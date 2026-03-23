Essai routier de la Toyota Prius PHEV Nightshade 2026 : Oui, on peut s’amuser au volant d’une Prius

La Toyota Prius PHEV 2026 est encore la voiture efficace et rationnelle qu’on connaît depuis toujours, mais elle est maintenant agréable à conduire et à regarder.

Résumé de la Toyota Prius PHEV Nightshade 2026

La Toyota Prius PHEV Nightshade 2026 débute à 48 657 $ et est éligible à jusqu’à 3 000 $ de rabais gouvernementaux.

L’ensemble Nightshade, nouveau en 2026, ajoute des garnitures noires à la version XSE.

La Prius PHEV 2026 dispose de 220 chevaux transmis aux roues avant.

Ressources naturelles Canada annonce une autonomie électrique de 64 km et une consommation combinée de 2,1 Le/100km. J’ai obtenu 4,2 L/100 km.

Points positifs

Agrément de conduite

Autonomie électrique et économie d’essence

Style extérieur dynamique

Points négatifs

Espace intérieur restreint

Insonorisation légère

Compétences hivernales douteuses

Autrefois un symbole de la voiture rationnelle et sans saveur, la Toyota Prius a reçu une bonne dose de personnalité avec l’arrivée de la génération actuelle pour 2023.

Trois ans plus tard, la Prius fait encore tourner les têtes avec son design futuriste et dynamique, l’opposé complet des générations précédentes. Pour la première fois de son histoire, le style de la Prius semble plaire à la majorité.

Cela commence à l’avant, avec une apparence distinctive créée par des phares minces en « C » et une forme pointue de type nez de requin.

Sans surprise, l’aérodynamique joue un rôle important dans la conception de la Prius, ce qui explique la ligne de toit très fluide et le pare-brise fortement incliné, qui contribuent tous deux à renforcer le dynamisme général de la voiture.

De côté, la partie avant élancée et l’arrière court donnent des airs trapus qui complètent cette impression de dynamisme et de modernité. Les poignées de portes arrière électroniques sont intégrées dans le pilier C, une solution originale, mais pas sans défaut, puisque celles-ci se remplissent rapidement de neige et de glace en hiver.

À l’arrière, la Prius PHEV est tout aussi distinctive, avec une face arrière presque verticale, une lunette fortement inclinée et une barre lumineuse de part en part. La génération actuelle de la Prius est par ailleurs la première depuis 2004 à ne pas avoir une lunette arrière coupée en deux par le hayon, abandonnant cet élément caractéristique en faveur d’un look plus conventionnel.

La version Nightshade, nouvelle cette année, vient d’office avec des jantes en alliage noires de 19 pouces et elle remplace les éléments chromés de la version XSE par des éléments noirs brillants, incluant tous les logos externes.

Seules deux couleurs de peinture sont disponibles sur cette version, soit un blanc appelé « Frisson Glacé métallisé » et le « Noir Minuit métallisé » de notre modèle d’essai. Un mot sur cette dernière couleur : elle contient une grande quantité de flocons métalliques bleus qui sont du plus bel effet lors d’une journée ensoleillée.

En s’attardant aux détails à l’extérieur et à l’intérieur de la Prius PHEV 2026, on constate que Toyota s’est amusée plus qu’à l’habitude en incluant des petits détails charmants, tels que le nom Prius inscrit à même le dégivreur de la lunette arrière, la mention « #Wireless Charger » au fond du chargeur par induction et les nombreux logos « Hybrid Reborn » placés sous le coffre et le capot, un clin d’œil au changement de personnalité massif opéré par la dernière mouture de celle qui a popularisé la motorisation hybride il y a plus de vingt ans.

Plus moderne, mais moins pratique

L’habitacle de la Toyota Prius PHEV 2026 suit la même tendance que l’extérieur, c’est-à-dire qu’il adopte un style futuriste et plutôt dynamique, mais c’est à ce niveau que les inconvénients de cette présentation se font sentir.

En effet, la ligne de toit très basse limite fortement le dégagement à la tête pour les passagers arrière, qui doivent en plus composer avec une assise de la banquette qui est trop basse pour procurer un bon support aux jambes.

Étonnamment, le coffre ne semble pas compromis par rapport à l’ancienne génération, offrant une capacité de 575 litres derrière la banquette arrière et 756 litres lorsque les dossiers sont repliés, ce qui est supérieur à la Prius Prime 2022.

Néanmoins, la Prius 2026 a troqué une bonne partie de son côté pratique pour son style sportif, ce qui pourrait créer de mauvaises surprises aux propriétaires des anciennes générations qui voudraient faire l’acquisition du nouveau modèle.

De plus, les angles morts avant et arrière sont plutôt imposants en raison des larges piliers A et C, une conséquence des surfaces vitrées fortement inclinées.

Pour le reste, l’habitacle de la Prius PHEV 2026 affiche un grand air de ressemblance aux intérieurs des produits électriques de Toyota, en particulier celui du bZ.

Cela signifie un tableau de bord très distinctif qui place l’écran d’information du conducteur plus haut et plus loin vers l’avant que la norme, qui est conçu pour être visible au-dessus du petit volant plutôt qu’à travers celui-ci.

Si le style de cette planche de bord ne plait pas à tout le monde, au moins, sa disposition est pratique puisqu’elle place les informations plus près de la route et cause ainsi moins de distractions. Attention, toutefois, il semble que certains conducteurs aient de la difficulté à voir l’écran en raison de leur position de conduite, ce qui n’est pas un problème pour moi.

Afin d’être à portée de la main, l’écran central est disposé beaucoup plus près des occupants, créant un deuxième niveau à la planche de bord. Cet écran de 12,3 pouces renferme le système Toyota Multimedia, qui est plutôt complet, mais pas le plus facile d’utilisation.

Les menus du combiné d’instruments digitaux s’attirent le même reproche, mais on s’y fait après avoir passé un peu de temps aux commandes.

La position assise basse renforce le côté dynamique de la nouvelle Prius PHEV, mais elle rend l’entrée et la sortie plus compliquées, surtout pour les personnes âgées.

Seul le noir est disponible pour habiller l’intérieur de la Prius PHEV Nightshade, mais la présence d’un toit vitré et le jeu des textures mattes et brillantes des divers matériaux lui évitent d’être drabe.

Comme dans la plupart des véhicules Toyota, la Prius PHEV 2026 dispose d’un grand nombre de contrôles physiques pour les fonctions les plus fréquemment utilisées, permettant encore une fois de réduire les distractions en conduisant.

Heureusement que le volume audio peut être ajusté par des boutons sur le volant, par contre, puisque la molette est installée tout à droite de l’écran central, loin du conducteur.

Une conduite plus dynamique qu’on pourrait le penser

Toyota en général et particulièrement la Prius ont longtemps été les têtes d’affiche des véhicules ennuyants à conduire, mais la marque a fait des efforts considérables en la matière au cours des dernières années.

Ainsi, la Prius PHEV 2026 est une voiture compacte dynamique et réellement agréable à conduire en raison de sa puissance et de son couple généreux associés à une direction très rapide et précise.

En effet, la Prius PHEV 2026 se démarque au chapitre de la conduite, en bonne partie grâce à sa mécanique hybride branchable étonnamment puissante qui combine un quatre-cylindre de 2.0L et deux moteurs électriques.

Cette combinaison permet une puissance de 220 chevaux, ce qui semble peu jusqu’à ce qu’on se souvienne que la Honda Civic SI n’offre que 200 chevaux et la Volkswagen Jetta GLI n’a que 8 chevaux supplémentaires.

Bien que le couple total de la mécanique soit inconnu, Toyota ne publiant pas cette donnée pour ses modèles hybrides, il apparait plus que suffisant en conduite quotidienne.

Malheureusement, la Prius PHEV n’est disponible qu’avec la traction avant, contrairement à la Prius régulière, qui vient d’office avec la traction intégrale.

Cela nuit à ses capacités hivernales, puisque les roues avant patinent allègrement lors des départs sur des surfaces glissantes. De plus, comme plusieurs modèles Toyota, la Prius PHEV semble légère sur les routes enneigées, ce qui n’inspire pas tellement confiance.

Néanmoins, la Prius PHEV bénéficie d’une suspension bien calibrée qui procure un niveau de confort tout à fait acceptable (sauf sur routes défoncées) et les sièges avant contribuent également au confort, ce qui n’a pas toujours été le cas dans les générations précédentes.

La tenue de route est sans histoires, les mouvements de caisse sont bien contrôlés en courbes et la direction est très rapide et plutôt précise, permettant de bien placer la voiture dans les virages. En combinaison avec le petit volant, cela contribue fortement au caractère plus sportif de la nouvelle Prius.

Soulignons toutefois que cette même direction requiert un peu trop de corrections pour que la voiture demeure en ligne droite sur des routes moins que parfaites.

Au niveau de l’autonomie électrique, la Prius PHEV fait bonne figure grâce à sa batterie de 13,6 kWh qui lui permet de parcourir 72 km sans utiliser d’essence pour la version SE et 64 km pour la version XSE, une différence qui s’explique par les plus grandes jantes de la version mieux équipée.

Des boutons près du levier de vitesses permettent de gérer l’utilisation de l’énergie, et même en hiver, le moteur à essence n’est pas constamment requis pour générer du chauffage, ce qui permet de conserver une bonne efficacité.

Lorsque la batterie est à plat, la Prius PHEV bascule en mode hybride, où le moteur démarre et arrête selon la demande de puissance, ce qui occasionne parfois certains à-coups. Au moins, la consommation d’essence demeure raisonnable et malgré de longs trajets sur autoroute et routes rurales en hiver, j’ai obtenu une moyenne de 4,2 L/100 km au terme de ma semaine d’essai.

Par contre, le moteur est relativement bruyant, en accélération comme au ralenti, ce qui en ajoute aux bruits de vent et de route déjà plutôt présents à vitesse d’autoroute.

Malgré cela, la Prius PHEV, comme plusieurs modèles Toyota, d’ailleurs, est agréable à côtoyer au quotidien.

À surveiller

La Toyota Prius est depuis longtemps considérée comme une voiture aussi économique en frais d’entretien qu’à la pompe grâce à un haut niveau de fiabilité et peu de réparations imprévues. Comme la génération actuelle n’a été lancée qu’il y a deux ans, il est difficile de dire avec certitude si la Prius PHEV 2026 fera honneur à la réputation de ses prédécesseurs, mais pour le moment, elle semble sur le bon chemin.

En effet, très peu de problèmes semblent avoir été rapportés sur les forums de propriétaires, à l’exception de batteries 12 volts peu durables qui peuvent empêcher le véhicule de démarrer lors des grands froids ou après une immobilisation de plusieurs jours. La solution à ce problème semble être de remplacer la batterie d’origine par une unité de meilleure qualité lorsqu’elle commence à montrer des signes de fatigue.

Sur le plan des rappels, la génération actuelle de la Prius PHEV (auparavant connue sous le nom de Prius Prime) en compte trois sur le site web de Transport Canada, le premier en raison de poignées de portes arrière électroniques qui pourraient court-circuiter et ouvrir la portière pendant la conduite, le second à cause d’une caméra de recul qui pourrait ne pas s’afficher correctement et le troisième parce que le premier rappel pour les poignées de portes ne semble pas avoir réglé le problème. Ce dernier est le seul qui s’applique à l’année-modèle 2026.

Prix de la Toyota Prius PHEV 2026

Étant située au milieu de la gamme, la Toyota Prius PHEV XSE Nightshade que j’ai pu mettre à l’essai s’accompagne d’un prix de départ de 48 657 $ au Québec, ce qui la qualifie aux incitatifs pour les véhicules hybrides branchables des deux paliers gouvernementaux. Ainsi, on peut retirer 3 000 $ à la facture, pour un total de 45 657 $.

De plus, si vous faites vite, la vente Étiquettes Rouges de Toyota retire un 5 000 $ supplémentaire sur les véhicules loués ou achetés d’ici le 31 mars 2026.

La gamme de la Prius PHEV 2026 débute avec la SE, qui inclut des éléments tels que des jantes en alliage de 17 pouces, des essuie-glace automatiques, un volant chauffant, des sièges avant chauffants à réglages manuels, un écran d’infodivertissement de 8 pouces, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un système audio à 6 haut-parleurs et la suite d’assistances à la conduite Toyota Safety Sense 3.0, pour un prix de départ de 43 027 $ avant les incitatifs.

Passer à la version XSE, offerte à partir de 47 762 $, ajoute la recharge sans fil, un écran central de 12,3 pouces, un rétroviseur à atténuation automatique, la sellerie en similicuir, les sièges arrière chauffants, le siège du conducteur à réglages électriques, le toit vitré et des jantes de 19 pouces.

L’ensemble Nightshade peut être appliqué à cette version, ajoutant des poignées de portes noires, des emblèmes noirs, des jantes de 19 pouces noires et une calandre noire, au coût de 895 $.

Finalement, la version XSE Premium chapeaute la gamme, avec un prix de 51 512 $, ce qui peut compromettre son éligibilité au rabais fédéral. Pour ce prix, les acheteurs ont droit à la clé numérique, le système de stationnement avancé, le hayon assisté, le lave-caméra arrière, les caméras à 360 degrés, un système audio JBL à 8 haut-parleurs, un rétroviseur à affichage numérique, et les sièges avant ventilés avec mémorisation de la position de conduite.

Comparer la Prius PHEV s’avère difficile puisqu’il n’y a plus d’autre voiture à hayon hybride branchable sur le marché canadien depuis que la Hyundai Ioniq PHEV a été discontinuée en 2022. Néanmoins, cette échelle de prix rend la Prius PHEV plus dispendieuse que la Honda Civic hybride à hayon et le Kia Niro PHEV, qui sont probablement ses concurrents les plus directs.

Conclusion

Étant pratiquement seule dans son segment, la Toyota Prius PHEV 2026 apparaît comme le choix logique pour les conducteurs à la recherche d’une voiture pratique et économique. Heureusement, son agrément de conduite et son style relevé en font aussi une voiture qu’on achète volontairement, pas seulement parce qu’il n’y a pas d’autres options.

Modèle Toyota Prius PHEV Honda Civic Hybride à hayon Kia Niro PHEV Prix de départ (QC) 43 027 $ 38 948 $ 39 562 $ Mécanique 4 cyl 2,0L / eCVT 4 cyl 2,0 L / eCVT 4 cyl 1,6 L / DCT à 6 rapports Puissance 220 ch 200 ch 180 ch Couple ND 232 lb-pi 195 lb-pi Autonomie électrique 72 km (64 km pour XSE) ND 55 km Consommation moyenne (RN Can) 1.8 Le/100 km (4,5 L/100 km ess. Seul.) XSE= 2,1 Le/100 km (4,9 L/100 km Ess. Seul.) 5,0 L/100 km 2,1 Le/100 km (4,8 L/100 km essence seul.) Espace à la tête (AV/AR) 965 mm / 925 mm 995 mm / 942 mm 1 028 mm / 1 005 mm Espace aux épaules (AV/AR) 1 404 mm / 1 341 mm 1 448 mm / 1 422 mm 1 429 mm / 1 407 mm Espace aux jambes (AV/AR) 1 097 mm / 884 mm 1 074 mm / 950 mm 1 053 mm / 1 011 mm Espace cargo (sièges relevés/abaissés) 575 L / 756 L 694 L / ND 550 L / 1 546 L