | Photo: Honda 2026 Honda Civic Hatchback | Photo: Honda 2026 Honda Civic Hatchback | Photo: Honda 2026 Honda Civic Hatchback | Photo: Honda 2026 Honda Civic Hatchback | Photo: Honda

La Honda Civic à hayon 2026 dispose d’un carénage avant plus profilé et d’une calandre inspirée de la version Type R. Ce modèle est propulsé par un moteur 4 cylindres de 2,0 litres jumelé à une transmission à variation continue (CVT). La suite de sécurité Honda Sensing, incluant le régulateur de vitesse adaptatif et l’aide au maintien de voie, est offerte de série sur toutes les versions. Les chiffres officiels de Ressources naturelles Canada indiquent une consommation de 7,7 L/100 km en ville et 6,1 L/100 km sur route, pour une moyenne combinée de 7,0 L/100 km. Le prix de départ canadien est de 35 153 $.

3- Hyundai Elantra (6,8 L/100 km)

2026 Hyundai Elantra | Photo: Hyundai 2026 Hyundai Elantra | Photo: Hyundai 2026 Hyundai Elantra | Photo: Hyundai 2026 Hyundai Elantra | Photo: Hyundai 2026 Hyundai Elantra | Photo: Hyundai

La Hyundai Elantra 2026 est une berline compacte équipée d’un moteur 4 cylindres de 2.0 litres à cycle Atkinson, optimisé par un système d’arrêt/démarrage automatique (Stop/Start). Ce groupe motopropulseur est couplé à une transmission à variation continue (CVT). De série, elle propose un écran tactile de 8 pouces avec connectivité sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que la suite de sécurité incluant l’assistance à l’évitement de collision frontale et l’aide au suivi de voie. Selon Ressources naturelles Canada, elle affiche une consommation de 7,5 L/100 km en ville et 5,9 L/100 km sur route, pour une moyenne combinée de 6,8 L/100 km. Son prix de départ canadien est de 25 821 $.

2- Toyota Corolla et Corolla à hayon (6,8 L/100 km)

2026 Toyota Corolla sedan and Hatchback | Photo: Toyota 2026 Toyota Corolla | Photo: Toyota 2026 Toyota Corolla | Photo: Toyota 2026 Toyota Corolla Hatchback | Photo: Toyota 2026 Toyota Corolla Hatchback | Photo: Toyota

La Toyota Corolla 2026, offerte en formats berline et à hayon (Hatchback), est équipée d’un moteur 4 cylindres de 2,0 L produisant 169 chevaux et 151 lb-pi de couple. Ce moteur est couplé à une transmission à variation continue (CVT) Direct Shift disposant d’un premier rapport physique pour des départs plus francs. Pour 2026, un groupe d’instruments numérique de 7 pouces est désormais de série sur les modèles à essence, tandis que la version à hayon propose une édition limitée « FX » au style rétro. Selon Ressources naturelles Canada, ce groupe motopropulseur affiche une consommation combinée de 6,8 L/100 km (7,5 L en ville et 5,9 L sur route). La berline débute à 27 854 $ et la Corolla Hatchback est offerte à partir de 27 904 $.

1- Honda Civic berline (6,7 L/100 km)

2026 Honda Civic | Photo: Honda 2026 Honda Civic | Photo: Honda 2026 Honda Civic | Photo: Honda 2026 Honda Civic | Photo: Honda 2026 Honda Civic | Photo: Honda

La Honda Civic berline 2026 occupe le premier rang de ce classement pour les véhicules non hybrides au Canada. Ce modèle rafraîchi se distingue par un carénage avant plus profilé, une calandre redessinée et des feux arrière assombris. Elle est motorisée par un 4 cylindres de 2,0 litres couplé à une transmission à variation continue (CVT). Selon Ressources naturelles Canada, cette berline affiche une consommation combinée de 6,7 L/100 km, avec des résultats de 7,4 L/100 km en ville et 5,8 L/100 km sur route. Le prix de départ de la Civic berline est de 31 293 $.