Kia lance la production de l’EV2 en Slovaquie pour les marchés européens

Kia a commencé la production de l’EV2 à son usine slovaque, ajoutant un deuxième VÉ construit en Europe à sa gamme régionale.

Kia a lancé la production de l’EV2 en Slovaquie, ajoutant un deuxième modèle de VÉ construit en Europe.

Les améliorations apportées à l’usine et achevées en 2025 permettent l’assemblage de l’EV2 aux côtés de véhicules hybrides et à moteur à combustion.

La production de l’EV2 à longue autonomie doit débuter en juin 2026.

Kia a commencé à construire l’EV2 à son usine de Žilina, en Slovaquie, ajoutant ainsi un autre modèle de VÉ produit localement à son réseau manufacturier européen. L’EV2 est le deuxième véhicule entièrement électrique assemblé par Kia en Europe, après l’EV4, et viendra accroître les volumes dans le cadre des plans régionaux d’électrification de l’entreprise.

La production du VUS électrique du segment B fait suite à un programme de modernisation de l’usine achevé l’an dernier. Kia a indiqué que les travaux comprenaient des lignes de production mises à jour, de nouveaux robots et d’autres changements aux procédés de fabrication afin de permettre l’assemblage de VÉ aux côtés de modèles hybrides et à moteur à combustion interne.

L’EV2 se positionne comme un véhicule compact destiné à un usage urbain et régional. Le modèle sera proposé avec deux blocs-batteries : une version à autonomie standard de 42,2 kWh et une version à grande autonomie de 61,0 kWh. L’autonomie visée peut atteindre jusqu’à 317 km selon le cycle WLTP (271 km EPA) avec le plus petit bloc, et jusqu’à 453 km selon le cycle WLTP (388 km EPA) avec la plus grosse batterie, la certification finale étant toujours en attente.

Les capacités de recharge comprennent la recharge rapide en courant continu de 400 V, la recharge en courant alternatif de 11 kW et la recharge en courant alternatif de 22 kW. Le véhicule propose également des fonctions connectées comme la planification d’itinéraire pour VE, « Plug & Charge » (brancher et charger) et la recharge bidirectionnelle. À bord, Kia met en avant la modularité de la banquette arrière, un espace de chargement allant jusqu’à 403 litres, les mises à jour logicielles à distance et une suite complète de systèmes d’aide à la conduite.

L’EV2 arrive dans une usine qui demeure l’un des principaux sites de production de Kia en Europe. Ouverte en 2004, cette installation de près de deux kilomètres carrés emploie environ 3 700 personnes et utilise plus de 600 robots dans les secteurs de l’emboutissage, de la carrosserie, de la peinture, de la fabrication des moteurs et de l’assemblage final.

On ne s’attend toutefois pas à ce que le Kia EV2 soit offert en Amérique du Nord, mais à mesure que les constructeurs automobiles chinois commencent à tracer leur route vers le Canada, Kia devrait revoir cette position. Comme l’EV5 réservé au Canada, l’EV2, s’il est proposé au bon prix, pourrait contribuer à maintenir le constructeur coréen solidement en place comme fournisseur clé de mobilité électrique abordable.

Les rumeurs de véhicules BYD à moins de 30 000 $ destinés au Canada devraient inquiéter Kia et les autres constructeurs automobiles. Une approche attentiste pourrait être dévastatrice. Dans cette optique, des véhicules comme l’EV2 et l’EV3 devraient être accélérés vers notre marché.